স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরা, যে পথ পেরিয়ে আজ শুভেন্দু মসনদে

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ থেকে শুভেন্দু অধিকারী - 1947 সালের 15 আগস্ট থেকে শুরু করে 2026 সাল পর্যন্ত বাংলার রাজদণ্ড যাঁদের হাতে ৷ সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরা (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 9, 2026 at 11:47 AM IST

কলকাতা, 9 মে: আজ কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সাক্ষী থাকল রাজ্য রাজনীতির এক অভাবনীয় ও যুগান্তকারী মুহূর্তের । দীর্ঘ কয়েক দশকের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ক্ষমতার পালাবদল এবং তীব্র লড়াইয়ের পর বাংলার মসনদে আজ এক নতুন পটপরিবর্তন । রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে ব্রিগেড ময়দানে শপথ গ্রহণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী ।

সাধারণত রাজভবন বা রেড রোডে এই শপথ অনুষ্ঠান হয়ে থাকলেও, আজকের এই রাজনৈতিক আবহে ব্রিগেডের মঞ্চ এক বিশেষ বার্তা বহন করছে । এই ঐতিহাসিক দিনে, যখন বাংলার শাসনভার একেবারে নতুন এক নেতৃত্বের হাতে অর্পিত হল, তখন রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসছে অতীতের স্মৃতি । স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কারা বসেছেন বাংলার ক্ষমতার অলিন্দে ? 1947 সালের 15 আগস্ট থেকে শুরু করে 2026 সাল পর্যন্ত বাংলার রাজদণ্ড কে কে ধারণ করেছেন, আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে তা ফিরে দেখা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ।

বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী

1947 সালে দেশভাগের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় আজকের পশ্চিমবঙ্গ । স্বাধীন ও খণ্ডিত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ । তবে সদ্য স্বাধীন রাজ্যে তাঁর মেয়াদ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র কয়েক মাসের ।

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার

এরপর 1948 সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিংবদন্তি চিকিৎসক ও রাজনীতিক ড. বিধানচন্দ্র রায় । তাঁকে বলা হয় আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার । দুর্গাপুর, কল্যাণী, সল্টলেকের মতো উপনগরী এবং দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের মতো শিল্প পরিকাঠামো তাঁর আমলেই গড়ে ওঠে । টানা 14 বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষ হাতে এই রাজ্যের শাসনভার সামলেছেন ।

1962 সালে তাঁর প্রয়াণের পর মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন কংগ্রেসের প্রফুল্লচন্দ্র সেন । 1967 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন ।

বাংলার রাজনীতিতে অস্থির সময়কালে

ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে বাংলার রাজনীতিতে এক অস্থির সময়ের সূচনা হয় । 1967 সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় আসে অকংগ্রেসী সরকার - যুক্তফ্রন্ট । বাংলা কংগ্রেসের অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই ডামাডোলের সময়ে তিনবার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন । মাঝে অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য ফের প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দায়িত্ব সামলেছিলেন । রাজনৈতিক অস্থিরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে রাজ্যে একাধিকবার রাষ্ট্রপতি শাসনও জারি করতে হয় ।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ফেরে কংগ্রেস

এরপর 1972 সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের কংগ্রেস ক্ষমতায় ফেরে এবং মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় । তাঁর শাসনকাল ছিল চরম রাজনৈতিক উত্তেজনায় ভরপুর । একদিকে নকশাল আন্দোলনের আগুন, অন্যদিকে জরুরি অবস্থার সেই উত্তাল রাজনৈতিক আবহে তিনি পাঁচ বছর রাজ্য শাসন করেন ।

বাম যুগের সূচনা

1977 সাল বাংলার রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক বাঁকবদল । ওই বছর বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে বামফ্রন্ট । মুখ্যমন্ত্রী হন সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা জ্যোতি বসু । এরপর যা ঘটে, তা ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত । টানা 23 বছর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি । তাঁর আমলে অপারেশন বর্গা এবং পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা গ্রামীণ বাংলায় বামেদের ভিত শক্ত করেছিল ।

34 বছরের বাম শাসনের অবসান

2000 সালে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালে, তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । রাজ্যে নতুন করে শিল্পায়নের স্লোগান তুলে তিনি এক নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন । তথ্যপ্রযুক্তি খাতে জোয়ার আনলেও, তাঁর আমলের শেষ দিকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ কেন্দ্রিক কৃষক আন্দোলন রাজ্য রাজনীতিতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে । এই গণআন্দোলনের জেরেই 2011 সালে বামফ্রন্টের 34 বছরের একটানা শাসনের অবসান ঘটে ।

পরিবর্তনের সরকারের 15 বছর

2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক 'পরিবর্তন' ঘটিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্লোগান তুলে তিনি বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করেন । দীর্ঘ 15 বছর ধরে, 2011 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত তিনি টানা তিনবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প দেশে-বিদেশে চর্চিত হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা রাজনৈতিক বিতর্ক এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া তীব্র হতে থাকে ।
আর সেই তীব্র রাজনৈতিক ঝড়ের পরিণতিতেই আজ 2026 সালে এসে বাংলার রাজনীতিতে ফের এক নতুন সূর্যোদয় ।

আবার পরিবর্তন, ক্ষমতায় প্রথমবার বিজেপি

আজ কানায় কানায় পূর্ণ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন একসময়ের ছাত্রনেতা থেকে পরিণত জননেতা হয়ে ওঠা শুভেন্দু অধিকারী । প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - মহাকরণ থেকে নবান্ন পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছেন বহু রথী-মহারথী । আজ সেই দীর্ঘ ও বর্ণময় ঐতিহাসিক তালিকায় সগৌরবে যুক্ত হতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেবল একটি সরকার বা শাসকের পরিবর্তন নয়, বরং বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতির এক সম্পূর্ণ নতুন দিশা । এখন সমগ্র বাংলার নজর এই দিকেই যে, পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া এই বিপুল প্রশাসনিক দায়িত্ব ও উত্তরাধিকার নতুন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে সামলান এবং আগামী দিনে বাংলাকে তিনি প্রগতির কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যান ।

