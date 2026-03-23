নন্দীগ্রামের লোডশেডিং প্রসঙ্গ টেনে ভবানীপুরে সতর্ক করলেন মমতা, 'শুভেন্দু ফোবিয়া' বলছে বিজেপি

নন্দীগ্রামের লোডশেডিং প্রসঙ্গ টেনে ভবানীপুরে সতর্ক করলেন মমতা, 'শুভেন্দু ফোবিয়া' বলছে বিজেপি
রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন, নন্দীগ্রামে লোডশেডিংয়ের সেই ভূত কি এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে? কেন নিজের সবচেয়ে নিরাপদ কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তাঁকে এই সতর্কবার্তা দিতে হল?
Published : March 23, 2026 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে বড় 'ব্যাটেল গ্রাউন্ড' বা যুদ্ধক্ষেত্র ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম । আর ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে সেই হাইভোল্টেজ তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নিজের গড় ভবানীপুর । কারণ, এবার এই ভবানীপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । আর অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে নির্বাচনী ময়দানে নেমেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । অর্থাৎ, একুশের সেই নন্দীগ্রামের মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি এবার ঘটতে চলেছে খাস কলকাতার বুকে ।
এই টানটান রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই ভবানীপুরের একটি কর্মিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ফের শোনা গেল সেই বহু চর্চিত 'লোডশেডিং' প্রসঙ্গ । যা স্বাভাবিকভাবেই উসকে দিয়েছে একুশের নন্দীগ্রামের স্মৃতি । রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, নন্দীগ্রামে লোডশেডিংয়ের সেই ভূত কি এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে ? কেন নিজের সবচেয়ে নিরাপদ কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তাঁকে এই সতর্কবার্তা দিতে হল ?
গতকাল ভবানীপুরের অহীন্দ্রমঞ্চে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মিসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সেই কর্মিসভা থেকেই দলীয় কর্মীদের প্রতি তাঁর কড়া বার্তা ছিল, "ভোট শেষ মানেই আপনারা বাড়ি চলে যাবেন না । লোডশেডিং করে দিতে পারে !" নন্দীগ্রামের নাম সরাসরি মুখে না-আনলেও তাঁর এই সতর্কবার্তায় স্পষ্টতই একুশের নির্বাচনের সেই বিতর্কিত অধ্যায়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ভোটের দিন ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ইভিএম সিল হওয়া থেকে শুরু করে স্ট্রং রুম পর্যন্ত কর্মীদের কড়া নজর রাখতে হবে । আগেরবার লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটিয়ে ফলাফলে কারচুপি করার যে অভিযোগ উঠেছিল, সেই ঘটনা যাতে আবার না-ঘটে, সে বিষয়ে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল । ভোট গণনার দিন শেষলগ্নে বেশ কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার অভিযোগ উঠেছিল । এরপরই চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হলে দেখা যায়, অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তখন বারবার অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, ওই 'লোডশেডিং'-এর সময়ই কারচুপি করে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে । যদিও নির্বাচন কমিশন বা বিরোধী দল সেই অভিযোগ তখন সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয় । কিন্তু সেই স্মৃতি যে তৃণমূল নেত্রীর মন থেকে এখনও মুছে যায়নি, ভবানীপুরের কর্মিসভায় তাঁর এই মন্তব্যই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, ভবানীপুরে এবার শুভেন্দু অধিকারীর মতো হেভিওয়েট প্রার্থী দাঁড় করানোয় লড়াই যে যথেষ্ট কঠিন হতে চলেছে, তা তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছে । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন এবং কর্মিসভায় উল্লেখও করেছেন যে, এই ভবানীপুর কেন্দ্রটি কার্যত একটি 'মিনি ইন্ডিয়া'। ভবানীপুরে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বাস করেন, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার মানুষ রয়েছেন এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান রয়েছে এই অঞ্চলে । তাই এখানে জয় নিশ্চিত করতে সব স্তরের এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন ।
