ইশা-মৌসমের সামনেই পার্টি অফিস দখল নিয়ে কংগ্রেসের 2 গোষ্ঠীর সংঘর্ষ !

ইশা-মৌসমের সামনেই পার্টি অফিস দখল নিয়ে কংগ্রেসের 2 গোষ্ঠীর সংঘর্ষ !
বহিষ্কৃত কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে জবরদস্তি পার্টি অফিস দখল করে রাখার অভিযোগ ৷ বাঁশ, লাঠি হাতে হামলার অভিযোগ দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ৷
Published : July 5, 2026 at 5:24 PM IST
মালদা, 5 জুলাই: ভোটের আগে বেদখল হয়ে গিয়েছিল পার্টি অফিস ৷ বহিষ্কৃত কংগ্রেস নেতা এবং তাঁর অনুগামীরা পার্টি অফিস দখল করে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ ৷ ফলে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা সেখানে ঢুকতে পারতেন না ৷ ভোটের পরেও সেই দ্বন্দ্ব অব্যাহত ৷ বেদখল হয়ে যাওয়া সেই পার্টি অফিস দখলকে ঘিরে সাংসদের সামনেই মারামারিতে জড়ালো দু’পক্ষ ৷
শনিবার রাতে মালদার চাঁচলের তরলতলা এলাকার ঘটনা ৷ ওইদিন বিকালে দলীয় কর্মীদের নিয়ে পার্টি অফিসে আসেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এবং মৌসম নুর ৷ তখন ভিতরে ছিলেন বিপক্ষের নেতা ও কর্মীরা ৷ অভিযোগ, সাংসদ ভিতরে ঢুকতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পার্টি অফিস ৷ পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের প্রার্থিপদকে ঘিরে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহবুব এবং কংগ্রেস নেতা আনজারুল হক গোষ্ঠীর মধ্যে ৷ কংগ্রেসের তরফে আসিফ মেহবুবকে টিকিট দেওয়া হয় বিধানসভা নির্বাচনে ৷ অভিযোগ, ভোটের টিকিট না-পেয়ে পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙুচার চালান আনজারুল হক এবং তাঁর অনুগামীরা ৷ পরে তিনি নির্দল হয়ে ভোটে দাঁড়ালে কংগ্রেস তাঁকে বহিষ্কার করে ৷
অভিযোগ, তখন থেকেই পার্টি অফিসটি আনজারুল হকের দখলে ছিল ৷ শনিবার সন্ধেয় চাঁচল শহরের একটি গেস্ট হাউসে দলের কর্মীদের নিয়ে একটি সভা করেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ সেই কর্মিসভা শেষ করে আসিফ মেহবুব ও বাকি কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে ওই পার্টি অফিসে যান ইশা খান চৌধুরী এবং মৌসম নুর ৷ সেখানে আনজারুল ছিলেন না ৷ তবে, তাঁর অনুগামীরা ছিলেন ৷
অভিযোগ, সাংসদ এবং বাকি কংগ্রেস কর্মীদের ভিতরে ঢুকতে দেখে বাধা দেন আনজারুলের সমর্থকরা ৷ পালটা প্রতিরোধ করেন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা ৷ অভিযোগ, এরপরই দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় ৷ যা ক্রমশ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ লাঠি হাতে একে অপরের দিকে তেড়ে যান আনজারুল ও আসিফের সমর্থকরা ৷ ঘটনায় দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ এরপর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
পরে দু’পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এবং নেত্রী মৌসম নুর ৷ তবে, আলোচনায় কোনও রফা সূত্র বেরোয়নি ৷ এ নিয়ে ইশা খান চৌধুরী বলেন, "আনজারুল দলে নেই ৷ ওদের বলেছি, কিছু বলার থাকলে লিখিতভাবে দলকে জানাতে ৷ এভাবে দলকে কেউ ব্ল্যাকমেল করতে চাইলে, তা মানা সম্ভব নয় ৷"
আনজারুলের দাদা আনিসুর রহমান বলেন, "আমরা কংগ্রেসের বিপক্ষে নই ৷ তবে, আসিফের বিপক্ষে ৷ ও গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে হামলা করে ৷ আমাদের এক কর্মীর নাক ফেটে গিয়েছে ৷" এ নিয়ে আসিফ মেহবুব বলেন, "ভোটের আগে ওরা দলবিরোধী কাজ করেছে ৷ এখন তৃণমূলে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে জোর করে কংগ্রেসে ঢুকতে চাইছে ৷"