ETV Bharat / politics

অসমে সেঞ্চুরি, বাংলায় ডাবল সেঞ্চুরি! মাদারিহাটে হিমন্তের হুংকার

মাদারিহাটে ভোট প্রচারে আসামের মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 19, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুরদুয়ার, 19 এপ্রিল: ভোটের আগে উত্তরবঙ্গের মাটিতে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে । সেই আবহেই মাদারিহাটের বীরপাড়া সার্কাস ময়দান থেকে আত্মবিশ্বাসী সুরে 'ডাবল সেঞ্চুরি'র লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা । বিজেপির 'বিজয় সংকল্প' জনসভা যেন মুহূর্তে পরিণত হয় শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে, যেখানে আক্রমণ, প্রতিশ্রুতি এবং রাজনৈতিক বার্তা সবই মিলেমিশে বাড়াল নির্বাচনী তাপমাত্রা ।

মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ লিম্বুর সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জেলা সভাপতি মিঠু দাস-সহ একাধিক নেতা-কর্মী । বক্তব্যের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করেন হিমন্ত । তাঁর দাবি, "অসমে ভোট হয়ে গিয়েছে, সেখানে বিজেপি 100 আসন পেয়ে সেঞ্চুরি করবে । আর পশ্চিমবঙ্গে আমরা 200 আসন পেয়ে ডাবল সেঞ্চুরি করব ।" তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে মাদারিহাট আসন জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

মাদারিহাটে বিজেপির সভায় কর্মী সমর্থকরা (নিজস্ব চিত্র)

চা বাগান ঘেরা এই অঞ্চলে দাঁড়িয়ে চা শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি । তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে । তুলনায় অসমে বিজেপি সরকার বেশি মজুরি, রেশন এবং নিয়মিত বোনাস নিশ্চিত করেছে বলে দাবি তাঁর । দুর্গাপুজোর সময় 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "শ্রমিকদের সম্মান দিতে জানে বিজেপি সরকার ।"

রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি হিমন্ত । তাঁর মন্তব্য, "লক্ষ্মী কি এত কম দেয় ? বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার' থেকে মাসে 3000 টাকা করে দেওয়া হবে ।" এই ঘোষণায় সভায় উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে ।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে আরও কড়া সুরে হুঁশিয়ারি দেন তিনি । তাঁর কথায়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করা হবে । একইসঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, "এখানে মা-মাটি-মানুষের সরকার নয়, চলছে গুন্ডাদের শাসন ।"

যুবসমাজকে টানতে বিশেষ বার্তাও দেন হিমন্ত । প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত যুবকদের প্রতি মাসে 3000 টাকা ভাতা দেওয়া হবে । যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।

টানা তিনদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চালিয়ে মানুষের সাড়া দেখে আত্মবিশ্বাসী শোনায় অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে । তিনি বলেন, "পরিবর্তন আসন্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ।"

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSAM CHIEF MINISTER
ELECTION CAMPAIGN
MADARIHAT
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.