যদিও কর্মিসভায় মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সুরেই জানিয়েছেন যে, তিনি এই এলাকারই মেয়ে । এখানকার সমস্ত ভোটারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত এবং নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে । তা সত্ত্বেও, ছাব্বিশের এই হাই-প্রোফাইল নির্বাচনে তিনি যে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে নারাজ, তা তাঁর এই নির্দেশিকা থেকেই পরিষ্কার ।
শুধু লোডশেডিংয়ের আশঙ্কাই নয়, কর্মিসভায় আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি দাবি করেছেন, ভবানীপুরের মতো শান্তিপূর্ণ এলাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহিরাগতদের ঢোকানো হচ্ছে । বিরোধীরা এলাকায় অশান্তি পাকানো এবং ভোটদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য এই বহিরাগতদের ব্যবহার করতে পারে বলে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি । তাই দলীয় কর্মীদের শুধুমাত্র ভোটকেন্দ্র বা বুথ পাহারাই নয়, বরং গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিজেদের এলাকা সম্পর্কে বাড়তি সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর এই আশঙ্কাকে সরাসরি 'শুভেন্দু ফোবিয়া' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ক্ষত খুব গভীর । ভীতি খুব ব্যাপক । পাঁচ বছর ধরে এই আতঙ্ক উনি ভুলতে পারছেন না । এটা ওঁকে তাড়া করে ফিরছে । এই যে শুভেন্দু ফোবিয়া, এ এক অদ্ভুত আতঙ্ক । এর জন্য আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজন, আলাদা ব্যবস্থার দরকার ।" দেবজিৎ-এর মতে, নন্দীগ্রামে হারের স্মৃতি মুখ্যমন্ত্রী এখনও হজম করতে পারেননি, তাই নিজের নিরাপদ কেন্দ্রে দাঁড়িয়েও তিনি হারের আশঙ্কায় ভুগছেন ।
পিছিয়ে নেই বামেরাও । তৃণমূল নেত্রীর এই লোডশেডিং তত্ত্বের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রবীণ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী । তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন । সুজন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যেমন তেমন কথা বলেন, আবলতাবোল কথা বলেন । নির্বাচনটা হচ্ছে মানুষের জীবনজীবিকা, রুটিরুজির পরিকল্পনার, ব্যবস্থাপনার । উনি আসলে ভয় পেয়ে গেছেন ।" সুজন চক্রবর্তীর দাবি, দীর্ঘ সময় ধরে সরকার চালানোর পরও বিদ্যুতের দফতরের মতো সাধারণ বিষয় ঠিক করতে না-পারাটা রাজ্য সরকারেরই ব্যর্থতা । উলটে হারের ভয়ে এখন থেকেই এসব বলে তিনি আগেভাগে অজুহাত তৈরি করে রাখছেন ।
বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বারবার এই 'লোডশেডিং' তত্ত্ব তুলে ধরা আসলে এক ধরনের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশলও হতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন তৃণমূল কর্মীদের বাড়তি সতর্ক এবং উদ্দীপ্ত থাকার বার্তা দিচ্ছেন, অন্যদিকে সাধারণ ভোটারদের মনেও বিরোধীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় তৈরি করার চেষ্টা করছেন ।
তবে কারণ যাই হোক না কেন, ভবানীপুরের মতো নিজের ঘরের মাঠে দাঁড়িয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য প্রমাণ করে যে, ছাব্বিশের নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কতটা বড় চ্যালেঞ্জ । নন্দীগ্রামের সেই হারের ক্ষত যে এখনও তাঁকে ভাবাচ্ছে এবং বিরোধীদের কোনওরকম ছাড় দিতে তিনি যে প্রস্তুত নন, তা মুখ্যমন্ত্রীর এই হাই-অ্যালার্ট বার্তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে । সব মিলিয়ে, ভোটগ্রহণের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, ভবানীপুরের রাজনৈতিক উত্তাপ যে ততই বাড়ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।