কর্ণাটকের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব আমিই দিয়েছিলাম ! কাবেরী বিতর্কে নীরবতা ভাঙলেন বিজয়

কর্ণাটকের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব আমিই দিয়েছিলাম ! কাবেরী বিতর্কে নীরবতা ভাঙলেন বিজয়
বিধানসভায় স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর । কাবেরী ইস্যুতে 'সস্তার রাজনীতি' নয়, আইনি লড়াই চলবে । তবে সমাধানের সম্ভাবনা দেখেই আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি ।
By PTI
Published : August 7, 2026 at 4:19 PM IST
চেন্নাই, 7 অগস্ট: কাবেরী নদীর জলবণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ু-কর্ণাটকের দীর্ঘদিনের সংঘাতের আবহে অবশেষে মুখ খুললেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় । শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কর্ণাটকের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব তাঁর সরকারের নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তিনি দিয়েছিলেন । কারণ, সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল আলোচনার মাধ্যমে ইতিবাচক কোনও সমাধানের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে ।
বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন কাবেরী জলবণ্টন নিয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, এই সংবেদনশীল ইস্যুতে তিনি কোনওভাবেই রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে চান না । কাবেরীকে ঘিরে 'সস্তার রাজনীতি' করার কোনও ইচ্ছাই তাঁর নেই ।
বিজয় স্মরণ করিয়ে দেন, 1969 সাল থেকে কাবেরী জলবণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ুর অবস্থান নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে । কখনও আলোচনার পথ বেছে নেওয়া হয়েছে, আবার প্রয়োজন হলে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছে রাজ্য । সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্তমান সরকারও আইনি লড়াইকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ।
তবে তিনি জানান, আইনি প্রক্রিয়া থেকে সরকার একচুলও সরে আসেনি । কিন্তু আদালতের লড়াইয়ের পাশাপাশি যদি আলোচনার মাধ্যমে কোনও বাস্তবসম্মত সমাধানের সুযোগ তৈরি হয়, তাহলে সেই পথও খতিয়ে দেখা উচিত বলেই তিনি মনে করেছিলেন । সেই কারণেই বেঙ্গালুরু গিয়ে কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ।
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, তাঁর এই উদ্যোগকে সরকারের নীতিগত পরিবর্তন হিসেবে দেখা উচিত নয় । কাবেরী জলবণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ুর আইনি অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে এবং রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় সরকার আদালতেই লড়াই চালিয়ে যাবে ।
কাবেরী নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মধ্যে কয়েক দশকের বিরোধ এখনও পুরোপুরি মেটেনি । বর্ষার ঘাটতি বা জলাধারে জলের পরিমাণ কমলেই দুই রাজ্যের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয় । কৃষিকাজ, পানীয় জল এবং সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত এই বিরোধ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইস্যু ।
এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে । একদিকে তিনি আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন অন্যদিকে সংলাপের দরজাও পুরোপুরি বন্ধ করতে চাননি । ফলে আগামী দিনে কাবেরী ইস্যুতে দুই রাজ্যের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই কৌতূহল সব মহলের ।
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