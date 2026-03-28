'খেলা হবে'র স্রষ্টা চান ভোট ময়দানে থাকুক সিপিএম

'খেলা হবে'র স্রষ্টা চান ভোট ময়দানে থাকুক সিপিএম
বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া ও আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য ৷ একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : March 28, 2026 at 5:40 PM IST
চুঁচুড়া, 28 মার্চ: সোশাল মিডিয়ার লড়াই থেকে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে দেবাংশু ভট্টাচার্য ! লোকসভা ভোটে তমলুক থেকে বিজেপি প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে চুঁচুড়ায় তিন বারের তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারকে ফের প্রার্থী না-করে তরুণ মুখের উপর ভরসা করেছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
দেবাংশুর 'খেলা হবে' স্লোগানে প্রচারের মঞ্চ মাত করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলের কর্মী-সমর্থকদেরও মাতিয়েছে এই শব্দবন্ধ ৷ আর এই স্লোগানের কারণে জনপ্রিয় হয়েছেন তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া ও আইটি সেলের রাজ্য সভাপতি দেবাংশু ৷
একদা ফরাসি উপনিবেশ ঐতিহ্যবাহী চুঁচুড়া বিধানসভার অধীনে রয়েছে চুঁচুড়া পুরসভা ও সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার তিন বারের দুঁদে বিধায়ক ৷ এবার আর তাঁকে ভোটে লড়ার সুযোগ দেয়নি তৃণমূল ৷ বদলে ডোমজুড়ের তরুণ তুর্কি দেবাংশুকে টিকিট দিয়েছে ৷ ভোটের ফলাফল থেকে বিরোধী বিজেপি-সিপিএম এবং চুঁচুড়ার উন্নয়ন- ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্পষ্ট কথায় মনের কথা বললেন দেবাংশু ভট্টাচার্য ৷
চুঁচুড়া বিধানসভা
1977 থেকে 2006 সাল পর্যন্ত চুঁচুড়া বিধানসভা ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে ৷ 2011 সালে রাজ্যে ঘাসফুলের দাপটের সময় হুগলির এই ঐতিহ্যবাহী বিধানসভা এলাকায় জয়ী হন তৃণমূলের অসিত মজুমদার ৷ পরের দু'টি ভোটে তাঁর দখলেই রয়েছে চুঁচুড়া ৷ এবার তাঁর বদলে তরুণ দেবাংশুকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সুবীর নাগ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সুনীল সাহা ৷
একুশের ফলাফল
একুশের নির্বাচনে চুঁচুড়ার 3 লক্ষ 14 হাজার 274 জন ভোটার ভোট দিয়েছিলেন ৷ তৃণমূলের অসিত মজুমদার 1 লক্ষ 17 হাজার 104টি ভোট পেয়েছিলেন, ভোটের 45.97 শতাংশ ৷ 98 হাজার 687 সংখ্যক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি পেয়েছিলেন 38.74 শতাংশ ভোট ৷ বামফ্রন্টের একদা শক্তিশালী গড়ে মাত্র 11.3 শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রণব কুমার ঘোষ ৷ তাঁর ঝুলিতে পড়েছিল 28 হাজার 777 ভোট ৷
ইটিভি ভারত: সোশাল মিডিয়া নাকি রাজনৈতিক ময়দানে নেমে লড়াই- কোনটা কঠিন ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: রাজনৈতিক ময়দানে মিছিলে ভিড় বাড়ানোর জন্য, আপনি ভুয়ো মানুষ তৈরি করতে পারবেন না ৷ কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় চারটে ফেক আইডি তৈরি করতে পারবেন ৷ ফলে সোশাল মিডিয়ায় যার পয়সা আছে, তাকে কমব্যাট করতে গেলে অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করা দরকার ৷ ইতিমধ্যে গ্রাউন্ডে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ অন্যদিকে বিজেপির লোক নেই ৷
