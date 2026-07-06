গুন্ডাদমন থেকে সিএএ, শুভেন্দুর সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শাহ

গুন্ডাদমন থেকে সিএএ, শুভেন্দুর সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শাহ
125 ফুট শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির ভূমিপুজোয় একের পর এক প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দুর্নীতিগ্রস্তদের হুঁশিয়ারি: পাই-পয়সার হিসাব দিতে হবে ৷ কড়া বার্তা অনুপ্রবেশকারীদেরও ৷
Published : July 6, 2026 at 9:32 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: রাজ্যে সরকার গঠনের পর কেটেছে মাত্র কয়েক দিন । কিন্তু এই অল্প সময়েই নির্বাচনী ইস্তেহারের একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার । সেই কাজেরই ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । সোমবার কলকাতার মিলন মেলায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর 125 ফুট উচ্চতার মূর্তি ও স্মারক নির্মাণের ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানে এসে শাহ দাবি করলেন, বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছে ।
মঞ্চ থেকে শাহ বলেন, "এই ভূমিপুজো শুধু একটি মূর্তির সূচনা নয়, সোনার বাংলা গঠনের সংকল্পপূরণেরও সূচনা ।" তাঁর দাবি, এত কম সময়ে কোনও রাজ্য সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এমন গতি দেখাতে পারেনি ।
বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে খোদ অমিত শাহ কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন । বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে রাজ্যের গুন্ডাদের উলটো করে ঝোলানো হবে । এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, সরকার নিজেদের সংকল্প পূরণ করেছে । সদ্য রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়েছে গুন্ডাদমন বিল ।
সেই প্রসঙ্গ টেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় এসেই শুভেন্দু সরকার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, 2026' পাশ করেছে । এটিই গুন্ডাদের বিরুদ্ধে সরকারের প্রথম বড় পদক্ষেপ বলে দাবি তাঁর । একই সঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয়েছে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' এবং রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) চালুর লক্ষ্যে কমিটি তৈরি হয়েছে । আগামী অগস্টেই এ-সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় আনা হবে বলেও জানান শাহ ।
দুর্নীতির প্রশ্নেও কড়া বার্তা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে তদন্তের অনুমতি পেতে দীর্ঘ সময় লাগত । এখন সেই চিত্র বদলেছে । শাহ বলেন, "দুপুর 12টায় ফোন করেছিলাম, আড়াইটার মধ্যেই সমস্ত প্রসিকিউশন স্যাঙ্কশনের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার ।" তাঁর হুঁশিয়ারি, দুর্নীতির তদন্তে গঠিত কমিটির রিপোর্ট এলেই 'পাই-পয়সার হিসাব দিতে হবে' অভিযুক্তদের ।
এদিন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন শাহ । তাঁর দাবি, অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, উজ্জ্বলা 3.0, মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে । উত্তরবঙ্গে ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে বিএসএফের জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের কাজও সম্পন্ন করেছে নতুন সরকার ।
অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই সিএএ এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের আক্রমণাত্মক হন শাহ । নেহরু-লিয়াকত চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু শরণার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই চুক্তির বিরোধিতা করেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি । এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে শাহ বলেন, "শুভেন্দু ভাই প্রতিদিন আমার কাছে নাগরিকত্বের বিষয়টি তোলেন । আমি আজ এই মঞ্চ থেকে আশ্বাস দিচ্ছি, যাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া এখনও বাকি রয়েছে, খুব দ্রুত সেই কাজও শেষ হবে । কারণ বাংলায় এখন বিজেপির সরকার রয়েছে ।"
শুধু নাগরিকত্ব নয়, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান স্পষ্ট করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । তাঁর ঘোষণা, "ভারতের মাটি থেকে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে বেছে বেছে বের করে দেওয়া হবে । দেশকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করা হবে ।"
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান শাহ । পাশাপাশি জানান, 125 ফুটের মূর্তির পাশাপাশি সেখানে গড়ে তোলা হবে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইনস্টিটিউশন', যেখানে জাতীয় নিরাপত্তা ও কৌশলগত গবেষণার কাজ হবে।
ভাষণের শেষে শাহর বার্তা, কমিউনিস্ট ও তৃণমূলের দীর্ঘ শাসনে বাংলার জাতীয়তাবাদী ভাবধারা চাপা পড়েছিল । শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সেই ভাবধারাই বাংলায় আবার ফিরে আসবে ।