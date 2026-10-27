হলদিয়া পুরসভাকে 'বিরোধীশূন্য' করার ডাক ! মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা বিরোধীদের
Haldia Municipality: সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, হলদিয়া পুরসভাকে বিরোধীশূন্য করার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা আসলে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে মুছে দেওয়ার মানসিকতারই প্রকাশ ।
Published : October 27, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: হলদিয়া পুরসভাকে বিরোধীশূন্য করার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷
বর্তমান শাসকদলের 'বিরোধীশূন্য রাজনীতি'র মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী । অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এই ধরনের রাজনৈতিক আহ্বানকে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করলেও, হলদিয়ায় তৃণমূলের ভুলত্রুটির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আবার মুখ্যমন্ত্রীকে মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ।
সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, হলদিয়া পুরসভাকে বিরোধীশূন্য করার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা আসলে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে মুছে দেওয়ার মানসিকতারই প্রকাশ । তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের শাসনকালে যে ধরনের বিরোধীশূন্য রাজনীতির কথা শোনা যেত, বিজেপির নেতৃত্বেও সেই একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ।
সুজনের কথায়, "শুভেন্দু অধিকারী আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রী হিসেবে বিরোধীশূন্য রাজনীতির কথা বলতেন । এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বিজেপির পক্ষ থেকেও একই কথা বলছেন । দু’টির মধ্যে ফারাক কোথায় ?"
বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর চাপ সৃষ্টি এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল করার প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক । উপনির্বাচনকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনেও প্রশ্ন তুলেছেন সুজন । তাঁর মতে, গণতন্ত্রে বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং বিরোধিতার পরিসর বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের উদাহরণ টেনে বলেন, বিরোধীদের রাজনৈতিক পরিসরকে সম্মান জানাতে যে রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা তৃণমূল ও বিজেপি - কোনও দলই দেখাতে পারছে না ।
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা করলেও হলদিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ভুলত্রুটিকে দায়ী করেছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন, "অত্যন্ত বিপজ্জনক ডাক । কিন্তু ওই হলদিয়ায় আমাদেরও প্রচুর গাফিলতি রয়েছে, আমাদের ভুলত্রুটি রয়েছে । ফলে এই বিষয়টায় আমি খুব একটা বিস্তারিত বলতে চাই না ।"
একই সঙ্গে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন এবং তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া নেতা-কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, বিজেপিতে প্রার্থী হওয়ার মতো লোকের অভাব থাকায় তৃণমূলেরই একাংশের নেতা-কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে । তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ বিজেপির একাংশের সঙ্গে সমঝোতা করছেন । কুণালের বক্তব্য, বিজেপির বিভিন্ন নেতার এই ধরনের মন্তব্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।
হলদিয়া নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্যকে ঘিরে সরব হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও । তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করার প্রবণতা আগের মুখ্যমন্ত্রীর আমলেও ছিল । সেই রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনেছেন তিনি । শুভঙ্কর সরকারের কথায়, "ভয় দেখিয়ে রাজনীতির কাজ আগের মুখ্যমন্ত্রী করেছেন । এই শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখেই মুর্শিদাবাদ, মালদা, রায়গঞ্জে একই কাজ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাই আগের মুখ্যমন্ত্রীর মতো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এসব নিয়ে না-ভেবে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভাবুন । মানুষের কথা ভাবুন ।"