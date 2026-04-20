'নফরত কি বাজার মে, মহব্বত কি দুকান !' ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনার বার্তা ভিক্টরের
যুবসমাজে ধর্ম-জ্ঞানের অভাবের কারণেই, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ! ঘর থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়ার সূচনা আলি ইমরান রমজের ৷ শুনলেন পার্থ দাস ৷
Published : April 20, 2026 at 7:57 PM IST
চাকুলিয়া (উত্তর দিনাজপুর), 20 এপ্রিল: রমজান আলিকে এখনও ভোলেনি গোয়ালপোখর ৷ 1977 সাল থেকে চারবারের বিধায়ক ছিলেন তিনি ৷ হয়ে উঠেছিলেন গোয়ালপোখরের সাত থেকে সত্তরের আপনার জন ৷ 1994 সালে খাস কলকাতায় এমএলএ হস্টেলে তাঁকে খুন করা হয় ৷ এই ঘটনায় কেঁপে উঠেছিল গোটা দেশ ৷ পরবর্তীতে তাঁর ছেলে আলি ইমরান রমজ প্রয়াত বাবার চাষ করা রাজনৈতিক ভূমির দায়িত্ব নেন ৷ তিনিও তিনবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ৷ প্রথমে গোয়ালপোখর থেকে, পরবর্তীতে চাকুলিয়া কেন্দ্র থেকে ৷ দু’জনেই ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন ৷ বাবা ও ছেলের হাতে এলাকার রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল নেতাজি প্রতিষ্ঠিত দলের নেতৃত্ব ৷
কিন্তু, একুশের নির্বাচনে চাকুলিয়া কেন্দ্রে ভরাডুবি ঘটে আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের ৷ সেবার তাঁকে গোহারা হারান তৃণমূল প্রার্থী আজাদ মিনহাজুল আফরিন ৷ 50.1 শতাংশ ভোট পান তিনি ৷ ভিক্টরকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন বিজেপি প্রার্থী সচিন প্রসাদ ৷ 30.5 শতাংশ ভোট পায় পদ্ম শিবির ৷ আর মাত্র 16.7 শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয়স্থানে চলে যান তিনবারের বিধায়ক ভিক্টর ৷
এরপরেই 2022 সালে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিরোধে ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়েন তিনি ৷ তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে যোগ দেন হাত শিবিরে ৷ চব্বিশের লোকসভা ভোটে তিনি রায়গঞ্জ আসন থেকে হাতের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন ৷ অবশ্য সেবারও সফল হতে পারেননি ৷ পেয়েছিলেন মাত্র 19.2 শতাংশ ভোট ৷ এবার ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুরনো চাকুলিয়া কেন্দ্র ৷ স্থানীয় রাজনৈতিক মহল বলছে, এবারের নির্বাচন ভিক্টরের কাছে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ৷
সেকথা ভিক্টর নিজেও জানেন ৷ তাই প্রতিদিন চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যন্ত এলাকাগুলি চষে বেড়াচ্ছেন তিনি ৷ এবার অবশ্য তাঁর প্রতীক বাঘ নেই, রয়েছে হাত ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বললেন, "রাহুল গান্ধি যেভাবে দেশজুড়ে গরিব শ্রেণির কথা বলছেন, কৃষকের কথা বলছেন, জল-জঙ্গল-জমি বাঁচানোর কথা বলছেন, শিক্ষিত বেকারের চাকরি ও রোজগারের কথা বলছেন, চাষির ফসলের সঠিক দামের কথা বলছেন, এই দাবিগুলি আমরা বামপন্থী আন্দোলনেও করে এসেছি ৷ আমাদের আন্দোলন ছিল পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ৷ যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে আমার বিরোধ তৈরি হয়, তখন সবাইকে নিয়ে আলোচনা করেই আমি কংগ্রেসে যোগদান করি ৷ কারণ, আমাদের আর রাহুল গান্ধির দাবিগুলি একই ছিল ৷ আমরা একসঙ্গেই এই দাবিগুলি নিয়ে লড়তে পারি ৷ খুব কম সময়ে কংগ্রেস আমার উপর ভরসা রেখেছে ৷ চব্বিশের লোকসভা ভোটে আমাকে প্রার্থী করেছিল, এবারেও আমাকে প্রার্থী করেছে ৷"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে প্রবলভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ তাঁরা আশঙ্কা করছেন, এই মেরুকরণ মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলিতে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে ৷ চাকুলিয়া কেন্দ্রও সেই গোত্রের ৷ এর সঙ্গে এই কেন্দ্রে এবার চতুর্মুখী লড়াই ৷ মেরুকরণের এই লড়াই কি জয় করতে পারবেন ভিক্টর ?
