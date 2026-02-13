ফের ভাঙন বিজেপিতে, তৃণমূলে যোগ দিলেন ময়নার চন্দন মণ্ডল

ফের ভাঙন বিজেপিতে, তৃণমূলে যোগ দিলেন ময়নার চন্দন মণ্ডল
চন্দনের পরেই তাঁর স্ত্রী ও একঝাঁক অনুগামীও তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেবেন বলে জানা গিয়েছে ।
Published : February 13, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ঘর গোছাতে শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির । ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্ব মেদিনীপুরে ফের বড়সড় ভাঙন ধরল ভারতীয় জনতা পার্টিতে । শুক্রবার তৃণমূল ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের উপস্থিতিতে শাসকদলে যোগ দিলেন ময়নার দাপুটে বিজেপি নেতা চন্দন মণ্ডল ।
তিনবারের জেলা সম্পাদক তথা বর্তমানে জেলা কমিটির এই সদস্যের দলবদলকে রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । চন্দনের পরেই তাঁর স্ত্রী ও একঝাঁক অনুগামীও তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেবেন বলে জানা গিয়েছে । এই দলবদলের ফলে কেবল ময়না নয়, সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও বিজেপি বড়সড় ধাক্কা খেল বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের ।
চন্দন মণ্ডল দীর্ঘ 10-12 বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ময়না এলাকায় গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । তাঁর স্ত্রীও বর্তমানে বিজেপির তরফে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে আসীন । এদিন যোগদানের পর কুণাল ঘোষ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, চন্দনের এই দলবদল কেবল একটি 'ট্রেলার', শীঘ্রই তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ধাপে ধাপে তৃণমূলে শামিল হবেন ।
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই নেতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "চন্দন মণ্ডল দীর্ঘদিন মানুষের পাশে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছেন । বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের যোগদান তৃণমূলের সংগঠনকে বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করবে ।"
বিজেপি ত্যাগের কারণ হিসেবে সরাসরি দলের বর্তমান বিধায়ক ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন চন্দন মণ্ডল । তাঁর অভিযোগ, ময়নার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক এলাকায় মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন । এমনকি দলের পুরনো ও আদি কর্মীদের সম্মান দেওয়া হচ্ছে না এবং তাঁদের ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুত্বহীন করে রাখা হচ্ছে ।
চন্দনের কথায়, "ময়না এলাকাটি মূলত মৎস্যজীবীদের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু বর্ষাকালে জমা জল থেকে মুক্তি বা সেচের মিষ্টি জলের ব্যবস্থা করতে বিধায়ক কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ করেননি ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিজেপি বর্তমানে বহিরাগত ও 'প্যারাশুটে' নামা নেতাদের গুরুত্ব দিচ্ছে, ফলে আদি কর্মীদের কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক দক্ষতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান ।
কুণাল ঘোষ এই প্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের 'অন্তর্কলহ' নিয়ে মুখ খোলেন ৷ তিনি বলেন, পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির ভাঙন এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র । আদি বনাম তৎকালীন বিজেপির লড়াইয়ে পুরনো কর্মীরা আজ দিশেহারা । চন্দনের মতো সাংগঠনিক দক্ষতাসম্পন্ন নেতাকে হারিয়ে বিজেপি ময়নায় কার্যত ঘরছাড়া হতে চলেছে বলেও তিনি দাবি করেন । তাঁর মতে, "যাঁরা একসময়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তাঁরাও আজ বুঝেছেন যে মানুষের প্রকৃত কাজ করতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে থাকাই একমাত্র পথ ।" 2026 সালের বিধানসভা ভোটে এই দলবদলের প্রভাব যে সরাসরি ব্যালট বক্সে পড়বে, সে বিষয়েও প্রত্যয় প্রকাশ করেন কুণাল ।
এদিনের যোগদান পর্বে উঠে আসে ময়নার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও মৎস্যজীবীদের সমস্যার কথা । চন্দন মণ্ডল দাবি করেন, তাঁর এলাকায় বেশ কিছু মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা পেতে সমস্যা হচ্ছিল, যা নিয়ে তিনি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও দরবার করেছেন । অন্যদিকে, মৎস্যজীবীদের পাওনা ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের যে দাবি তিনি জানিয়েছেন, তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে শাসকদল । সব মিলিয়ে, গত বিধানসভা নির্বাচনে ময়না কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে থাকলেও, আগামী ছাব্বিশের মহারণের আগে সেই জমি পুনরুদ্ধারে তৃণমূলের এই পদক্ষেপকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