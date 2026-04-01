সোমেন-পুত্রকে নিয়ে ধুন্ধুমার, রক্তারক্তি কাণ্ড বিধান ভবনে ! প্রার্থী বদলের দাবি
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অনৈতিকভাবে রোহন মিত্রকে বালিগঞ্জের প্রার্থী করা হয়েছে ।
Published : April 1, 2026 at 4:41 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: 20 বছর পর একলা চলার সিদ্ধান্তে বারবার ধাক্কা খেতে হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে । প্রথমে 294টি আসনের প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে করতে শেষ বেলায় এসে তালিকা প্রকাশ করেন দিল্লির নেতারা । কিন্তু তাতেও ক্ষোভ মিটছে না দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে । এবার প্রার্থী পছন্দ না-হওয়ায় বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সদর দফতরে ধুন্ধুমার কাণ্ড । একেবারে রক্তারক্তি অবস্থা । আক্রান্ত এক বিক্ষোভকারী ৷
বালিগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্রের পুত্র রোহন মিত্রকে প্রার্থী করা নিয়ে এদিন ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে । বিধান ভবনের গেট আটকে দাঁড়িয়ে পুলিশ ৷ বাইরে বিক্ষুব্ধরা প্রার্থী বদলের দাবি তুলছেন । যদিও এ বিষয়ে খোদ প্রার্থী রোহন মিত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "এরকম বিক্ষোভ সমস্ত রাজনৈতিক দলেই ঘটে । যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বা ঘটাচ্ছেন তাঁরা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন । যে কারণেই ধর্মীয় ইস্যু তুলে হিংসার বার্তা দিচ্ছেন তাঁরা । তাঁরা হয়তো ভুলে গিয়েছেন আমি হিন্দু ধর্মচারণ পালন করলেও আমার স্ত্রী মুসলিম ধর্মালম্বী । কংগ্রেস এই ধর্মের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় । স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ভুল পথ অবলম্বন করছেন । কংগ্রেস এই বিষয়টাকে গ্রহণ করে না । বিক্ষোভকারীরা কংগ্রেসের আদর্শ রীতিনীতির বাইরে ।"
শুধু তাই নয়, আজকের ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অনৈতিকভাবে রোহন মিত্রকে প্রার্থী করেছেন শুভঙ্কর সরকার-সহ কংগ্রেসের পদাধিকারীরা । প্রদেশ কংগ্রেসের পার্ক সার্কাস এলাকার নেতা জাহিদ হোসেন-সহ বড় অংশের বিক্ষোভকারীরা এও অভিযোগ করেছেন, অর্থের বিনিময়ে মদ্যপানের আসরে প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে । যদিও সেই অভিযোগও মানতে নারাজ রোহন মিত্র ।
তিনি বলেন, "প্রার্থী কারা ঠিক করেছেন তা সকলেই জানেন । রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, অধীররঞ্জন চৌধুরী-সহ কংগ্রেসের একাধিক বলিষ্ঠ নেতা এক টেবিলে বসে প্রার্থী ঠিক করেছেন । সেই ছবি সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমের সম্প্রচারিত হয়েছে । সেখানে তো একবারও মদের গ্লাস বা অন্য কিছু দেখা যায়নি । ফলে যাঁরা বলছেন তাঁরা মিথ্যা, ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন ।"
তবে, শুধুমাত্র বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে নয় । শ্যামপুর বিধানসভার প্রার্থী বদলের দাবি তুলে কংগ্রেসের আরও এক বিক্ষুব্ধ দল বিধান ভবনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছে । এই সামগ্রিক বিষয়টা নিয়ে এখনও প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে অফিশিয়ালি কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।