মমতার বিকল্প নেই, পরিবর্তন নয় প্রত্যাবর্তনই হবে: ছত্রধর মাহাতো

জঙ্গলমহলের উন্নয়ন, সামাজিক বঞ্চনা, আদিবাসী সমাজে রাজনৈতিক বিভাজন ও এবারের ভোট নিয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি ছত্রধর মাহাতো৷ আলাপচারিতায় সুরজিৎ দত্ত, মনোজিৎ দাস ও অরূপ মাঝি৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি ছত্রধর মাহাতো (ইটিভি ভারত)
Published : April 22, 2026 at 9:41 PM IST

ঝাড়গ্রাম (লালগড়), 22 এপ্রিল: একদা মাওবাদী উপদ্রুত জঙ্গলমহলের প্রাণকেন্দ্র ছিল লালগড়। পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ছত্রধর মাহাতো। জঙ্গলমহলের রাজনীতিতে পালাবদলের ক্ষেত্রে তাঁর এবং তাঁর সংগঠনের ভূমিকা একসময় নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল।

জনসাধারণের কমিটির সেই আন্দোলনের পর কেটে গিয়েছে পনেরোটা বছর। দীর্ঘ জেলজীবন, একাধিক আইনি লড়াই এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর ছত্রধরও আজ অনেকটাই পরিণত। এখন কেমন আছে জঙ্গলমহল? এখানকার মানুষের দাবিদাওয়া কতটা পূরণ হল? আসন্ন নির্বাচনের আবহে লালগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হলেন সেই ছত্রধর মাহাতো।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রাপ্তির খতিয়ান

গত 15 বছরে লালগড়-সহ জঙ্গলমহলের মানুষের প্রাপ্তি প্রসঙ্গে ছত্রধর মাহাতো জানান যে, 2011 সালের আগের অবস্থার তুলনায় বর্তমানে লালগড়ের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, "আজকে 15 বছরে আমরা এখানে হাসপাতাল পেয়েছি, কলেজ পেয়েছি, ব্রিজ পেয়েছি।"

মূলত জঙ্গলমহল কেন্দ্রিক যে এলাকাগুলো থেকে একসময় তীব্র আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, সেই এলাকার মানুষ আগের তুলনায় অনেকটাই সরকারি পরিষেবা পেয়েছেন। তবে বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে তিনি এও মনে করিয়ে দেন, "সবকিছু পেয়ে গিয়েছে, এটা নয়।" এখনও অনেক খামতি রয়ে গিয়েছে, যা পূরণের দাবি তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের কাছে জানিয়ে আসছেন।

আদিবাসী সমাজে রাজনৈতিক বিভাজন ও মেরুকরণ

জঙ্গলমহলের একটা বড় অংশে এখন আদিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন অত্যন্ত স্পষ্ট। আদিবাসী সমাজের একাংশ সবুজ শিবিরের দিকে এবং অন্য অংশ গেরুয়া শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন। সাঁওতাল ও কুড়মি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিভাজন এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ নিয়ে ছত্রধর মাহাতোর পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি জানান, দীর্ঘ 34 বছরের বামফ্রন্ট শাসনকালের সময় থেকেই সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতিগুলো ছিল, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও এই এলাকায় রয়ে গিয়েছে। আদিবাসী এবং জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে যে 13টি সামাজিক সংগঠন তৈরি করে একত্রে রাস্তায় নেমেছিলেন, আজ রাজনৈতিক প্রভাবে তাদের মধ্যেই চরম বিভেদ প্রকট হয়েছে। ছত্রধর মনে করেন, বর্তমান কিছু রাজনৈতিক দল এই সামাজিক বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।

জল-জঙ্গল-জমির অধিকার এবং বঞ্চনার আক্ষেপ

জঙ্গলমহলের আদিবাসী আন্দোলনের অন্যতম মূল দাবিই ছিল জল, জঙ্গল এবং জমির অধিকার সুনিশ্চিত করা। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তাঁরা আজ কতটা সফল? এই প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রনেতা থেকে গণআন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠা ছত্রধর জানান, বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে তাঁরা বনভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে প্রায় 25 শতাংশ থেকে কিছু ক্ষেত্রে 60 শতাংশ পর্যন্ত অধিকার ফিরে পেয়েছেন। তবে পুরোপুরি 100 শতাংশ অধিকার এখনও তাঁদের হাতে আসেনি, এই আক্ষেপ তাঁর গলায় স্পষ্ট।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার যন্ত্রণা

উন্নয়ন হলেও জঙ্গলমহলের বেশ কিছু মৌলিক ক্ষেত্রে এখনও গলদ রয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি গভীর আক্ষেপের সঙ্গে জানান যে, বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জঙ্গলমহল এখনও রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।

তাঁর সুস্পষ্ট অভিযোগ, জঙ্গলমহলের গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের চূড়ান্ত অভাব রয়েছে। শিক্ষক না থাকায় বেশ কিছু স্কুল আজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পাশাপাশি, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। পরিকাঠামো তৈরি হলেও, সন্ধ্যার পর সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের দেখা মেলে না বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বুনো হাতির হানা: জঙ্গলমহলের নিত্যদিনের আতঙ্ক

জঙ্গলমহলের মানুষের অন্যতম বড় ও নিত্যদিনের সমস্যা হল বুনো হাতির উপদ্রব। 1985 সাল থেকে এই সমস্যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ছত্রধরের কথায়, হাতির পালের এই তাণ্ডব স্থানীয় মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও কৃষিকাজের বিপুল ক্ষতি করছে। কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। সরকারের কাছে এই হাতির সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান বা নির্দিষ্ট 'এলিফ্যান্ট করিডোর' নির্মাণের জোরালো দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মাওবাদী জমানার ক্ষত ও হোমগার্ডদের ভবিষ্যৎ

অতীতের মাওবাদী সমস্যা প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন ছত্রধর। তিনি বলেন, ‘‘একটা সময় সরকার এবং রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সশস্ত্র সংঘাতে সাধারণ মানুষ দু'পক্ষের মাঝে পড়ে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। বর্তমান তৃণমূল সরকার সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাঁদের অনেককে স্পেশাল হোমগার্ড হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।’’ সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানালেও, তিনি মনে করিয়ে দেন যে, সেই চাকরিতে স্থায়ীকরণ বা পেনশনের মতো কোনও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। ফলে ওই পরিবারগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আজও একটা অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অবিচল আস্থা

এত অভিযোগ, বঞ্চনা ও খামতির পরেও রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এখনও অবিচল আস্থা বজায় রেখেছেন ছত্রধর মাহাতো। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানান যে, রাজ্য রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও যোগ্য বিকল্প এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তাঁর কথায়, "আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প এখনও কিছু আসেনি।"

সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া পূরণের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা রয়েছে বলেই তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। আসন্ন নির্বাচনে জঙ্গলমহলের ফলাফল কী হতে পারে? বিরোধী শিবিরের 'বদলের' ডাক কি প্রভাব ফেলবে? এই প্রশ্নের উত্তরে একরাশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছত্রধর মাহাতো বলেন, "আসন্ন ভোটে পরিবর্তন নয়, জঙ্গলমহলে প্রত্যাবর্তনই হবে।"

আরও পড়ুন -

  1. বাতাসে নেই বারুদের গন্ধ, অচেনা ভোটে উন্নয়নই বাজি কেশপুরের
  2. শিল্পের জন্য জমি দিয়েও মেলেনি চাকরি-শেয়ার, এবারের ভোট কি কাটাতে পারবে শালবনির আঁধার

