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শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বিজেপি'র, প্রশ্ন তুলল সিজেপি

বাঁকুড়ায় নিহত শেখ মহম্মদ মাফিক খুনে পুলিশ-প্রশাসনকে 10 দিনের সময় দিয়েছিল সিজেপি ৷ শুক্রবার আরও 10 দিনের সময় প্রশাসনকে দিল ককরোচ জনতা পার্টি ৷

CJP Slams Suvendu Adhikari
কলকাতায় ককরোচ জনতা পার্টির সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 2:52 PM IST

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কলকাতা, 28 অগস্ট: শেখ মহম্মদ মাফিক খুনের তদন্ত নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে দেওয়া 10 দিনের সময়সীমা শেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ শুক্রবার সিজেপি'র তরফে কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয় ৷ সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হন সিজেপি নেতা প্রেম আকাশ গোলু ৷ তাঁর প্রশ্ন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারী এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বিজেপি'র ?’’

কেন এই প্রশ্ন তুলছেন প্রেম আকাশ গোলু ? উত্তর তাঁর বক্তব্যের পরের অংশেই রয়েছে ৷ সিজেপির এই নেতা বলেন, ‘‘আমরা মুখ্যসচিব, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি । তিনি সময় দিচ্ছেন না ।’’

কলকাতায় ককরোচ জনতা পার্টির সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে সোশাল মিডিয়ার একটি অ্যাকাউন্ট থেকে তৈরি হয় ককরোচ জনতা পার্টি নামে ৷ তার পর এই পার্টি নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে পথে নামে ৷ দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন শুরু করে ৷ সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত 20 জুলাই ধুন্ধুমার-কাণ্ড বাঁধে নয়াদিল্লিতে ৷ পরবর্তী সময়ে সিজেপির দাবি মেনে ইস্তফা দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷

বেশ কিছুদিন পর সিজেপি'র তরফে দেশের স্কুলগুলির হাল-হকিকৎ খতিয়ে দেখতে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ৷ সিজেপি'র নেতারা বিভিন্ন জায়গায় স্কুলে গিয়ে সেখানকার পরিকাঠামো দেখতে শুরু করেন ৷ বাঁকুড়ার শেখ আবদুল হাফিজ যন্তরমন্তরে সিজেপির আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে ফিরে সিজেপি'র পরবর্তী কর্মসূচি স্কুল ঠিক করতেও তিনি যোগ দেন ৷ গ্রামের স্কুলের হাল দেখতে যান তিনি ৷

অভিযোগ, এই নিয়ে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয় ৷ পরে তাঁর বাড়িতে বিজেপি কর্মীরা হামলা চালায় ৷ তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককে পিটিয়ে খুন করা হয় ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই নিয়ে দেশজুড়ে হইচই পড়ে যায় ৷

পুলিশের দাবি, শেখ আবদুল হাফিজের বাড়িতে গোলমালের পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শেখ মহম্মদ মাফিক ৷ পরে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সেই সময় জানান, পুলিশ নিহতের পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ গ্রেফতারও করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে ৷

CJP Slams Suvendu Adhikari
কলকাতায় ককরোচ জনতা পার্টির সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)

তবে এই নিয়ে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরব হয় ৷ অনেকে বাঁকুড়ায় আবদুলের বাড়িতে চলে যায় ৷ আবদুলের বাড়িতে যান সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কাও ৷ তিনি সেদিন বাঁকুড়ার পুলিশ-প্রশাসনকে 10 দিনের সময়সীমা দেন ৷ এই সময়সীমার মধ্যে পুলিশ-প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ৷

শুক্রবার সেই সময়সীমা শেষ হয় ৷ তার পর সাংবাদিক বৈঠক করেন সিজেপি নেতারা ৷ সেখানে সিজেপি নেতা প্রেম আকাশ গোলু জানান, এই সময়ের মধ্যে তাঁদের দাবি মানা হয়নি ৷ মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও তাঁরা দেখা করতে পারেননি ৷

প্রেম আকাশ গোলু অভিযোগ করেন, ‘‘আবদুলের বাবার খুনের অভিযুক্ত একাধিক অপরাধী এখনও বাইরে । তাদের গ্রেফতার করতে হবে । এখনও তাঁর (শেখ মহম্মদ মাফিক) নামে স্কুল হল না । আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি । তিনি আরও সময় চেয়েছেন । আমরা আরও 10 দিন সময় দিচ্ছি ৷ পাশাপাশি এই খুনের ঘটনায় হাইকোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতিকে রেখে কমিটি করে তদন্ত হোক ৷’’

ওই সাংবাদিক বৈঠকে সিজেপি'র তরফে শেখ মারুফ, সৌরভ, শেখ সিরাজ, দেবদীপ্য গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ৷ এছাড়া ছিলেন নিহতের ছেলে ও সিজেপি নেতা শেখ আবদুল হাফিজ ৷ তিনি জানান, তাঁর বাবার খুনের অভিযুক্তদের গ্রেফতার দ্রুততার সঙ্গেই করতে হবে । পাশাপাশি বাবার নামে স্কুল হলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে ।

প্রসঙ্গত, 10 দিন আগে আশুতোষ রাঙ্কার পাশে দাঁড়িয়ে শেখ আবদুল হাফিজ জানিয়েছিলেন যে বাবার মৃত্যুর জন্য তাঁর কোনও সরকারি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই ৷ বরং ওই টাকায় তাঁর বাবার নামে একটি স্কুল করা হোক ৷

তিনি আরও বলেন, ‘‘যেকোনও মূল্যে রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাব । তাই যেকোনও পরিস্থিতিতে স্কুল ঠিক করো কর্মসূচির প্রচার চলতে থাকবে রাজ্যের সমস্ত জায়গায় ।’’ এদিন সিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট করেন, খুনের ঘটনার পর থেকেই বিচারের দাবিতে ও আবদুলদের নিরাপত্তায় সিজেপি একটি প্রতিনিধিদল টানা আছে । তাঁরা বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত থাকবেন । তাছাড়া রাজ্যজুড়ে স্কুল ঠিক করো কর্মসূচির প্রচার নিয়েও এবার বড় আকারে নামবেন বলে জানিয়েছে সিজেপি নেতৃত্ব ।

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CJP
ককরোচ জনতা পার্টি
শুভেন্দু অধিকারী
CJP VOLUNTEER ABDUL HAFEEZ
CJP SLAMS SUVENDU ADHIKARI

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