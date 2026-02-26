একদিন আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, কোন জেলায় কত কোম্পানি

একদিন আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, কোন জেলায় কত কোম্পানি
তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্যের সবক'টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরে, 14 কোম্পানি !
কলকাতা, 26 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ তবে তার আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, আগামিকাল শুক্রবার থেকেই ধাপে ধাপে রাজ্যে ঢুকতে শুরু করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী । অথচ পূর্বঘোষণা অনুযায়ী 28 ফেব্রুয়ারিতেই রাজ্যে আসার কথা ছিল বাহিনীর । একদিন আগেই তাদের আগমন ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে ।
একদিকে রাজ্যে চলছে এসআইআর (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া, অন্যদিকে 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হতে চলেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা । ইতিমধ্যেই এসআইআরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলায় অশান্তি, বিক্ষোভ ও উত্তেজনার ছবি সামনে এসেছে । রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের অভিযোগ, নাম কাটাছেঁড়া ও তথ্য বিভ্রাটে বহু ভোটার বিপাকে পড়েছেন । অন্যদিকে কেন্দ্রের শাসক তথা রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির পালটা দাবি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তালিকা সংশোধন চলছে ।
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আঁচ করেই কমিশনের এই পদক্ষেপ। কমিশন সূত্রেও জানানো হয়েছে, ভোটের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতেই রুট মার্চ ও এলাকা পরিদর্শনের জন্য বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে ।
মোট কত বাহিনী ?
কমিশন সূত্রের খবর, ভোটের আবহে রাজ্যের নিরাপত্তা জোরদার করতে মোট 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে । কোথায়, কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কমিশন একটি রূপরেখা তৈরি করেছে বলে খবর ৷ তার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে সংশ্লিষ্ট জেলায় চলে যাবে ৷ পরবর্তীকালে স্পর্শকাতর এলাকার ভিত্তিতে আরও অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে ৷
কোথায়, কত, বাহিনী?
কমিশনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে কলকাতায় মোতায়েন করা হবে 12 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ একইভাবে মালদায় 12 কোম্পানি মোতায়েন করা হবে ৷ তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্যের সবকটি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরে, 14 কোম্পানি ! বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর খাসতালুক হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুর ৷ স্বভাবতই, বিরোধী দলনেতার জেলায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল ছড়িয়েছে ৷
একইভাবে কোচবিহার ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে 9 কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে আট কোম্পানি করে বাহিনী থাকবে । হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট ও হাওড়া গ্রামীণে যথাক্রমে সাত ও আট কোম্পানি, হুগলি গ্রামীণ ও চন্দননগরে ছয় ও আট কোম্পানি মোতায়েন করা হবে।
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ে 6 , শিলিগুড়ি ও কালিম্পংয়ে 3 কোম্পানি করে, আলিপুরদুয়ারে 5, জলপাইগুড়িতে 7, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে 5 ও রায়গঞ্জে 6 কোম্পানি বাহিনী পাঠানো হচ্ছে । একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের বারাসতে 6, বনগাঁ 4, বসিরহাট 7, বিধাননগর 4, ডায়মন্ড হারবারে 6, সুন্দরবনে 4 কোম্পানি মোতায়েন করা হবে । এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর 7, ঝাড়গ্রাম 5, বাঁকুড়া 7, পুরুলিয়া 5 ও বীরভূমে 7 কোম্পানি মোতায়েন হবে ।
কমিশন সূত্রে জানা গেছে যে ইতিমধ্যেই কোন জেলায় কত সংখ্যক সংবেদনশীল ও অতিসংবেদনশীল বুথ রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতেই এই বণ্টন । মূলত নির্বাচনের আগে এরিয়া ডমিনেশনের জন্যই প্রাথমিক ভাবে এই 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, 28 ফেব্রুয়ারি এসআইআর এর তালিকা প্রকাশের পর বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এমন আবহে অশান্তি ঠেকাতে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই রাজ্যে আনা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ জানা যাচ্ছে, পরবর্তী কালে ভোটের সময় ইভিএম সেন্টার, স্ট্রং রুম, ভোটের গণনার সেন্টারের যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্যে আসবে আরও বাহিনী ৷
অতীতে প্রতিটি ভোটেই রক্তপাতের সাক্ষী থেকেছে বাংলা ৷ সেদিক থেকে এবারে অনেক আগে থেকেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আগমনে কতখানি হিংসামুক্ত ভোটের পরিবেশ বজায় থাকে, তা নিয়েও সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ৷
