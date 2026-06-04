মুখ্য পরামর্শদাতা নাকি নেত্রী ! মমতার ভূমিকা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ঋতব্রতর 'নতুন তৃণমূল'

মুখ্য পরামর্শদাতা নাকি নেত্রী ! মমতার ভূমিকা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ঋতব্রতর 'নতুন তৃণমূল'
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নয়া ব্লকের (ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের) 'মুখ্য পরামর্শদাতা' নাকি 'নেত্রী' হিসেবে তুলে ধরা হবে, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
Published : June 4, 2026 at 10:36 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: মহারাষ্ট্রের পর এবার কি রাজনৈতিক ডামাডোলের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ? গত চারদিন ধরে রাজ্য বিধানসভার অভ্যন্তরে এক বিশেষ বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তৈরি হয়েছে, তা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে তৈরি হওয়া ফাটল এবার বিদ্রোহী শিবিরের ভিতরেও প্রকট হতে শুরু করেছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লকের তরফে যাঁর নাম পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পদে বসতে পারেননি। উল্টে বিধানসভার বিদ্রোহী বিধায়কদের সমর্থন নিয়ে বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বসেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই নয়া বিরোধী গোষ্ঠীর প্রথম পরিষদীয় বৈঠকেই প্রকাশ্যে চলে এল চরম মতবিরোধ। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে রাজ্যের গোটা রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে, তাঁকে এই নয়া ব্লকের 'মুখ্য পরামর্শদাতা' নাকি 'নেত্রী' হিসেবে তুলে ধরা হবে, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
বিধানসভা সূত্রে খবর, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছেন স্পিকার। বিধানসভার সচিবালয়ের নিয়ম মেনেই তাঁকে নির্দিষ্ট ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে এবং হাতে চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপরই নয়া বিরোধী ব্লকের তরফ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক পরিষদীয় বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শদাতা নির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন পাঁচলার বিধায়ক গুলসান মল্লিক।
গতকাল বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মুখ্য পরামর্শদাতা' বা চিফ অ্যাডভাইসর হিসেবে চাইছেন এবং দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই মর্মে তাঁকে একটি চিঠি দেওয়া হবে। কিন্তু গুলসান মল্লিকের সাফ কথা, যিনি দল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যাঁর দেওয়া প্রতীকে জিতে তাঁরা এতদিন ধরে বিধায়ক পদে আসীন রয়েছেন, তাঁকে কোনোভাবেই কেবল পরামর্শদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। তাঁকে দলের সর্বোচ্চ নেত্রী হিসেবেই বহাল রাখতে হবে।
গুলসানের এই দাবির পর বিদ্রোহী শিবিরের অন্দরেই ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র নেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াই নয়, আগামী দিনে যে কোনো রাজনৈতিক মিটিং, মিছিল বা কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ব্যবহার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রাখার পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিনে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা বজায় রেখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য অটুট রাখতে চাইছেন এই বিধায়করা। প্রথমদিকে প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও পরবর্তীতে গুলসান মল্লিকের সুরেই সুর মিলিয়েছেন আরেক বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া। তিনিও জানিয়েছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তাঁরা নেত্রী হিসেবে দেখতে চান। এমনকি দলনেত্রী যদি তাঁদের পাঠানো চিঠি খারিজও করে দেন, তবুও তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই অনড় থাকবেন এবং তাঁকে নেত্রী মেনেই এগিয়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে।
সংগঠন মজবুত করতে এবং নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে একটি ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছেন এই বিধায়করা। আগামী দিনে কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন, কার কোথায় কর্মসূচি রয়েছে এবং দলীয় স্তরে কী বার্তা দেওয়া হবে, তার সবকিছুই এই গ্রুপের মাধ্যমে নিয়মিত আলোচনা হবে। এছাড়া, সমস্ত বিধায়কদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় যাঁরা ঘরছাড়া রয়েছেন বা আইনি সহায়তার অভাবে ভুগছেন, তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা হাতে পাওয়ার পর তা প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে এবং প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতকাল 58 জন বিধায়কের স্বাক্ষরের কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। আজ সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া নিজে এসে সমর্থন জানানোয় সেই সংখ্যা বেড়ে 59 হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, সব মিলিয়ে এই ব্লকের পক্ষে 62 জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। চিফ হুইপ হিসেবে আক্রুজ্জামান এবং ডেপুটি লিডার হিসেবে শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, জাভেদ খানদের নাম আগেই স্থির করা হয়েছে। স্পিকারের তরফ থেকেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পরিষদীয় রীতি মেনেই এই বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ বিধায়ক তথা বিজেপি সরকারের মন্ত্রী তাপস রায়ও স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে অভিহিত করেছেন। আগামী দিনে প্রয়োজন হলে ফ্লোর টেস্টের মাধ্যমে বিধানসভায় সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য এই বিদ্রোহী ব্লক সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলেও রাজনৈতিক মহল মনে করছে।