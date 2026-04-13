চিটফান্ডের কারণেই মমতার সঙ্গে বাবার দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, দাবি সোমেন-পুত্র রোহনের

চিটফান্ডের কারণেই মমতার সঙ্গে বাবার দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, দাবি সোমেন-পুত্র রোহনের
তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক উত্তরণ থেকে শুরু করে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল, একাধিক ইস্যুতে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি সোমেন-পুত্র রোহন মিত্র ৷ লিখলেন সাহাজান পুরকাইত ৷
Published : April 13, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: ভরা বাম জমানায় উত্তর কলকাতার রাজনীতিতে দাপট দেখানো প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রর উত্তরসূরি এবার সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে । 2026 এর বিধানসভা ভোটে বালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন তাঁর পুত্র রোহন মিত্র । প্রথমবার ভোটে নামা, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, তৃণমূল-বিজেপিকে আক্রমণ, সব মিলিয়ে ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে খোলামেলা রোহন । রইল প্রশ্নোত্তর আকারে সেই সাক্ষাৎকারের মূল অংশ
প্রশ্ন: জীবনে প্রথমবার ভোট প্রার্থী, কেমন লাগছে ?
রোহন মিত্র: 12 বছরের রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম প্রার্থী হচ্ছি । কংগ্রেসের মতো ঐতিহ্যবাহী দলের টিকিট পাওয়া গর্বের । দেশের স্বাধীনতা থেকে উন্নয়নে কংগ্রেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 2011 সালে বাংলায় পরিবর্তনে কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল । 15 বছর ধরে তৃণমূল যা খুশি তাই করেছে। যে জন্যে প্রদেশ নেতৃত্ব বহু বছর পর একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমাকে প্রার্থী করা হয়েছে । স্বাভাবিক ভাবেই আমি গর্বিত ।
প্রশ্ন: সোমেন মিত্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে শিয়ালদা । অথচ আপনাকে বালিগঞ্জে প্রার্থী করা হল ?
উত্তর: অনেকেই জানেন না । 2001 সালের পর থেকে বাবা বালিগঞ্জের 69 নম্বর ওয়ার্ডে থাকতেন । শিয়ালদা এলাকার রাজনৈতিক ভৌগলিক অবস্থানও বদলেছে । আমিও 2013 থেকে বালিগঞ্জে থাকি । এই এলাকায় ভোটারও, তাই এখান থেকেই লড়তে চেয়েছি ।
প্রশ্ন: বিদেশের চাকরি ছেড়ে বাবার পাশে, কতটা প্রভাব ফেলেছে ?
উত্তর: : 2014 সালে বাবা কংগ্রেসে ফেরেন । তখন অনেকেই পাশে ছিলেন না । বাবার অসুস্থতার সময় পাশে থাকা আমার দায়িত্ব ছিল । সেখান থেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে আসা ।
প্রশ্ন: রাজনীতিক বাবার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে বললে কী বলবেন ?
উত্তর: বাবার সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতা নয় । তিনি একেবারে আলাদা মাপের নেতা । তাঁর সেক্যুলার আদর্শ মেনে চলাই আমার লক্ষ্য । যাঁরা একসময় কংগ্রেসে ছিলেন তাঁরা এখন কেউ তৃণমূলে গেছেন । কেউ কেউ বিজেপিতে গেছেন । আজকের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ছাত্রজীবনে, তাঁর বাবা কংগ্রেসি ছিলেন । তাঁরা এখন বিজেপিতে ।
প্রশ্ন: বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল ?
উত্তর: হ্যাঁ, একাধিকবার । এমনকি মাকে প্রার্থী করার কথাও বলা হয়েছিল । কিন্তু আমরা কংগ্রেসের আদর্শ ছাড়িনি ।
প্রশ্ন: বাবা সোমেন মিত্রের যোগ্য ছেলে হতে পারলেন কি ?
রোহন মিত্র: কংগ্রেসের আইডিওলজিটা ধরে রাখাই হবে যোগ্যতা । কংগ্রেস দুর্বল বলে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার উচিৎ হবে না । এখন যে দুটো পার্টি আছে তারা তো ভোট লুট করে । আমরা তো সেটা করতে পারব না । আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্টে ক্লিয়ার । আদর্শটাই বড় কথা । আমরা গান্ধী পরিবার ও মনমোহন সিংহের পথেই চলতে চাই ।
প্রশ্ন: ভোটে কোন ইস্যুগুলো সামনে রাখছেন ?
