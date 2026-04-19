পাড়ায়-পাড়ায়: পালাবদল নাকি প্রত্যাবর্তন ! রাজনৈতিক তরজায় তপ্ত রঘুনাথপুরের গ্রাম

পাড়ায়-পাড়ায়: পালাবদল নাকি প্রত্যাবর্তন ! রাজনৈতিক তরজায় তপ্ত রঘুনাথপুরের গ্রাম
বন্ধ 100 দিনের কাজের টাকা, মিলছে না প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকাও ! কী বলছেন ভোটাররা, শুনলেন ইটিভি ভারতের সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : April 19, 2026 at 6:37 PM IST
পুরুলিয়া, 19 এপ্রিল: কার্শিয়াং থেকে কাকদ্বীপ, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ইটিভি ভারত পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র ৷ এবার ইটিভি ভারতের সওয়ারি পৌঁছাল জঙ্গলমহলের পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর বিধানসভার সাঁতুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ এটি পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সীমানাবর্তী একটি গ্রাম ৷ সেখানেই সাঁতুড়ি গ্রামে রাস্তার ধারে মাদুর পেতে তাসের আসর বসিয়েছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা ৷ সেই তাসের আসরই হয়ে উঠল ক্ষমতার পালাবদল ও প্রত্যাবর্তনের তরজা-ক্ষেত্র ৷
তাসের আসরে থাকা গণদেবতারা তাস খেলার মাঝেই জড়িয়ে পড়লেন রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধে ৷ সাঁতুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত 2023 সাল পর্যন্ত ছিল গেরুয়া শিবিরের দখলে ৷ এই তাসের আসরে ছিলেন সাঁতুড়ি গ্রামের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য নিজে ৷ শুরুতেই তিনি বলে দিলেন, "এবার রাজ্যে পরিবর্তন আসছেই ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে রঘুনাথপুর আসনটি ছিল বিজেপির দখলে ৷ এবারেও এই আসনে বিজেপি জিতবে ৷"
এখানেই না-থেমে তিনি বলেন, "রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই ৷ বেকার সমস্যা, কর্মসংস্থান নেই, নারীদের নিরাপত্তা নেই, তাই এই রাজ্যে পরিবর্তন আসাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷" আর তাতেই যেন আগুনে ঘি পড়ল ! উলটো দিকে বসে থাকা প্রবীণ বলে উঠলেন, "না না, মমতার সরকার সব দিয়েছে ৷ আমরা গ্রামের মানুষেরা সব পাচ্ছি ৷ কেন্দ্রীয় সরকার 100 দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ৷"
তার পাশেই বসে থাকা এক যুবক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "আমাদের এই গ্রামে 374 জন মানুষের জব কার্ড ছিল ৷ 100 দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকার সেই কাজ অনেকটা টেনে নিয়ে গেছে ৷ কেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা দেয়নি ! বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আমাদের ঘর হয়েছে ৷ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন ৷"
এ কথা শুনেই উলটোদিকে তাসের আসরে বসে থাকা দু’জন সমস্বরে বলে উঠলেন, "100 দিনের কাজ বন্ধ হবে না-কেন ? রাজ্য সরকার হিসাব দেয়নি ৷ আর হিসাব না-দিলে কেন্দ্র টাকা দেবে কী করে ?" তাসের আসর তখন তোলপাড় ৷ হঠাৎই যেন নিস্তেজ তাসের আসর রাজনৈতিক তরজায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল ৷ তাস খেলা দেখছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, "এখানে তো বিজেপির পঞ্চায়েত ছিল ৷ 100 দিনের কাজ তো তারাই করিয়েছে ৷ তারা হিসাব দেয়নি কেন ? তাহলে কি তারাও টাকা চুরি করেছে ? সামনে তাকিয়ে দেখুন, এখানে এর আগের বিজেপি বিধায়ক একটি কাজের শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই কাজ আজও হয়নি ৷ দেখুন, ওই দেখুন, সামনে দেখুন ৷"
একথা শুনেই যাঁরা এতক্ষণ পরিবর্তনের জন্য গলা ফাটাচ্ছিলেন, তাঁরা কিছুটা দমে গেলেন ৷ তবে দাবি করলেন, "দশদিন আগে শিলান্যাস করেছে ৷ কাজটা হবে-হবে ।" তখনই তাসের আসরে থাকা এক ব্যক্তি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রশ্ন করলেন, "আমার ঘরটা বন্ধ করে দিলি তোরা । না-হলে আমার ঘর হয়ে যেত ৷"
রীতিমতো তাসের আসরের আবহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ দুই পক্ষই নিজেদের মতো করে যুক্তির তাস, তর্কের আসরে ফেললেন ৷ এটাই হল বঙ্গ ভোটের রঙ্গ ! একই আসরে এতক্ষণ বসে তাস খেলতে থাকা মানুষগুলি রাজনৈতিক তর্কে হঠাৎই একে অপরের রাজনৈতিক বিরোধী হয়ে উঠলেন ৷ কিন্তু, বাংলার গ্রামীণ সভ্যতার যে ঐক্য, রাজনৈতিক পরিচিতির বিভেদ মুক্ত হয়ে একসঙ্গে পথচলা, সেই ছবিও ধরা পড়ল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ৷ ওরা সবাই অপেক্ষায় আগামী চৌঠা মে নির্বাচনের ফলাফলের জন্য ৷ বঙ্গ ভোট 2026-এর শেষে আসবে কি পরিবর্তন ? নাকি আবারও মমতার সরকারের প্রত্যাবর্তন ঘটবে ? আপাতত এই প্রশ্ন নিয়েই ইটিভি ভারতের পথচলা শহর ও গ্রামের পাড়ায়-পাড়ায় ৷