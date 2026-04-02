হিংসায় 'উসকানি'র আশঙ্কায় শান্তির বার্তা মমতার ! নিশানায় বিজেপি-ওয়েইসি-হুমায়ুন

হিংসায় 'উসকানি'র আশঙ্কায় শান্তির বার্তা মমতার ! নিশানায় বিজেপি-ওয়েইসি-হুমায়ুন
মালদার সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আমাকে বিশ্বাস করলে উত্তেজনায় পা দেবেন না । বাংলাকে রক্ষা করুন, মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করুন ।"
Published : April 2, 2026 at 4:55 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 2 এপ্রিল: মালদার উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে সরাসরি সতর্কবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় । সুতি ও সাগরদিঘির জনসভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে । একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে তাঁর আবেদন, "প্রতিবাদ করুন, কিন্তু হিংসায় জড়াবেন না ।"
সুতির জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "বিজেপি, কংগ্রেস, আর হায়দরাবাদ থেকে আসা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি, সবাই মিলে আপনাদের উসকাতে পারে । ছোট ছোট ছেলেরা জড়িয়ে পড়বে, তারপর গ্রেফতার হবে । তখন আমও যাবে, ছালাও যাবে ।"
এদিন সাগরদিঘির সভায় প্রত্যাশিত ভিড় না হওয়ায় কিছুটা বিরক্তিই ধরা পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে । মাত্র 25 মিনিটের বক্তব্যে তিনি তৃণমূল প্রার্থীকে সমর্থনের আবেদন জানালেও সংগঠনের প্রতি অসন্তোষ আড়াল করেননি । সভা শেষ করেই দ্রুত রওনা দেন সুতির উদ্দেশে । সুতির সভায় নাম না করে কটাক্ষের সুরে আসাউদ্দিন ওয়েইসি এবং হুমায়ুন কবীরকে হাঁদা-ভোঁদা বলেও কটাক্ষ করেন ৷ আক্রমণের সুরে মমতা অভিযোগ করেন, "হাঁদা-ভোঁদা বিজেপির টাকা খেয়ে গণ্ডগোল পাকাতে পারে । ফাঁদে পা দেবেন না ।"
এ প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মনে করিয়ে দিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও প্ররোচনায় পা দিলে তার ফল ভুগতে হবে সাধারণ মানুষকেই । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "বিজেপি চক্রান্ত করছে । কেউ হামলায় যাবেন না, হিংসা করবেন না ।"
মালদার সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আমাকে বিশ্বাস করলে উত্তেজনায় পা দেবেন না । বাংলাকে রক্ষা করুন, মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করুন ।" নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা দূর করতে আশ্বাস দেন, "কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না ।"
বিজেপির বিরুদ্ধে উন্নয়ন না করার অভিযোগ তুলে গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন রোধে রাজ্যের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও 'যুবসাথী'র মতো প্রকল্পের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের কারণে অনেকের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুবসাথীর কাজ বাকি রয়েছে ৷ ভোট মিটলেই দ্রুত ওই কাজ সম্পন্ন করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, জুম্মার দিনকে ঘিরে সম্ভাব্য অশান্তির ইস্যু তুলে ধরে আগাম সতর্কবার্তা দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব বিস্তার করতেও এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে, হুমায়ুন কবীর পালটা দাবি করেছেন, "কে হিংসা লাগাতে চাইছে, তা সবাই জানে । 4 মে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে ।"
