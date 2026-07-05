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ইশা-মৌসমের সামনেই পার্টি অফিস দখল নিয়ে কংগ্রেসের 2 গোষ্ঠীর সংঘর্ষ !

বহিষ্কৃত কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে জবরদস্তি পার্টি অফিস দখল করে রাখার অভিযোগ ৷ বাঁশ, লাঠি হাতে হামলার অভিযোগ দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ৷

Congress Factionalism
ইশা-মৌসমের সামনেই পার্টি অফিস দখল নিয়ে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের অভিযোগ ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 5:24 PM IST

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মালদা, 5 জুলাই: ভোটের আগে বেদখল হয়ে গিয়েছিল পার্টি অফিস ৷ বহিষ্কৃত কংগ্রেস নেতা এবং তাঁর অনুগামীরা পার্টি অফিস দখল করে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ ৷ ফলে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা সেখানে ঢুকতে পারতেন না ৷ ভোটের পরেও সেই দ্বন্দ্ব অব্যাহত ৷ বেদখল হয়ে যাওয়া সেই পার্টি অফিস দখলকে ঘিরে সাংসদের সামনেই মারামারিতে জড়ালো দু’পক্ষ ৷

শনিবার রাতে মালদার চাঁচলের তরলতলা এলাকার ঘটনা ৷ ওইদিন বিকালে দলীয় কর্মীদের নিয়ে পার্টি অফিসে আসেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এবং মৌসম নুর ৷ তখন ভিতরে ছিলেন বিপক্ষের নেতা ও কর্মীরা ৷ অভিযোগ, সাংসদ ভিতরে ঢুকতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পার্টি অফিস ৷ পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷

ইশা-মৌসমের সামনেই পার্টি অফিস দখল নিয়ে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের অভিযোগ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের প্রার্থিপদকে ঘিরে দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহবুব এবং কংগ্রেস নেতা আনজারুল হক গোষ্ঠীর মধ্যে ৷ কংগ্রেসের তরফে আসিফ মেহবুবকে টিকিট দেওয়া হয় বিধানসভা নির্বাচনে ৷ অভিযোগ, ভোটের টিকিট না-পেয়ে পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙুচার চালান আনজারুল হক এবং তাঁর অনুগামীরা ৷ পরে তিনি নির্দল হয়ে ভোটে দাঁড়ালে কংগ্রেস তাঁকে বহিষ্কার করে ৷

Congress Factionalism
লাঠি হাতে মারপিটের অভিযোগ কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, তখন থেকেই পার্টি অফিসটি আনজারুল হকের দখলে ছিল ৷ শনিবার সন্ধেয় চাঁচল শহরের একটি গেস্ট হাউসে দলের কর্মীদের নিয়ে একটি সভা করেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ সেই কর্মিসভা শেষ করে আসিফ মেহবুব ও বাকি কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে ওই পার্টি অফিসে যান ইশা খান চৌধুরী এবং মৌসম নুর ৷ সেখানে আনজারুল ছিলেন না ৷ তবে, তাঁর অনুগামীরা ছিলেন ৷

অভিযোগ, সাংসদ এবং বাকি কংগ্রেস কর্মীদের ভিতরে ঢুকতে দেখে বাধা দেন আনজারুলের সমর্থকরা ৷ পালটা প্রতিরোধ করেন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা ৷ অভিযোগ, এরপরই দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় ৷ যা ক্রমশ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ লাঠি হাতে একে অপরের দিকে তেড়ে যান আনজারুল ও আসিফের সমর্থকরা ৷ ঘটনায় দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ এরপর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷

Congress Factionalism
কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর নেতা ও কর্মীদের মধ্যে মারামারির অভিযোগ ৷ (নিজস্ব ছবি)

পরে দু’পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এবং নেত্রী মৌসম নুর ৷ তবে, আলোচনায় কোনও রফা সূত্র বেরোয়নি ৷ এ নিয়ে ইশা খান চৌধুরী বলেন, "আনজারুল দলে নেই ৷ ওদের বলেছি, কিছু বলার থাকলে লিখিতভাবে দলকে জানাতে ৷ এভাবে দলকে কেউ ব্ল্যাকমেল করতে চাইলে, তা মানা সম্ভব নয় ৷"

আনজারুলের দাদা আনিসুর রহমান বলেন, "আমরা কংগ্রেসের বিপক্ষে নই ৷ তবে, আসিফের বিপক্ষে ৷ ও গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে হামলা করে ৷ আমাদের এক কর্মীর নাক ফেটে গিয়েছে ৷" এ নিয়ে আসিফ মেহবুব বলেন, "ভোটের আগে ওরা দলবিরোধী কাজ করেছে ৷ এখন তৃণমূলে যাওয়া সম্ভব নয় জেনে জোর করে কংগ্রেসে ঢুকতে চাইছে ৷"

TAGGED:

ISHA KHAN CHOUDHURY
CONGRESS
CONGRESS CLASH
কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
CONGRESS FACTIONALISM

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