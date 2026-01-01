তৃণমূলের সেই শুভেন্দু কি বিজেপির মুখ হয়ে সংখ্যালঘু ভোটে দাঁত ফোটাতে পারবেন?

ETV Bharat / politics

তৃণমূলের সেই শুভেন্দু কি বিজেপির মুখ হয়ে সংখ্যালঘু ভোটে দাঁত ফোটাতে পারবেন?

2 জানুয়ারি মালদার চাঁচলে সভা করবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ কলম বাগান মাঠে হবে ওই সভা ৷

suvendu adhikari
2 জানুয়ারি চাঁচলে শুভেন্দু অধিকারীর সভা (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

January 1, 2026

মালদা, 1 জানুয়ারি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক থাকাকালীন তিন বছরেরও বেশি সময় মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল দলটা পরিচালনা করেছেন তিনি ৷ এই দুই জেলার রাজনীতিকে হাতের তালুর মতো চেনেন ৷ যদিও তাঁর সময়কালে তৃণমূল মালদা জেলায় দাঁত ফোটাতে পারেনি ৷ মমতার আশ্রয় ছেড়ে এখন বঙ্গ বিজেপির মুখ শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তিনি ৷ ভোটে হারিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই মালদা ও মুর্শিদাবাদের দিকে আবারও নজর পড়েছে তাঁর ৷

তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, এবারের নির্বাচন তাঁর কাছে একপ্রকার অ্যাসিড টেস্ট ৷ সেই পরীক্ষায় বসতে প্রথমে তিনি বেছে নিয়েছেন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাঁচলকে ৷ 2 জানুয়ারি চাঁচলের কলম বাগান মাঠে সভা করবেন তিনি ৷ হাতে সময় বড্ড কম ৷ তাই সেই সভা সফল করতে জোরকদমে ময়দানে নেমে পড়েছেন গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মীরা ৷ এদিকে রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা ও মুর্শিদাবাদে এবার কী রণনীতি নেবেন শুভেন্দু ?

suvendu adhikari
সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন বিজেপি নেতৃত্ব (নিজস্ব ছবি)

চাঁচলের এই সভা ঘিরে বিজেপিকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি ৷ প্রথমে এই সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ এবং প্রশাসন ৷ অবশ্য রাজ্য পুলিশ শুভেন্দুর কোনও সভারই অনুমতি দেয়নি ৷ এর বিরুদ্ধে বিজেপির তরফে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন ফাইল করা হয় ৷ বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর এজলাসে সেই মামলার শুনানি হয় ৷ বুধবার বিচারপতি তাঁর রায়ে শুভেন্দুকে চাঁচলে সভা করার অনুমতি দিলেও বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দেন ৷

যেমন, দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত, দু'ঘণ্টার মধ্যে সভা করতে হবে ৷ সভায় 70টির বেশি লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না ৷ সভায় ন'হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না ৷ তবে সভাস্থলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছে উচ্চ আদালত ৷ বিজেপির জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই তারা সভার আয়োজন করছে ৷

মালদা জেলায় 12টি বিধানসভা কেন্দ্র ৷ একুশের নির্বাচনে এর মধ্যে চারটি কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৷ কিন্তু সেই গাজোল, হবিবপুর, মালদা কিংবা ইংরেজবাজারের কোনও জায়গায় সভা না করে শুভেন্দু চাঁচলকেই কেন বেছে নিলেন? এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷

suvendu adhikari
জনসভার প্রস্তুতির কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

সেই মহলের একটি অংশের বক্তব্য, এই মুহূর্তে তৃণমূলের সবচেয়ে অস্বস্তির কারণ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা ৷ এক জেলায় হুমায়ুন কবীর, অন্য জেলায় আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এখন তৃণমূলের গলার কাঁটা ৷ আসন্ন নির্বাচনে মালদা তো বটেই, মুর্শিদাবাদেও প্রার্থী দিতে চলেছে এআইএমআইএম ৷ হুমায়ুনও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাঁর দল, জনতা উন্নয়ন পার্টি ৷