তিনি বলছেন, "দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় 80 বছর হতে চলেছে ৷ কিন্তু, ভারতবর্ষ এখনও কর্মপ্রধান দেশ হয়ে উঠতে পারেনি ৷ আমাদের অবস্থান এখনও ধর্মপ্রধান দেশে ৷ এটা দেশের দুর্ভাগ্য ৷ সব ধর্মের নতুন ভোটারদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে জ্ঞানের অভাব রয়েছে ৷ বিশেষ করে 18 থেকে 40 বছর বয়সীদের ৷ নিজের ধর্মের উপর জ্ঞানের অভাব থাকার জন্যই রাজনৈতিক দলগুলি এদের দিয়ে ধর্মের নামে অধর্মের কাজ করাতে পারছে ৷ আমি এই এলাকায় সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি, প্রত্যেকে যেন নিজেদের বাচ্চাদের ধর্মের সঠিক জ্ঞান অবশ্যই দেন ৷ আমি কোনও বিশেষ ধর্মের নেতা নই ৷ আমি চাকুলিয়াবাসীর নেতা ৷ আমার বাবা চারবারের বিধায়ক, কাকা তিনবারের ৷ আমি তিনবার বিধায়ক হয়েছি ৷ আমি কোনওদিন ধর্ম দিয়ে কাউকে বিচার করিনি ৷ আমি সেই পরিবেশটাই রক্ষা করতে চাই ৷"
এবার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের হিসাব গুলিয়ে দিচ্ছে এসআইআর ৷ যা নিয়ে ভিক্টরের মত, "এসআইআর-এর প্রভাব তো এখানে অবশ্যই পড়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে এসআইআর-এর আড়ালে বিজেপি যেভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে, তাতে ভোট কমানোর ষড়যন্ত্র রয়েছে ৷ আমরা ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী যখন আশ্বাস দিয়েছেন যখন, তখন রাজ্যে নিশ্চয়ই এসআইআর হবে না ৷ কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী নিজের কথা রাখতে পারেননি ৷ তিনি নৈতিকভাবে বেঁচে রয়েছেন কি না, জানি না ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকার চাইলে এসআইআর রুখে দেওয়া যেত ৷ এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিজেপির এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে ৷ ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে আমি চাকুলিয়ায় একটি মিছিল করেছিলাম ৷ তাতে যে কাজ হয়েছে, রাজ্যে সবচেয়ে কম ভোটার বাদ পড়েছে চাকুলিয়া কেন্দ্রে ৷ মাত্র 13 হাজার ৷ অথচ তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের এলাকায় কোথাও 30 হাজার, কোথাও তারও বেশি নাম বাদ পড়েছে ৷"
সম্প্রতি রায়গঞ্জে নির্বাচনী জনসভা করে গিয়েছেন রাহুল গান্ধি ৷ জেলার আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীরা সেই মঞ্চে উপস্থিত থাকলেও দেখা যায়নি ভিক্টরকে ৷ এই চর্চায় উত্তর দিনাজপুরের রাজনৈতিক মহল এখন সরগরম ৷ কেউ বলছেন, কংগ্রেসে যোগ দিয়েই নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছেন তিনি ৷ কেউ বলছেন, কঠিন লড়াইয়ে তাল মেলাতে না-পারার জন্যই তিনি রাহুলের সভায় আসেননি ৷ এ নিয়ে ক্ষুব্ধই শোনাল ভিক্টরকে ৷
চাকুলিয়ার কংগ্রেস প্রার্থী বললেন, "রাহুল গান্ধিকে যে শিডিউল দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুযায়ী তিনি রায়গঞ্জে এসেছিলেন ৷ এতে আমরা সবাই খুশি ৷ কিন্তু, যেদিন তাঁর সভা ছিল, সেদিন এখানে আগে থেকেই বাইক মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল ৷ প্রচুর লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ৷ জেলা নেতৃত্বের উচিত ছিল রাহুল গান্ধির কর্মসূচি আগেই সবাইকে জানানো ৷ জেলা নেতৃত্ব সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি ৷ রাহুল গান্ধির মিটিং-এর খবর আমার তেমন জানা ছিল না ৷ তাই মানুষকে রাস্তায় ছেড়ে আমি ওই সভায় যেতে চাইনি ৷ রাহুল গান্ধি আমার নেতা ৷ তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে ৷ জেতার পর তাঁকে এনে সভাও করা যেতে পারে ৷"
ভিক্টরের বক্তব্য, "মানুষ এই রাজ্যে কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং বিধানচন্দ্র রায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখেছে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ৷ সেই সময় নির্বাচনী প্রচারে হিন্দু-মুসলমান কিংবা মন্দির-মসজিদ নিয়ে প্রচার শোনা যায়নি ৷ মানুষ তখন নিজের অধিকারের কথা বলত ৷ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুতের মতো বিষয় ছিল নির্বাচনী এজেন্ডা ৷ কিন্তু, 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আবহ তৈরি হয়েছে ৷ চোদ্দ সালে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আবহ আরও জোরালো হয়েছে ৷ তাই এখন গ্রামেগঞ্জে এসব সাম্প্রদায়িক কথাবার্তাতেই ভোট প্রচার হচ্ছে ৷"
ভিক্টর চাইছেন, মানুষ আবার নিজের অধিকার রক্ষায় ভোট দিন ৷ শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির দাবি নিয়ে মানুষের দরজায় যাচ্ছেন ভিক্টর ৷ তিনবারের এই বিধায়ক মনে করিয়ে দিচ্ছেন, অতীতের বঙ্গ রাজনীতির কথা ৷ তাঁর এই আবেগে মানুষ কতটা সাড়া দেয়, তা জানা যাবে আগামী 4 মে, ভোট গণনার পরেই ৷