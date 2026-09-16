পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ABVP-AIDSO সংঘর্ষ, জখম দু’তরফের 10

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ABVP-AIDSO সংঘর্ষ, জখম দু’তরফের 10
Clash Between ABVP and AIDSO: বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানকে ঘিরে মতবিরোধ ৷ তার জেরে দুই তরফে সংঘর্ষের অভিযোগ ৷
Published : September 16, 2026 at 8:35 PM IST
কোচবিহার, 16 সেপ্টেম্বর: এআইডিএসও এবং এবিভিপির সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ৷ আর তার জেরে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ দু’পক্ষের সংঘর্ষে দুই ছাত্রী-সহ মোট 10 জন আহত হয়েছেন বলে দাবি ৷ তাঁদের কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে ৷
এই ঘটনায় এবিভিপি ও এআইডিএসও-র নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছেন ৷ এবিভিপি-র অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের তরফে ৷ এবিভিপি-র সমর্থক তিন ছাত্রী তার প্রতিবাদ করায় তাঁদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ আর তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে এবিভিপি-র আরও অনেকে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন এবিভিপি-র উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের প্রমুখ দীপ্ত দে ৷
তাঁর দাবি, "এই বামপন্থী নকশাল, দিমাগি নকশালরা অনবরত দেশবিরোধী স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ আমাদের তিন মহিলা কার্যকর্তা তার প্রতিবাদ করায় ওঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ আর যাঁরা হাসপাতালের ভিতরে রয়েছেন, ওঁরা মিডিয়াকে দেখে নাটক করছেন ৷ আমাদের অনামিকা বলে এক ছাত্রী গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি৷ আমাদের আরও ছয় জন জখম হয়েছেন ৷ আমরা যদি হামলা করি, তাহলে এআইডিএসও বা এসএফআই দাঁড়াতে পারবে না ৷"
পালটা এআইডিএসও-র তরফে কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম বলেন, "এবিভিপি-র বহিরাগত গুন্ডারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে আমাদের বাংলা বিভাগের এক ছাত্রকে মারধর করেছেন ৷ তাঁকে শৌচালয়ে ঢুকিয়ে মারা হয়েছে ৷ ওঁর সঙ্গে থাকা আরেক ছাত্রী বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারা হয় ৷ আমরা যখন ওঁদের উদ্ধার করে উপাচার্যের অফিসে নিয়ে যাই, সেখানেও অস্ত্র হাতে ওই গুন্ডারা হামলা চালিয়েছেন ৷"
এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অসহায় বলে দাবি করেছেন এআইডিএসও-র নেতৃত্ব ৷ অধ্যাপকদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আসিফ আলম ৷ এই ঘটনা নিয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দু’দল ছাত্রের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে ৷ পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছে ৷ তবে, বাইরে আছে তারা ৷"
সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বামপন্থী ছাত্র সংগঠন AIDSO বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করে ৷ সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে মূল বিরোধ দেখা দেয় বলে অভিযোগ ৷ এদিন সেই বিষয়টি নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