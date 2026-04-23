4মে রাজ্যে নতুন সূর্যোদয় হবে ! আসানসোলে প্রথমবার ভোট দিয়ে বললেন শত্রুঘ্ন

4মে রাজ্যে নতুন সূর্যোদয় হবে ! আসানসোলে প্রথমবার ভোট দিয়ে বললেন শত্রুঘ্ন
Published : April 23, 2026 at 7:49 PM IST
আসানসোল, 23 এপ্রিল: আসানসোলের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবার সেখানে ভোট দিলেন 'বিহারীবাবু' শত্রুঘ্ন সিনহা । রাজ্যে প্রথম দফার ভোটে বৃহস্পতিবার দুপুরে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে রবীন্দ্রভবনে তিনি এসে ভোট দিয়ে যান । তাঁর সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে এসেছিলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা বিধায়ক মলয় ঘটক ।
ভোট দেওয়ার পর শত্রুঘ্ন সিনহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, "দেশের একজন সচেতন নাগরিক এবং ভোটার হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করতে আজ আমি এখানে এসেছি । এই প্রথমবার আমি বাংলার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে এসে ভোট দিলাম । আমার খুব ভালো লাগছে । আমার মনে হচ্ছে, শুধু দায়িত্ব বা লক্ষ্য পূরণ নয়, বরং ভেতর থেকে একটা আত্মিক শান্তি পাচ্ছি ।"
শত্রুঘ্ন সিনহাকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, যে তিনি কতটা ফলাফল আশাবাদী ? উত্তরে তিনি বলেন "আমি একজন ইতিবাচক মানুষ । আমি মানুষের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখি । আমি মানুষের মনোবল, আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি । 4 মে যখন ফলাফল বেরোবে, দেখবেন এক অভাবনীয় জয় আসবে । আপনারা এখানে এক নতুন সূর্যোদয় দেখবেন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন দেশের একমাত্র শক্তিশালী, জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"
প্রথম দফার নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষ্ণনগর এবং অন্যান্য এলাকায় প্রচার করছেন । এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, "উনি জেনেশুনেই আজ এটা করছেন । তাদের দলের হতাশা এবং ভয় আজ স্পষ্ট । যে কোনও ভাবে তারা এই নির্বাচন জিততে চাইছে, তাই এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে । বিভিন্ন ভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, এসআইআর নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে । আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই এবং সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরেও অনেক মানুষ ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, জনশক্তি আমাদের সঙ্গে আছে । তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের যে উৎসাহ ও সহানুভূতি আছে, তাতে ফলাফল আগের চেয়েও ভালো হবে ।"
শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রশ্ন করা হয়, নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি এবং বিপুল সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কী বলবেন ? জবাবে তিনি বলেন, "আমি তো আগেই বললাম, আসল হল জনশক্তি । মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখুন, ভোটের হার দেখুন । আজ ভোটের দিন আমি খুব বেশি গভীরে গিয়ে কিছু বলতে চাই না, তবে আপনারা সব বুঝতে পারছেন । আপনাদের মনে আছে, একবার ভোটের শেষে তিনি (নরেন্দ্র মোদি) গুহায় চলে গিয়েছিলেন ? সন্ন্যাসীর পোশাক পরে সারাদিন সেখানে ছিলেন এবং মিডিয়া সেটা প্রচার করেছিল । আজও কিছু মিডিয়া একই কাজ করছে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে, 'সত্যমেব জয়তে'।"