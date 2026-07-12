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তৃণমূলের রাশ অরূপ রায়ের হাতেই, আদালতের নির্দেশ তুলে ধরে দাবি ঋতব্রতর

ঋতব্রতর দাবি, অরূপের নেতৃত্বে তৈরি কমিটিই একমাত্র আইনিভাবে তৃণমূল পরিচালনার অধিকারী । অন্য কেউ দলের প্রতীক থেকে শুরু করে কার্যালয় ব্যবহার করতে পারবে না ৷

Ritabrata Banerjee
অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের রাশ অরূপ রায়ের হাতেই বলে দাবি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 12, 2026 at 6:10 PM IST

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কলকাতা, 12 জুলাই: বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে চলা বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ রায় আলিপুর আদালতের । তৃণমূল কংগ্রেসের রাশ কার হাতে থাকবে, সেই বিতর্কে এবার বড়সড় মোড় । অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসকেই আসল বলে স্বীকৃত দিয়েছে আদালত । রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । আদালতের একটি নির্দেশের প্রতিলিপি তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, অন্য কেউ তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, পতাকা বা পার্টি অফিস ব্যবহার করতে পারবেন না ।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, গত 22 জুনের বিশেষ অধিবেশনে তৃণমূলের যে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেটিকেই একমাত্র বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আদালতের রায়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 22/06/2026 তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে নির্বাচিত জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিই হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত একমাত্র বৈধ নির্বাহী সংস্থা ।"

TMC
আদালতের নির্দেশের কপি (ছবি সূত্র-ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

তিনি আরও দাবি করেন, অরূপ রায়ের নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরি হয়েছে, আইনিভাবে তারাই দল পরিচালনার অধিকারী । অন্য শিবিরের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে বিরোধী দলনেতা জানান, তৃণমূলের নাম করে আর কোনও বিভ্রান্তি ছড়ানো যাবে না । তাঁর কথায়, "এই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস যার চেয়ারপার্সন অরূপ রায়, তা বাদ দিয়ে কেউ যদি কোথাও নিজেদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস বেয়ারার বলে দাবি করেন, সেটা অবৈধ, ওটা করা যাবে না ।"

আদালতের রায়ে দলের নাম, সম্পত্তি বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পার্টি চালাবার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ, সেটা অবৈধ, করা যাবে না । নির্দেশ দেওয়া যাবে না । দলের নামে নির্দেশনা বা নিয়োগ করা যাবে না । পার্টির নামে কোনও ধরনের নির্দেশ দেওয়া যাবে না ।"

Ritabrata Banerjee
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

এমনকী, নির্বাচন কমিশন বা অন্য কোনও সাংবিধানিক সংস্থার কাছেও দলের নাম করে অন্য শিবিরের কেউ যোগাযোগ করতে পারবেন না বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন । মেট্রোপলিটন এলাকার তৃণমূল ভবন-সহ অন্যান্য দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন ঋতব্রত । তাঁর অভিযোগ, কিছু অবাঞ্ছিত লোক জোর করে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছেন । তিনি বলেন, "কেউ যদি মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবন বা যে কোনও পার্টি অফিস জোরপূর্বক দখল করতে চা সেটাও আইনের চোখে অবৈধ ।"

সাধারণ কর্মীদের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতেই আদালত এই রায় দিয়েছে বলে তিনি জানান । আগামিদিনে এই রায়কে হাতিয়ার করেই কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে ঋতব্রত শিবির । ঋতব্রত বলেন, "এবার এই রায়কে নিয়ে আমরা আমাদের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি । যা যা করার তা তা করব ।" এদিকে, আগামী 21 জুলাইয়ের প্রস্তুতির কারণে সোমবার ব্যস্ত থাকবেন ঋতব্রতরা । তবে খুব দ্রুত আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের বলে জানা গিয়েছে ।

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