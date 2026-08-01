'নতুন বাংলায় ধমক-চমক অতীত', রবীন্দ্র সদনে তসলিমা নাসরিনকে স্বাগত জানিয়ে বার্তা শুভেন্দুর

'নতুন বাংলায় ধমক-চমক অতীত', রবীন্দ্র সদনে তসলিমা নাসরিনকে স্বাগত জানিয়ে বার্তা শুভেন্দুর
প্রোটোকল ভেঙে লেখিকাকে স্বাগত জানাতে অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ৷ পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : August 1, 2026 at 8:40 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ৷ 19 বছর পর ফের কলকাতায় পা-রাখলেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷ শনিবার তাঁর এই প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র সদনে এক বিশেষ নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হল ৷ লেখিকার অতীত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে এ দিন সংবর্ধনা স্থল ঘিরে ফেলা হয় নিরাপত্তার নিঃশ্ছিদ্র চাদরে ৷ তবে, যাবতীয় আয়োজনকে ছাপিয়ে এ দিনের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রোটোকলের তোয়াক্কা না-করে লেখিকাকে স্বাগত জানাতে নিজেই মঞ্চে উপস্থিত হন তিনি ৷ তাঁর বার্তা রাজ্যে এখন বাক্স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ৷
লেখিকার আগমন ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই রবীন্দ্র সদন চত্বরে ছিল সাজসাজ রব ৷ দীর্ঘদিন পর প্রিয় লেখিকাকে কাছে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পাঠকরা ৷ অনুষ্ঠান ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ পাশাপাশি ছিল কড়া পুলিশি প্রহরার বন্দোবস্ত। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রবীন্দ্র সদন চত্বরে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী ৷ এই কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপেই নাগরিক সমাজ এবং বরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে তসলিমা নাসরিনকে বরণের আয়োজন করা হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷
তবে, নির্ধারিত সূচির বাইরে গিয়ে আচমকাই সেখানে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আসেননি ৷ লেখিকার প্রতি সম্মান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁর এই আসা ৷ মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি এখানে আমন্ত্রিত নই ৷ আপনি আসছেন শুনে আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রী নয়, তথ্য সংস্কৃতি দফতরেরও মন্ত্রী হিসাবে স্বাগত জানাতে এসেছি ৷ আমি ওঁকে স্বাগত জানালাম 'বন্দেমাতরম'-এর সার্ধ শতবর্ষে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে ৷" সংবর্ধনার স্মারক হিসেবে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যের ছবি তুলে দেওয়ার এই মুহূর্তটি অনুষ্ঠানের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল ৷
ইসলাম মৌলবাদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের ফলস্বরূপ 1994 সালে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন তসলিমা নাসরিন ৷ কিন্তু, এখান থেকেও তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল 2007 সালে ৷ তৎকালীন বাম আমলে কলকাতায় বসে স্বাধীন মতপ্রকাশের কারণে তসলিমা নাসরিনকে রাজ্য ছাড়া করা হয় ৷ পরোক্ষে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নতুন সরকারের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন শুভেন্দু ৷ তাঁর কথায়, "শৃঙ্খলমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, বাঁধনমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সংবিধানের প্রতিটি স্তম্ভ সুরক্ষিত ৷ সেই পশ্চিমবঙ্গে সবার আসার সুযোগ রয়েছে, সবার বাক স্বাধীনতা রয়েছে ৷"
পূর্বতন ব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি আরও জানান, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার দিন শেষ ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি বলেন, "নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র, সংবিধান, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত ৷ এখানে কোনওভাবে ধমক চমক, দেখে নেব, আটকে দেব, এসব জিনিস অতীত হয়ে গেছে ৷"
এমনকি পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে নিজে লেখিকার নিরাপত্তা দায়িত্ব তুলে নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ লেখিকাকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে স্বাগত ৷ আপনি লেখিকা, আপনার লেখা সবাই পড়ে, আপনার গুণগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর ৷ আপনি এখানে ভালো করে বলুন এবং পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, সেটা নিশ্চিতভাবে আপনার অভিজ্ঞতায় আপনি দেখেছেন ৷ একবার নয়, আপনি বারে বারে আসবেন ৷ সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে নিরাপত্তাদানের দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷"