স্বরূপনগরে প্রার্থীকে মারধর ! আলিপুরদুয়ারে 'চোর চোর' স্লোগানে উত্তেজনা

স্বরূপনগরে প্রার্থীকে মারধর ! আলিপুরদুয়ারে 'চোর চোর' স্লোগানে উত্তেজনা
গণনার দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে, তখন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ধরা পড়ল এক দ্বিমুখী চিত্র ।
Published : May 4, 2026 at 5:37 PM IST
আলিপুরদুয়ার ও স্বরূপনগর: গণনার দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে, তখন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ধরা পড়ল এক দ্বিমুখী চিত্র । একদিকে উত্তেজনা ও স্লোগান, অন্যদিকে উৎসবের রঙে ভেসে যাওয়া উল্লাস, দুটো ছবিই পাশাপাশি ফুটে উঠল । যা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয় ৷
এদিন ভোট গণনা চলাকালীন আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করলে মুহূর্তের মধ্যে বাড়ে উত্তেজনা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত তৎপর হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । কড়া নজরদারির জেরে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলেই জানিয়েছে প্রশাসন ।
তবে এই উত্তেজনার মধ্যেই কাছাকাছি ডি সি আর সি কেন্দ্রের সামনে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য । সেখানে সকাল থেকেই জয়ের আশায় উচ্ছ্বসিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় । আবির খেলায় মেতে ওঠেন তাঁরা, কেউ একে অপরকে রাঙাচ্ছেন, কেউ নাচ-গানে মাতছেন । ট্রেন্ড বিজেপির দিকে ঝুঁকতেই এই উল্লাস যেন আরও তীব্র হয়ে ওঠে ।
এই আবহেই উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা । কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই । স্বাধীনতার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে এমন নির্বাচন হল, যেখানে কোনও প্রাণহানি হয়নি, কোথাও রক্তপাত হয়নি । মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন বলেই আজ আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি ।" তাঁর দাবি, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে বিজেপি ।
কিন্তু উত্তরবঙ্গের এই উল্লাসের পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে সামনে এল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি । সেখানকার গণনা কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থী তারক সাহাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে । অভিযোগ, গণনা চলাকালীন তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়, এমনকি মারের চোটে তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন । ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যম ছবি তুলতে গেলে বাধা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে । ঘটনার জেরে দ্রুত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা । বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র । সব মিলিয়ে, গণনার দিন রাজ্যের রাজনৈতিক ছবিতে যেমন উল্লাস ও আত্মবিশ্বাসের রঙ, তেমনই কোথাও কোথাও রয়ে যাচ্ছে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ছায়া ।