ভোটের ডিউটিতে এসে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার জওয়ান ! হরিপালে উত্তেজনা

ভোটের ডিউটিতে এসে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার জওয়ান ! হরিপালে উত্তেজনা
যে বাহিনীর উপর নির্বাচনী নিরাপত্তার ভার, তাদের সদস্যের বিরুদ্ধেই যদি এমন অভিযোগ ওঠে, তবে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায়, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে হরিপালে ।
Published : May 2, 2026 at 5:14 PM IST
হরিপাল, 1 মে: ভোটের ডিউটিতে এসে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের বিরুদ্ধে ! ঘটনার জেরে শুক্রবার রাতে উত্তাল হয়ে ওঠে হুগলির হরিপাল । ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । অভিযুক্ত জওয়ানকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ৷ শনিবার ধৃত জওয়ানকে চন্দননগর আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় টিউশন সেরে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী । অভিযোগ, বন্দিপুর বাজার এলাকায় আচমকাই এক কেন্দ্রীয় জওয়ান তার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ছাত্রীটি সাইকেল ফেলে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালায় । আশ্রয় নেয় নিকটবর্তী একটি আদিবাসী পাড়ার বাড়িতে । সেখানকার বাসিন্দারাই তাকে রক্ষা করেন ।
ছাত্রীর বর্ণনা অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত জওয়ানকে ধরে ফেলেন । পরে হরিপাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় । এই খবর ছড়াতেই থানার সামনে জমায়েত হতে থাকেন ক্ষুব্ধ মানুষজন ।
ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার রাতেই থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা । নেতৃত্বে ছিলেন হরিপালের তৃণমূল প্রার্থী করবী মান্না । অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন তাঁরা । করবী মান্নার কথায়, "যে বাহিনী দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করবে, তাদের থেকেই এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না । হরিপালের মানুষ এর বিচার চাইছে ।"
ছাত্রীর বাবা অভিযোগ করেন, "আমার মেয়ে ফোনে জানায়, এক সিআরপিএফ জওয়ান তাকে তাড়া করছে । সে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে । স্থানীয় মহিলারাই অভিযুক্তকে ধরে রাখেন ।" তাঁর আরও দাবি, অভিযুক্ত জওয়ান মত্ত অবস্থায় ছিল । ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
ভোটের ডিউটিতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে । যে বাহিনীর উপর নির্বাচনী নিরাপত্তার ভার, তাদের এক সদস্যের বিরুদ্ধেই যদি এমন অভিযোগ ওঠে, তবে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায়, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে হরিপালে ।