বিজেপি তো জেরক্স মেশিনে লোক কপি করতে পারবে না ৷ আমাদের ম্যানপাওয়ার অনেক বেশি ৷ আমাদের সঙ্গে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ট্র্যাটেজি এবং রাজ্য সরকারের একশোটারও বেশি প্রকল্প- এই হল আমাদের ত্রিফলা আর ত্রিশূল ৷ তৃণমূল এই ত্রিফলা আমাদের প্রত্যেক প্রার্থীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ৷ যেটা বিজেপির কাছে নেই ৷ আমাদের বিশ্বাস, আমরা খুব ভালো ফলাফল করব ৷
ইটিভি ভারত: নতুন ভোটার বা নতুন প্রজন্মকে তৃণমূলের দিকে কীভাবে আকৃষ্ট করবেন ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট নয়, তাদের জন্য দু-তিনটে কনসার্ন রয়েছে ৷ তার মধ্যে অবশ্যই প্রথমে কর্মসংস্থান ৷ চুঁচুড়া বিধানসভা জয়ী হলে কর্মসংস্থানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য হবে ৷ চুঁচুড়ার ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বণিক সভা গঠন করে একটি ছাতা তলায় আনব ৷ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে যে বড় বড় ব্যবসায়ীরা রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসছেন, তাঁদের চুঁচুড়ায় আসার জন্য আহ্বান জানাতে পারি ৷
চুঁচুড়াতে এমনিতেই ছোট-বড় কলকারখানা, শপিং মল রয়েছে ৷ এই সমস্ত জায়গায় নিয়োগে প্রথম অগ্রাধিকার যেন চুঁচুড়ার ছেলেমেয়েরা হয়- এটা আমাদের লক্ষ্য হবে ৷ এরপরে বাইরে থেকে নিয়োগ হবে ৷ অর্থাৎ 100 জন নিয়োগের ক্ষেত্রে 90 জন চুঁচুড়ার বাসিন্দা হবে ৷ পরে বাকি 10 জন বাইরে থেকে ৷ এছাড়া রাজ্য সরকার রয়েছে ৷ বড় বড় শিল্প থেকে আইটি সেক্টর হচ্ছে ৷
নতুন প্রজন্মের জন্য খোলা মাঠ দরকার ৷ মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার স্বাধীনতা দরকার ৷ আজ যাদের খেলার বয়স, তারা মাঠে যাচ্ছে না ৷ তারা মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ৷ আমার প্রথম সামাজিক আন্দোলন হবে তাদের মাঠে ফেরানো ৷ তাতে অভিভাবকদের সহযোগিতা প্রয়োজন ৷ নতুন প্রজন্ম মাঠে যাওয়া বন্ধ করলে বিভেদকামী শক্তি বেশি করে বিষ ঢালতে পারবে ৷
ইটিভি ভারত: 2026-এর নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের অনুদানে ভোটে প্রভাব পড়বে ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: আপনারা অনুদান বলেন, কিন্তু আমরা পাশে দাঁড়ানো বলি ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যদি ভাতা হয় তাহলে মহার্ঘ ভাতাও ভাতা ৷ তফাৎ একটাই একটা বড়লোকদের ভাতা, আরেকটা গরিব মানুষের ভাতা ৷ এটাও তো সরকার দিচ্ছে ৷ মহার্ঘ ভাতা নিয়ে যে আন্দোলন হচ্ছে সেটা ন্যায্য ৷ কিন্তু গরিবদের ভাতা নিয়ে নাক বেঁকানো ঠিক নয় ৷ আমার মা যদি হাত খরচের জন্য টাকা দিতে পারে, তাহলে বাংলার মা অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সাদা শাড়ির আঁচল থেকে দেড় হাজার টাকা দিতে পারে ৷
