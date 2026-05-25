মন্ত্রিসভায় কারা? দিল্লিতে ডাক পড়ল শুভেন্দুর, শাহের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

মন্ত্রিসভায় কারা? দিল্লিতে ডাক পড়ল শুভেন্দুর, শাহের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা
সম্ভাব্য মন্ত্রীদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি, সাংগঠনিক ভূমিকা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অতীত বিতর্ক, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
Published : May 25, 2026 at 5:39 PM IST
কলকাতা, 25 মে: শপথের পর কেটে গিয়েছে দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় । কিন্তু এখনও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার ছবি স্পষ্ট নয় । কে পাচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ দফতর, কার ভাগ্যে জুটছে মন্ত্রিত্ব, আর কে থাকছেন ব্রাত্য ! তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা । এই আবহেই এবার দিল্লি থেকে তলব এল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । সূত্রের খবর, আগামী বৃহস্পতিবার রাজধানীতে উড়ে যেতে পারেন তিনি । আর সেই সফরের কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে রাজ্যের আসন্ন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ ।
নবান্ন এবং বিজেপির একাধিক সূত্রের দাবি, নতুন সরকারের দ্বিতীয় দফার মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে এখন চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা চলছে । সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করবেন শুভেন্দু । বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে । সেই বৈঠকেই রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার রূপরেখা কার্যত চূড়ান্ত হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান ।
দলীয় সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গেও শুভেন্দুর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে । সংগঠন ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় রেখে কীভাবে নতুন সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই বিষয়েও আলোচনা হতে পারে ।
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নিয়ে প্রায় 40 জনের একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছে রাজ্য বিজেপি । সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরে । পরে তা খতিয়ে দেখার জন্য অমিত শাহর কাছেও পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে । সম্ভাব্য মন্ত্রীদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি, সাংগঠনিক ভূমিকা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অতীত বিতর্ক, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের ।
বিজেপির অন্দরেই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা পাবেন কারা ? প্রথম সারির আন্দোলনের মুখদের পাশাপাশি কি গুরুত্ব পেতে চলেছেন প্রশাসনিক অভিজ্ঞ নেতারাও ? নাকি চমক থাকবে একেবারে নতুন মুখে ? জেলা এবং সামাজিক সমীকরণও যে এবার বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে, তা কার্যত স্পষ্ট ।
রাজ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর ক্ষমতায় এসেছে নতুন সরকার । ফলে শুরুতেই কোনও বিতর্ক বা অসন্তোষ তৈরি হোক, তা চাইছে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব । সেই কারণেই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের । সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে আগামী সপ্তাহেই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে নবান্ন সূত্রে । তার আগে দিল্লিতে শুভেন্দুর বৈঠক ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে রাজনৈতিক কৌতূহল ।
প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যেই কড়া বার্তা দিতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । এবার নজর তাঁর 'ড্রিম টিম' এর দিকে । নতুন মন্ত্রিসভা কতটা ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং প্রশাসনে কত দ্রুত গতি আনতে পারে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য রাজনীতি ।