মাঝ-আকাশে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার জের ? বিমান নয়, সড়কপথে অন্ডাল যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

মাঝ-আকাশে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার জের ? বিমান নয়, সড়কপথে অন্ডাল যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী
Published : March 27, 2026 at 2:04 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব নির্ধারিত অন্ডাল সফরসূচিতে আচমকা বদল ! শুক্রবার অন্ডাল যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর যে বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা অপ্রত্যাশিতভাবে বাতিল করা হয়েছে । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়ে একটি চিঠি পাঠানো হলেও বিমান বাতিলের সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ সরকারিভাবে উল্লেখ করা হয়নি । তবে জানা গিয়েছে, আকাশপথের বদলে এবার সম্পূর্ণ সড়কপথেই অন্ডালের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন তিনি । সেখানে তাঁর পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক সভা এবং অন্যান্য কর্মসূচি রয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা বিমান বাতিলের নেপথ্যে বৃহস্পতিবারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা প্রধান কারণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হঠাৎ করেই আবহাওয়ার চরম অবনতি ঘটে । প্রবল ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির কারণে দমদম বিমানবন্দরে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে । ঠিক সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর বিমান কলকাতার আকাশে পৌঁছলে এক চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলট কিছুতেই বিমানটিকে রানওয়েতে অবতরণ করাতে পারছিলেন না ।
প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানটিকে কলকাতার আকাশে চক্কর কাটতে হয় । প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আকাশে এই দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার ফলে চরম উদ্বেগ তৈরি হয় । শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া ও পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তবেই বিমানটি নিরাপদে দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম হয় । এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক মহলে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
এই ঘটনার পরেই প্রশ্ন ওঠে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC) এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)-এর ভূমিকা নিয়ে । আবহাওয়া যে এতখানি খারাপ হতে পারে এবং তার জেরে বিমান অবতরণে যে এতটা সমস্যা তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে কেন আগে থেকে কোনও আগাম সতর্কতা জারি করা হয়নি, তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতে থাকে । ভিআইপি মুভমেন্ট থাকা সত্ত্বেও কেন আবহাওয়ার এই চরম পূর্বাভাস দেওয়া গেল না, তা নিয়েও রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয় ।
এই আতঙ্কজনক ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর অন্ডাল যাওয়ার কথা ছিল । এদিকে আবহাওয়া দফতরের তরফে এদিনও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । বৃহস্পতিবারের ওই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় যাতে সামান্যতম কোনও ফাঁক না থাকে, সেই কারণেই তড়িঘড়ি আকাশপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
আরও পড়ুন: