ETV Bharat / politics

জিতেন্দ্রর গীতা বিতরণকে ঘিরে উত্তপ্ত পাণ্ডবেশ্বর, সংঘর্ষে মাথা ফাটল তৃণমূল কর্মীর

শাসক ও বিরোধী দুই দলের কর্মী সমর্থক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ দুই পক্ষের স্লোগানে এলাকা আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷

ETV BHARAT
বিজেপির গীতা বিতরণকে ঘিরে উত্তপ্ত পাণ্ডবেশ্বর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পাণ্ডবেশ্বর, 25 জানুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরগরম হয়ে উঠছে ৷ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গোবিন্দপুর এলাকায় আজ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি গীতা বিতরণ করতে আসছেন, এ কথা শুনেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূলের পুরুষ ও মহিলা কর্মী-সমর্থকরা । শাসক ও বিরোধী দুই দলের সমর্থকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ দুই পক্ষের স্লোগানে এলাকা আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ একে-অপরের মধ্যে হাতিহাতি বেঁধে যায় ৷ অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে পাণ্ডবেশ্বর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ।

এরপর বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি আসা মাত্রই পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ৷ ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূলের নেতা ও মহিলাকর্মী-সমর্থকরা । শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় ৷ সংঘর্ষের জেরে মাথা ফাটে এক তৃণমূল কর্মীর । এর পর বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ঘিরে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভ শুরু হয় । তাঁদের প্রশ্ন, "বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি এতদিন কোথায় ছিলেন, আমাদের একজন তৃণমূল কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন, আমরা এর বিচার চাইছি ।"

ETV BHARAT
সংঘর্ষে মাথা ফাটল তৃণমূল কর্মীর (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, "আমরা গ্রামের মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর SIR নিয়ে একটি আলোচনা করছিলাম । হঠাৎ করে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বাইরে থেকে লোক এনে এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করছেন । আমাদের প্রশ্ন, উনি সাড়ে চার বছর কোথায় ছিলেন? আজকে তিনি এসেছেন আমাদের গ্রামকে অশান্ত করতে । আমাদের গ্রামের কেউ নেই, সবই বাইরের লোক। আমাদের শান্ত গ্রামটিকে অশান্ত করছেন । আমাদের কর্মী তপন বাদ্যকরকে মারধর করা হয়েছে ।"

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি ৷ তিনি বলেন, "পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারছেন না । কর্মীরা যদি ভালো কাজ করে থাকেন, তাহলে আমাদেরকে আটকাবেন কেন ? গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই রয়েছে । মানুষ যাঁকে পছন্দ করবে তাঁকেই ভোট দেবে । আমাদেরকে জোর করে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ।" সাড়ে চার বছর তাঁকে দেখা যায়নি বলে যে অভিযোগ উঠেছে সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, "সাড়ে চার বছর দেখা গিয়েছে কি না, সে বিষয়ে জনগণ সিদ্ধান্ত নেবেন । আমি কোথায় যাব, না যাব সেটা আমি ঠিক করব ।"

TAGGED:

GEETA DISTRIBUTION
JITENDRA TIWARI
বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ
জিতেন্দ্র তিওয়ারি
BJP TMC CLASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.