ইটিভি ভারত: মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে কী বলবেন ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: মেরুকরণ তো হয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিজেপি বনাম অসাম্প্রদায়িক বাংলা ৷ এই মেরুকরণ হয়েছে ৷ তাতে শুধু বিজেপি নয় হুমায়ুন কবির, আইএসএফ যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তারা একদিকে আর অসাম্প্রদায়িক বাংলার মানুষ অন্যদিকে ৷ বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ বোঝে, যখন অশান্তি হয়, তখন গরিবের কুঁড়েঘরটায় সবার আগে আগুন লাগে ৷ কোনও নেতার অট্টালিকায় আগুন লাগে না ৷
অমিত শাহ পয়সা দিয়ে বিজেপির যুব কর্মীদের দিয়ে দাঙ্গা করান ৷ তাঁদের মাথা ফাটে, মৃত্যু হয় ৷ আর অমিত শাহের ছেলে বিসিসিআই এবং পরে আইসিসিআই-এর সভাপতি হয়ে বিশ্বকাপের সময় ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে এসি ঘরে বসে খেলা দেখে ৷ অমিত শাহের ছেলে আইসিসি'র সভাপতি হবে আর বিজেপির পার্টির কর্মীরা হিংসা করতে গিয়ে মরবে- এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপি ও বামেদের অভিযোগ, তৃণমূলও মেরুকরণের রাজনীতি করছে ৷
দেবাংশু ভট্টাচার্য: বামেদের একটাই ডায়লগ ঠিক করা আছে- কয়েনের এপিঠ আর ওপিঠ ৷ ওই বলতে বলতে কয়েনটাই হারিয়ে গিয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যখন মুসলিম ভাতা দিচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে তৃণমূল তোষণের রাজনীতি করছে ৷ সেই তৃণমূল পুরোহিত ভাতা দিচ্ছে, জগন্নাথ মন্দির করে দিচ্ছেন ৷ দুর্গাপুজোর ক্লাবগুলিকে টাকা দিচ্ছেন ৷ এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মহাকাল মন্দির, নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন তৈরি করছেন ৷ এটাকে কেউ হিন্দু তোষণ বলছেন না ৷ তাহলে মেরুকরণটা কোথায় ?
ইটিভি ভারত: চুঁচুড়ায় সাতটা গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পুরসভা জয়ের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী আপনি ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: চুঁচুড়া পুরসভার 30টা ওয়ার্ড এবং সাতটা গ্রাম পঞ্চায়েতে লিড হবে ৷ আমরা জিতব ৷ শুধু তৃণমূলকে হারাতে হবে, তাই নিজেদের বেচে থাকার ভোটটাও বিজেপিতে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে ৷ তারা ভাবছে বিজেপিকে জেতালে পাঁচ বছর পর বামেরা ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু সেটা হবে না ৷ তাহলে ত্রিপুরাতেও পাঁচ বছর পর বামেরা ক্ষমতায় ফিরে আসত । কিন্তু সেটা পারেনি ৷ তৃণমূল আছে বলে, বামেরা বাংলায় রাজনীতিটা করতে পারছে ৷ ত্রিপুরায় সিপিএমের ঝান্ডা বাঁধতে গেলে হাতের কবজি কেটে নেবে ৷ বামপন্থীদের কাছে অনুরোধ, আপনারা দুই দলের বিরুদ্ধে প্রচার করুন ৷ আপনারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেন ৷ বামেদের মাথায় রাখতে হবে, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে পা গলাবেন না ৷ পরে সেই ভোট বামে ফিরে আসবে না ৷ বামেদের ভোট নিজেদেরদের কাছে রাখুন ৷ বিজেপিকে বাংলার মানুষ কোনও দিন গ্রহণ করবে না ৷
ইটিভি ভারত: বামেদের এই রাজনৈতিক পরামর্শ কি কোনও কৌশল ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: না ৷ নিজেদের পার্টিটা বাঁচাতে এটা বামেদের প্র্যাকটিস হোক ৷ আমরা 50 শতাংশের উপর ভোট পাব ৷ বাকি 49 শতাংশ ভোট এক হলে আমাদের কিছু যায়-আসে না ৷ বামেদের ভোট বামেদের কাছে থাকল কি না, আমাদের যায়-আসে না ৷ আমরা চাই না, বামেদের মতো একটা শক্তি রাজ্য থেকে পুরোপুরি মুছে যাক ৷ বাংলার ভালো চাওয়া মানুষ হিসাবে এটা বামেদের কাছে আমার আবেদন ৷
