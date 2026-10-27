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হলদিয়া পুরসভাকে 'বিরোধীশূন্য' করার ডাক ! মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা বিরোধীদের

Haldia Municipality: সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, হলদিয়া পুরসভাকে বিরোধীশূন্য করার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা আসলে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে মুছে দেওয়ার মানসিকতারই প্রকাশ ।

Haldia Municipality
মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা বিরোধীদের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2026 at 6:57 PM IST

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কলকাতা, 27 অক্টোবর: হলদিয়া পুরসভাকে বিরোধীশূন্য করার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷

বর্তমান শাসকদলের 'বিরোধীশূন্য রাজনীতি'র মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী । অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ এই ধরনের রাজনৈতিক আহ্বানকে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করলেও, হলদিয়ায় তৃণমূলের ভুলত্রুটির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আবার মুখ্যমন্ত্রীকে মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা বিরোধীদের (ইটিভি ভারত)

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, হলদিয়া পুরসভাকে বিরোধীশূন্য করার যে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা আসলে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে মুছে দেওয়ার মানসিকতারই প্রকাশ । তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের শাসনকালে যে ধরনের বিরোধীশূন্য রাজনীতির কথা শোনা যেত, বিজেপির নেতৃত্বেও সেই একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ।

সুজনের কথায়, "শুভেন্দু অধিকারী আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রী হিসেবে বিরোধীশূন্য রাজনীতির কথা বলতেন । এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বিজেপির পক্ষ থেকেও একই কথা বলছেন । দু’টির মধ্যে ফারাক কোথায় ?"

বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর চাপ সৃষ্টি এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল করার প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক । উপনির্বাচনকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনেও প্রশ্ন তুলেছেন সুজন । তাঁর মতে, গণতন্ত্রে বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং বিরোধিতার পরিসর বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের উদাহরণ টেনে বলেন, বিরোধীদের রাজনৈতিক পরিসরকে সম্মান জানাতে যে রাজনৈতিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা তৃণমূল ও বিজেপি - কোনও দলই দেখাতে পারছে না ।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা করলেও হলদিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ভুলত্রুটিকে দায়ী করেছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন, "অত্যন্ত বিপজ্জনক ডাক । কিন্তু ওই হলদিয়ায় আমাদেরও প্রচুর গাফিলতি রয়েছে, আমাদের ভুলত্রুটি রয়েছে । ফলে এই বিষয়টায় আমি খুব একটা বিস্তারিত বলতে চাই না ।"

একই সঙ্গে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন এবং তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া নেতা-কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল । তাঁর অভিযোগ, বিজেপিতে প্রার্থী হওয়ার মতো লোকের অভাব থাকায় তৃণমূলেরই একাংশের নেতা-কর্মীদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে । তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ বিজেপির একাংশের সঙ্গে সমঝোতা করছেন । কুণালের বক্তব্য, বিজেপির বিভিন্ন নেতার এই ধরনের মন্তব্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।

হলদিয়া নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্যকে ঘিরে সরব হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও । তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করার প্রবণতা আগের মুখ্যমন্ত্রীর আমলেও ছিল । সেই রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনেছেন তিনি । শুভঙ্কর সরকারের কথায়, "ভয় দেখিয়ে রাজনীতির কাজ আগের মুখ্যমন্ত্রী করেছেন । এই শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখেই মুর্শিদাবাদ, মালদা, রায়গঞ্জে একই কাজ করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাই আগের মুখ্যমন্ত্রীর মতো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এসব নিয়ে না-ভেবে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভাবুন । মানুষের কথা ভাবুন ।"

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CPIM CONGRESS SLAM SUVENDU
শুভেন্দু অধিকারী
হলদিয়া পুরসভা

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