উত্তর: দুর্নীতি বড় ইস্যু । পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে । সারদা-নারদা কেলেঙ্কারির সত্য আজও অজানা । ভিডিয়োয় যাঁদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল, তাঁদের কেউ কেউ এখন বিজেপি নেতা । ফলে, এসবগুলো তো আর বাংলার মানুষকে বলে দিতে হবে না । ছোট বেলায় যা সিনেমায় দেখতাম এখন আমরা লাইভ টিভির পর্দায় দেখছি ! মূল্যবৃদ্ধি থেকে বেকারত্ব, সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ ৷
প্রশ্ন: তৃণমূল সরকারকে কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: 15 বছরে উন্নয়নের বড় ছবি কোথায় ? শুধু ঘোষণায় কাজ হয় না । বাস্তবে শিল্প বা বিনিয়োগ কোথায় এল ? বরং দুর্নীতি আর দুর্নীতি !
প্রশ্ন: এবারে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন মন্ত্রী, চ্যালেঞ্জ কতটা ?
উত্তর: তিনি এতই 'ভালো' কাজ করেছেন যে প্রাক্তন হয়ে গেছেন ! কৃষি, এমএসপি সব ক্ষেত্রেই ওঁর ব্যর্থতা স্পষ্ট !
প্রশ্ন: বাবার মতো 'সবার জন্য' রাজনীতি করবেন?
উত্তর: অবশ্যই । ধর্ম, জাতপাত নয়, সবাইকে নিয়ে চলাই কংগ্রেসের আদর্শ । তাছাড়া যখন অমিত শাহ বাংলায় আসে, আপনারা তো সবাই ইন্টারভিউ নেন এবং তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছেন । তিনি বারবার বলেন, সোনার বাংলা । তিনি বলেন তো 1977 সাল অব্দি সোনার বাংলা ছিল । তো 1977 সাল অব্দি কার গভমেন্ট ছিল ? এটাই তো উত্তর আমার । আমাদের সুযোগ দিন । আমাদের আজকে কোনও ব্যাগেজ তো নেই । বামফ্রন্ট আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি ৷ লেফট ফ্রন্টের সময় আমরা ওদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরাই প্লাটফর্ম দিয়েছিলাম । রাজীব গান্ধি না থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের মমতা হতে পারতেন না !
প্রশ্ন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেস ছাড়ার পিছনে আপনার বাবার ভূমিকা ছিল । পরবর্তীতে সেই মমতার দলেই আপনার বাবা যোগ দিয়েছিলেন ! কী বলবেন ?
উত্তর: বাবা 2008 সালে প্রগতিশীল ইন্দিরা কংগ্রেস করেছিলেন । ওই সময় ইউপিএ ওয়ান গভর্মেন্ট লেফট ফ্রন্টের আউটসাইড সাপোর্টে চলছিল । সে সময় নন্দীগ্রামের ঘটনাটা ঘটে । বাবা চাইছিলেন, বাংলা থেকে সিপিএমকে সরাতে । যে কারণে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, এও বলেছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাইটার্সে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি ৷ সেজন্যই তিনি উত্তর কলকাতা ছেড়ে ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়েছিলেন । ডায়মন্ড হারবারে সিটটা 1967 সালের পরে প্রথমবার বামফ্রন্ট হেরেছিল 2009 সালে । অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন সোমেন মিত্র । সেদিনের বিরোধী দলনেত্রীকে বাংলার তখতে বসানোর জন্য সহযোগিতা করেছিলেন আমার বাবা, সোমেন মিত্র ৷
তবে পালা বদলের এক বছর পর, 2021 সালের শেষের দিক থেকে বাবার মনে হয়েছিল, তৃণমূলের সঙ্গে আর থাকা যাচ্ছে না । কারণ, ততদিনে তৃণমূলে চিটফান্ডের রমরমা শুরু হয়েছে ৷ বেশি টাকার লোভে মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সারদা, রোজভ্যালিতে রাখতে শুরু করেছিল ৷ বাবার মনে হয়েছিল এই যে সারদা, রোজভ্যালি মানুষকে 20%, 25% ইন্টারেস্ট দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এটা সাস্টেনেবল নয় । তাই জন্য তিনি সবার আগে সেবিকে চিঠি লিখেছিলেন যে, এরা কি সেবির নিয়ম অনুযায়ী কাজ করছে ? ঠিক এই কারণেই তখন থেকে বাবার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করল !
প্রশ্ন: 2021 সালে টিকিট না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছিল?
উত্তর: না । বাবার মৃত্যুর পর মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না । এখন সময় এসেছে, তাই লড়াই করছি ।
সব মিলিয়ে বালিগঞ্জে 'মিত্র' পদবি ফের আলোচনায় । একদিকে বাবার ঐতিহ্য, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের দাবি ৷ ভোটের ময়দানে সোমেন মিত্র কতটা প্রভাব ফেললেন, তা অবশ্য জানা যাবে 4 মে ভোট গণনার পরই ৷
