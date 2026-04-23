ETV Bharat / politics

4মে রাজ্যে নতুন সূর্যোদয় হবে ! আসানসোলে প্রথমবার ভোট দিয়ে বললেন শত্রুঘ্ন

ETV BHARAT
আসানসোলে ভোট দিলেন শত্রুঘ্ন (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 23 এপ্রিল: আসানসোলের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবার সেখানে ভোট দিলেন 'বিহারীবাবু' শত্রুঘ্ন সিনহা । রাজ্যে প্রথম দফার ভোটে বৃহস্পতিবার দুপুরে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে রবীন্দ্রভবনে তিনি এসে ভোট দিয়ে যান । তাঁর সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে এসেছিলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা বিধায়ক মলয় ঘটক ।

ভোট দেওয়ার পর শত্রুঘ্ন সিনহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, "দেশের একজন সচেতন নাগরিক এবং ভোটার হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করতে আজ আমি এখানে এসেছি । এই প্রথমবার আমি বাংলার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে এসে ভোট দিলাম । আমার খুব ভালো লাগছে । আমার মনে হচ্ছে, শুধু দায়িত্ব বা লক্ষ্য পূরণ নয়, বরং ভেতর থেকে একটা আত্মিক শান্তি পাচ্ছি ।"

আসানসোলে ভোট দিলেন শত্রুঘ্ন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শত্রুঘ্ন সিনহাকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, যে তিনি কতটা ফলাফল আশাবাদী ? উত্তরে তিনি বলেন "আমি একজন ইতিবাচক মানুষ । আমি মানুষের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখি । আমি মানুষের মনোবল, আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি । 4 মে যখন ফলাফল বেরোবে, দেখবেন এক অভাবনীয় জয় আসবে । আপনারা এখানে এক নতুন সূর্যোদয় দেখবেন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন দেশের একমাত্র শক্তিশালী, জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"

ETV BHARAT
আসানসোলে ভোট দিলেন 'বিহারীবাবু' (নিজস্ব চিত্র)

​প্রথম দফার নির্বাচন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষ্ণনগর এবং অন্যান্য এলাকায় প্রচার করছেন । এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, "উনি জেনেশুনেই আজ এটা করছেন । তাদের দলের হতাশা এবং ভয় আজ স্পষ্ট । যে কোনও ভাবে তারা এই নির্বাচন জিততে চাইছে, তাই এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে । বিভিন্ন ভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, এসআইআর নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে । আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই এবং সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরেও অনেক মানুষ ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, জনশক্তি আমাদের সঙ্গে আছে । তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের যে উৎসাহ ও সহানুভূতি আছে, তাতে ফলাফল আগের চেয়েও ভালো হবে ।"

ETV BHARAT
তাঁর সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে এসেছিলেন মলয় ঘটক (নিজস্ব চিত্র)

শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রশ্ন করা হয়, নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি এবং বিপুল সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কী বলবেন ? জবাবে তিনি বলেন, "আমি তো আগেই বললাম, আসল হল জনশক্তি । মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখুন, ভোটের হার দেখুন । আজ ভোটের দিন আমি খুব বেশি গভীরে গিয়ে কিছু বলতে চাই না, তবে আপনারা সব বুঝতে পারছেন । আপনাদের মনে আছে, একবার ভোটের শেষে তিনি (নরেন্দ্র মোদি) গুহায় চলে গিয়েছিলেন ? সন্ন্যাসীর পোশাক পরে সারাদিন সেখানে ছিলেন এবং মিডিয়া সেটা প্রচার করেছিল । আজও কিছু মিডিয়া একই কাজ করছে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে, 'সত্যমেব জয়তে'।"

ETV BHARAT
আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে রবীন্দ্রভবনে তিনি ভোট দেন (নিজস্ব চিত্র)

TAGGED:

SHATRUGHAN SINHA CAST VOTE
SHATRUGHAN IN ASANSOL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
শত্রুঘ্ন সিনহা
SHATRUGHAN SINHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.