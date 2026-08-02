বুধে দীপকের বাড়িতে সিজেপি'র কোর সদস্যদের বৈঠক, ভবিষ্যৎ 'এজেন্ডা' নিয়ে আলোচনা

বুধে দীপকের বাড়িতে সিজেপি'র কোর সদস্যদের বৈঠক, ভবিষ্যৎ 'এজেন্ডা' নিয়ে আলোচনা
বৈঠকে ভলান্টিয়ার এবং ছাত্রছাত্রীদের মতামত প্রকাশের আবেদন ৷ 'ফ্রেন্ডশিপ ডে'-তে ছত্রপতি সাম্ভাজিনগরে জনসংযোগ অভিজিৎ দীপকের ৷
By PTI
Published : August 2, 2026 at 6:00 PM IST
ছত্রপতি সাম্ভাজিনগর, 2 অগস্ট: বৈঠকে বসতে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ৷ আগামী 5 অগস্ট বুধবার মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সাম্ভাজিনগরে এই বৈঠক হবে ৷ সিজেপি-র একটি সূত্র মারফত এই খবর জানা গিয়েছে ৷ সংগঠনের আগামী দিনের এজেন্ডা কী হবে, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর ৷
ছত্রপতি সাম্ভাজিনগরে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের বাড়িতে এই বৈঠক হবে বলে জানা যাচ্ছে ৷ ওই সূত্রের দাবি অনুযায়ী, ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনকারী নেতৃত্ব এবং সদস্যরা দিল্লির যন্তর মন্তরে একমাসের উপর নিট-প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ করার পর, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন সম্প্রতি ৷ তারপরেই ফের সংগঠনের কাজে নেমে পড়েছেন তাঁরা ৷
জানা গিয়েছে, সিজেপি সংগঠনের প্রধান সদস্যরা তাঁদের ভলান্টিয়ার এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ বুধবারের বৈঠকে তাঁদের সবাইকে পরবর্তী এজেন্ডা ও কর্মসূচি নিয়ে নিজেদের মতামত জানানোর আহ্বান করেছে নেতৃত্ব ৷ পাঁচ তারিখ বৈঠক শেষে সিজেপি নেতৃত্ব সাংবাদিক বৈঠক করবে ৷ সেখানেই বৈঠকে কী আলোচনা হল এবং তাদের পরবর্তী এজেন্ডা কী হবে, তা ঘোষণা করবেন অভিজিৎ দীপকেরা ৷
প্রসঙ্গত, 'ফ্রেন্ডশিপ ডে' উপলক্ষে এ দিন অভিজিৎ দীপকে ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেছেন দীপকে ৷ পাশাপাশি, ছত্রপতি সাম্ভাজিনগর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও এ দিন যান দীপকে ৷ সেখানকার লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ৷
উল্লেখ্য, অভিজিৎ দীপকের বাবার আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলে জিএসটি কর্তৃপক্ষ এবং ককরোচ জনতা পার্টির বৈধতা নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন সুরাতের এক আরটিআই কর্মী ৷ মহারাষ্ট্র সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হওয়া সত্ত্বেও ভগবানরাও দীপকে কীভাবে ছেলেকে বিদেশে পড়াশোনা করাতে পাঠিয়েছিলেন, তা জানতে চেয়ে জিএসটি কর্তৃপক্ষকে তাঁর আয়ের উৎসের তদন্ত করার আবেদন জানিয়েছেন অমিত তিওয়ারি নামে ওই ব্যক্তি ৷
পাশাপাশি, 'ককরোচ জনতা পার্টি' একটি অনিবন্ধিত সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্যক্রম চালাচ্ছে ? কীভাবে আইনি সহায়তা তহবিল হিসেবে এর জন্য এক কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে ? অমিত তিওয়ারি চিঠিতে এমনই নানান অভিযোগ তুলে বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের যাচাই করা উচিত যে, 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট, 1951'-এর 29এ ধারার অধীনে সিজেপি নিবন্ধিত কি না ৷