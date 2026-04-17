কর্মীকে মারধরের প্রতিবাদে ধরনায় বসা বিজেপি প্রার্থীর উপর লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর !

কর্মীকে মারধরের প্রতিবাদে ধরনায় বসা বিজেপি প্রার্থীর উপর লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর !
গোপীবল্লভপুর বিধানসভার পুলিশ অবজারভারের আশ্বাসে শুক্রবার রাতে ধরনা প্রত্যাহার ৷ বিজেপি কর্মীকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার দুই ৷
Published : April 17, 2026 at 9:28 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 17 এপ্রিল: বিজেপি কর্মীকে মারধর করার অভিযোগে রাতভর সাঁকরাইল থানার গেটের সামনে ধরনায় বসলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো ৷ আর সেই ধরনা তুলতে গিয়ে বিজেপি প্রার্থীর উপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ তবে, তারপরেও ধরনা চালিয়ে যান রাজেশ মাহাতো ৷ পরে শুক্রবার সকালে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার পুলিশ অবজারভার রোহিত মালপানি গিয়ে আশ্বাস দিলে ধরনা প্রত্যাহার করেন বিজেপি প্রার্থী ৷ বিরোধী দলের কর্মীকে মারধরের ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বিধানসভার অন্তর্গত সাঁকরাইল ব্লকের ধানঘড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরাকাটি গ্রামে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ বিজেপির অভিযোগ, তাদের দলের কর্মী-সমর্থকরা যখন এলাকায় দলীয় পতাকা বাঁধছিলেন, তখন তৃণমূলের লোকজন তাদের উপর চড়াও হয় ও মারধর করে ৷
ওই ঘটনায় মনোজ মাহাতো নামে এক বিজেপি কর্মী আহত হন ৷ তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভাঙাগড় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ পরে এই ঘটনায় সাঁকরাইল থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও পুলিশ পদক্ষেপ না-করায়, বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো তাঁর প্রচার শেষ করে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রাতে থানার বাইরে ধরনায় বসেন ৷ রাতভর তিনি ধরনা চালিয়ে যান ৷
রাজেশ মাহাতো বলেন, "আমাদের কর্মীকে মারধর করা হয়েছে ৷ আমরা লিখিত অভিযোগ জানানোর পরেও পুলিশ কোন পদক্ষেপ করেনি ৷ তাই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে থানার সামনে ধরনা চালাচ্ছিলাম ৷ সেই সময় আমাদের উপর আচমকা কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে লাঠিচার্জ করে ৷ আমাদের শান্তিপূর্ণ ধরনায় যে অফিসার এই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে ৷ যাঁরা মারধর করেছেন, তাঁদেরকেও গ্রেফতার করতে হবে ৷ আমরা নির্বাচন কমিশনে পুরো ঘটনার অভিযোগ জানিয়েছি ৷"
মারধরের ঘটনা প্রসঙ্গে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী অজিত মাহাতো বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় মানুষের জমায়েত দেখে বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ তারা বুঝে গেছে, তাদের সঙ্গে মানুষ নেই ৷ তাই এরকম নাটক করছে ৷" অপরদিকে সাঁকরাইল ব্লকে তৃণমূলের সভাপতি কমলকান্ত রাউ বলেন, "আমাদের দলীয় পতাকা খুলে বিজেপি কর্মীরা ঝান্ডা বাঁধছিল ৷ উভয়পক্ষের কর্মীদের মধ্যে বচসা হয় ৷ মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে ৷ রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য বিজেপি এইসব করছে ৷"
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতেই দু’জনকে গ্রেফতার করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ৷ শুক্রবার ওই দুই ব্যক্তিকে আদালতেও পেশ করা হয় ৷ ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, "মারধর করার ঘটনায় অভিযোগের পরেই পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"