ইটিভি ভারত: চুঁচুড়া বিধানসভায় জলের সমস্যা রয়েছে, রেল স্টেশনে ফ্লাইওভার প্রয়োজন, চুঁচুড়ার ইন্ডোর স্টেডিয়াম এখনও চালু হয়নি ৷ কী বলবেন?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: লকেট চট্টোপাধ্যায় এখানে পাঁচ বছর বিজেপি সাংসদ ছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ক'টা প্রকল্প আনতে পেরেছেন ? বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে ৷ চুঁচুড়ার জন্য কিছু করেননি ৷ চুঁচুড়ায় যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সেসব তৃণমূল বিধায়ক, পুরসভা করেছে ৷ 15 বছর আগের চুঁচুড়ার থেকে এখনকার চুঁচুড়া অনেক উন্নত ৷
ব্যান্ডেলে রেলের জায়গায় একটি নালা রয়েছে ৷ সেই নালা সংস্কারের অনুমতি দিচ্ছে না রেল ৷ ওরা নিজেরা কাজ করবে না, কাউকে কাজ করতে দেবে না ৷
ইটিভি ভারত: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের অভিযোগ, রেলের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল সরকার ৷ রাজ্যে তৃণমূল সরকার রেলের একাধিক প্রকল্প আটকে রেখেছে সহযোগিতা করছে না ৷
দেবাংশু ভট্টাচার্য: রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও তাঁর চেলাদের চ্যালেঞ্জ করছি, শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে বলুন ৷ রাজ্য যেখানে জানিয়েছে, জমি দিতে পারব না, সেই চিঠি প্রকাশ করুক ৷ সেই সব কাজের তারিখ দিয়ে নথি প্রকাশ করুক ৷ ওঁরা বাইরে থেকে আসেন ৷ শুভেন্দু কানের গোড়ায় যা বলেন, সেটাই ওঁরাও বলেন ৷
ইটিভি ভারত: এবারের ভোটে মহিলা ভোটার একটা ফ্যাক্টর ৷ মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছেন ৷ ভোটবাক্সে তার কী প্রভাব পড়বে ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: ভারতে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই কারণে বাংলার মহিলাদের দায়িত্ব দিদিকে পুনরায় নির্বাচিত করার ৷ রাজ্যের মা ও দিদিদের যে হাত খরচের প্রয়োজন হতে পারে, সেটা কেউ ভাবেনি ৷ কেন ? দিদির দেখে অন্য রাজ্যগুলি অনুকরণ করছে ৷ তাও তারা অর্ধেক করছে ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মহিলাদের আত্মসম্মান ৷ দিদির দেওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা স্থানীয় বাজারে লেনদেন হচ্ছে ৷ ধরুন, একটি পাড়ায় মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বছরে 90 লক্ষ টাকা পাচ্ছেন ৷ এই টাকা পাড়ার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে ৷ বিজেপি যখন জিএসটি করে ছোট দোকানদারদের কোমর ভেঙে দিচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দিয়ে স্থানীয় দোকানদারদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছেন ৷
ইটিভি ভারত: তৃণমূলের শক্তি কী আর দুর্বলতাই বা কোথায় ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: তৃণমূলের শক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্ট্র্যাটেজি, আমাদের কর্মীদের পরিশ্রম এবং রাজ্য সরকারের একশোটা প্রকল্প ৷ তৃণমূলের দুর্বলতা- উল্টোদিকে শক্তিশালী বিরোধী না-থাকা ৷
