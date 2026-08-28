শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বিজেপি'র, প্রশ্ন তুলল সিজেপি
বাঁকুড়ায় নিহত শেখ মহম্মদ মাফিক খুনে পুলিশ-প্রশাসনকে 10 দিনের সময় দিয়েছিল সিজেপি ৷ শুক্রবার আরও 10 দিনের সময় প্রশাসনকে দিল ককরোচ জনতা পার্টি ৷
Published : August 28, 2026 at 2:52 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: শেখ মহম্মদ মাফিক খুনের তদন্ত নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে দেওয়া 10 দিনের সময়সীমা শেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ শুক্রবার সিজেপি'র তরফে কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয় ৷ সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হন সিজেপি নেতা প্রেম আকাশ গোলু ৷ তাঁর প্রশ্ন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারী এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বিজেপি'র ?’’
কেন এই প্রশ্ন তুলছেন প্রেম আকাশ গোলু ? উত্তর তাঁর বক্তব্যের পরের অংশেই রয়েছে ৷ সিজেপির এই নেতা বলেন, ‘‘আমরা মুখ্যসচিব, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি । তিনি সময় দিচ্ছেন না ।’’
উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে সোশাল মিডিয়ার একটি অ্যাকাউন্ট থেকে তৈরি হয় ককরোচ জনতা পার্টি নামে ৷ তার পর এই পার্টি নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে পথে নামে ৷ দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন শুরু করে ৷ সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত 20 জুলাই ধুন্ধুমার-কাণ্ড বাঁধে নয়াদিল্লিতে ৷ পরবর্তী সময়ে সিজেপির দাবি মেনে ইস্তফা দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷
বেশ কিছুদিন পর সিজেপি'র তরফে দেশের স্কুলগুলির হাল-হকিকৎ খতিয়ে দেখতে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ৷ সিজেপি'র নেতারা বিভিন্ন জায়গায় স্কুলে গিয়ে সেখানকার পরিকাঠামো দেখতে শুরু করেন ৷ বাঁকুড়ার শেখ আবদুল হাফিজ যন্তরমন্তরে সিজেপির আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে ফিরে সিজেপি'র পরবর্তী কর্মসূচি স্কুল ঠিক করতেও তিনি যোগ দেন ৷ গ্রামের স্কুলের হাল দেখতে যান তিনি ৷
অভিযোগ, এই নিয়ে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয় ৷ পরে তাঁর বাড়িতে বিজেপি কর্মীরা হামলা চালায় ৷ তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককে পিটিয়ে খুন করা হয় ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই নিয়ে দেশজুড়ে হইচই পড়ে যায় ৷
পুলিশের দাবি, শেখ আবদুল হাফিজের বাড়িতে গোলমালের পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শেখ মহম্মদ মাফিক ৷ পরে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সেই সময় জানান, পুলিশ নিহতের পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ গ্রেফতারও করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে ৷
তবে এই নিয়ে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরব হয় ৷ অনেকে বাঁকুড়ায় আবদুলের বাড়িতে চলে যায় ৷ আবদুলের বাড়িতে যান সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কাও ৷ তিনি সেদিন বাঁকুড়ার পুলিশ-প্রশাসনকে 10 দিনের সময়সীমা দেন ৷ এই সময়সীমার মধ্যে পুলিশ-প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ৷
শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হয় ৷ তার পর সাংবাদিক বৈঠক করেন সিজেপি নেতারা ৷ সেখানে সিজেপি নেতা প্রেম আকাশ গোলু জানান, এই সময়ের মধ্যে তাঁদের দাবি মানা হয়নি ৷ মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও তাঁরা দেখা করতে পারেননি ৷
প্রেম আকাশ গোলু অভিযোগ করেন, ‘‘আবদুলের বাবার খুনের অভিযুক্ত একাধিক অপরাধী এখনও বাইরে । তাদের গ্রেফতার করতে হবে । এখনও তাঁর (শেখ মহম্মদ মাফিক) নামে স্কুল হল না । আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি । তিনি আরও সময় চেয়েছেন । আমরা আরও 10 দিন সময় দিচ্ছি ৷ পাশাপাশি এই খুনের ঘটনায় হাইকোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতিকে রেখে কমিটি করে তদন্ত হোক ৷’’
ওই সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপি'র তরফে শেখ মারুফ, সৌরভ, শেখ সিরাজ, দেবদীপ্য গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ৷ এছাড়া ছিলেন নিহতের ছেলে ও সিজেপি নেতা শেখ আবদুল হাফিজ ৷ তিনি জানান, তাঁর বাবার খুনের অভিযুক্তদের গ্রেফতার দ্রুততার সঙ্গেই করতে হবে । পাশাপাশি বাবার নামে স্কুল হলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে ।
প্রসঙ্গত, 10 দিন আগে আশুতোষ রাঙ্কার পাশে দাঁড়িয়ে শেখ আবদুল হাফিজ জানিয়েছিলেন যে বাবার মৃত্যুর জন্য তাঁর কোনও সরকারি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই ৷ বরং ওই টাকায় তাঁর বাবার নামে একটি স্কুল করা হোক ৷
তিনি আরও বলেন, ‘‘যেকোনও মূল্যে রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাব । তাই যেকোনও পরিস্থিতিতে স্কুল ঠিক করো কর্মসূচির প্রচার চলতে থাকবে রাজ্যের সমস্ত জায়গায় ।’’ এদিন সিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট করেন, খুনের ঘটনার পর থেকেই বিচারের দাবিতে ও আবদুলদের নিরাপত্তায় সিজেপি একটি প্রতিনিধিদল টানা আছে । তাঁরা বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত থাকবেন । তাছাড়া রাজ্যজুড়ে স্কুল ঠিক করো কর্মসূচির প্রচার নিয়েও এবার বড় আকারে নামবেন বলে জানিয়েছে সিজেপি নেতৃত্ব ।