ইটিভি ভারত: গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফ্যাক্টর হবে না ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: আপনার বাড়িতে সমস্যা নেই ? আমার বাড়িতে সমস্যা নেই ? ঝগড়া হয় না ? তৃণমূল এমন একটা ট্রেন, যার প্রতিটি বগিতে ঝগড়া হলেও অসুবিধে নেই ৷ কারণ, এই ট্রেনের ইঞ্জিন একটাই- তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বিজেপির মুশকিল হচ্ছে, বিজেপির কোনও বগিওলা ট্রেন নেই ৷ সব ইঞ্জিন ৷ একেকটা ইঞ্জিনের মুখ একেক দিকে ৷ একটা ইঞ্জিনের মুখ এনজেপি, একটার মুখ শিয়ালদা, কোনওটার মুখ দিল্লি, আরেকটার মুখ মুম্বইয়ের দিকে ৷ তাই ট্রেন ডায়মন্ড ক্রসিংয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এগোচ্ছে না ৷ তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে, তাতে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে ৷ সব কিছুর মধ্যে ভালো দিক খুঁজে নিতে হবে ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপি বা সিপিএম- কেউ কোনও ফ্যাক্টর হবে না ৷ সোশাল মিডিয়া থেকে গ্রাম বাংলার মাঠে ময়দানে রাজনীতি করা কতটা কঠিন হবে আপনার কাছে ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: আমি সারা রাজ্যে রাজনীতি করেছি, কিন্তু কলকাতায় রাজনীতি করিনি ৷ কারণ কলকাতায় অনেক বড় বড় নেতা রয়েছেন ৷ প্রতিটি বিধানসভা সম্পর্কে ছোটখাটো সম্যক ধারণা রয়েছে ৷ আমি ডেটা নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি- কোথায় কী উন্নয়ন হয়েছে, কোন গ্রাম কত ভোটে এগিয়ে আছে বা পিছিয়ে আছে, এই বিষয়গুলো আমার হাতের মুঠোয় ৷ এর জন্য আমাকে আলাদা করে পড়াশোনা করতে হয়নি ৷
আমার বাড়ি হাওড়ার ডোমজুর বিধানসভা হলেও লোকসভা শ্রীরামপুর ৷ সেক্ষেত্রে আমি হুগলির ছেলে ৷ বিজেপি নেতারাও আমায় বহিরাগত বলছেন ৷ আমি কি মুম্বই থেকে এসেছি মিঠুন চক্রবর্তী নাকি ? যদি পাশের জেলা থেকে এসে বহিরাগত হই, তাহলে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ- তাঁরা কি বহিরাগত নয় প্রশ্ন দেবাংশু ৷ আমি 20-22 কিমি দূর থেকে এসেছি ৷
বহিরাগত কোনও ফ্যাক্টর নয়, কে কী কাজ করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ শেষ 15 বছর অসিত মজুমদার বিধায়ক ছিলেন ৷ তিনি শ্রীরামপুরের বাসিন্দা ছিলেন, চুঁচুড়ার হয়ে গিয়েছেন ৷
ইটিভি ভারত: জয়ী হয়ে বিধায়ক হলে চুঁচুড়ায় কী কী উন্নয়ন করবেন ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: এখনই সেটা বলছি না ৷ আমরা একটা তালিকা তৈরি করছি ৷ সেটা মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেব ৷ চুঁচুড়ার মানুষের সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি নতুন কিছু করতে চাই ৷ স্বপ্নের চুঁচুড়া গড়ার লক্ষ্য রয়েছে ৷ অনেক রকম পরিকল্পনা করছি ৷
ইটিভি ভারত: গ্রাম বাংলার রাজনীতি অন্যরকম, সেটা কীভাবে আয়ত্ত করবেন ?
দেবাংশু ভট্টাচার্য: আমি নিজে গ্রামের ছেলে ৷ পঞ্চায়েত এলাকার ছেলে ৷ আমার ধারণা গ্রাম, শহর এক ট্রেন্ডে ভোট হবে ৷ নবান্নের চোদ্দো তলায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ক্ষমতা কোনও গুজরাতি ভাইয়ের নেই ৷