এর সঙ্গে রয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ সাম্প্রতিক সময়ে তিনি এই দুই জেলায় নিজের আনাগোনা বাড়িয়েছেন ৷ তাঁর দল আইএসএফ এই দুই জেলায় ভোটে লড়বে কি না তা নিয়ে এখনও তিনি ঘোষণা না করলেও, তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখে মনে করা হচ্ছে, এবারের নির্বাচনে মিম আর জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে মালদা-মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে আইএসএফও ৷

এই অবস্থায় বড় প্রশ্ন, একসময় তৃণমূলের শুভেন্দু কি বিজেপির শুভেন্দু হিসাবে এখনও মালদা জেলায় আগের মতো প্রভাব ফেলতে পারবেন ? নাকি সংখ্যালঘু ভোট কাটাকাটির অংক মেলাতেই তিনি চাঁচলের মতো জায়গায় ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রথম সভা করতে চলেছেন ৷

suvendu adhikari
কলম বাগান মাঠে সভা হবে (নিজস্ব ছবি)

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে চাঁচল কেন্দ্রে বিজেপি ভোট পেয়েছিল 24.36 শতাংশ ৷ তৃণমূল পেয়েছিল 58.08 শতাংশ ৷ কিন্তু চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে এই কেন্দ্রে বিজেপির ভোট বেড়ে দাঁড়ায় 26.59 শতাংশ ৷ অদ্ভুতভাবে লোকসভা ভোটে তৃণমূলকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে উঠে আসে কংগ্রেস ৷ তাদের প্রাপ্ত ভোট 35.33 শতাংশ ৷ তৃণমূল পায় 35.15 শতাংশ ভোট ৷

যদিও ওই নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুই জয়লাভ করেন ৷ তাই আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যালঘু ভোট কাটাকাটি করতে পারলে তাদের হয়তো লাভ তেমন নাও হতে পারে, কিন্তু তৃণমূলের পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় ৷ আপাতত এই বিষয় নিয়েই চর্চা রাজনৈতিক মহলে ৷

চাঁচলের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ বলছেন, "আমার অনুমান, বিজেপি কোনও না কোনও সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আঁতাত করেছে ৷ তারা চায়, সংখ্যালঘু ভোট যে কোনও উপায়ে বিভাজন করে দেওয়া ৷ এটাই ওদের রাজনীতি ৷ তবে এসব নিয়ে আমরা চিন্তিত নই ৷ শুভেন্দু অধিকারী একজন রাজনৈতিক নেতা ৷ গণতান্ত্রিক এই দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে যে কোনও দল যে কোনও জায়গায় সভা করতে পারে ৷ কিন্তু এই শুভেন্দু অধিকারী একসময় চাঁচলবাসীকে পুরসভা-সহ বহু কিছু করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ৷ কোনও স্বপ্নই পূরণ করেননি ৷ চাঁচলের মানুষ তাঁর সেই প্রতারণার কথা ভোলেনি ৷"

অন্যদিকে, বিজেপির মালদা উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন, "আমরা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই শুক্রবার শুভেন্দুদার সভা করার প্রস্তুতি নিয়েছি ৷ কিন্তু হাইকোর্টের একটি নির্দেশ নিয়ে আমরা চিন্তায় রয়েছি ৷ আদালত বলেছে, সভায় ন'হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না ৷ কিন্তু গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যদি জননেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথা শুনতে চলে আসে, সেখানে আমরা কী করতে পারি? আমার মনে হয়, কোনও দলের পক্ষেই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয় ৷"

তিনি আরও বলেন, "তবে 2011 সালে দিদি সংখ্যালঘু মানুষকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই সংখ্যালঘু মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে ৷ শুধুমাত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছাড়া তাঁরা কিছু পাননি ৷ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক এই মালদা জেলায় রয়েছে ৷ তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে কাজে যান ৷ তাঁদের দিদি রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি করে রেখেছেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিডিও বানাননি ৷ এতদিন বিজেপির জুজু দেখিয়ে সংখ্যালঘু মানুষের সমর্থনে তিনি রাজত্ব করেছেন ৷ এটা সংখ্যালঘু মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন ৷ তাই মিম আর বাবরি মসজিদের হোতা হুমায়ুন কবীর মমতারই আরেকটি ছলনার অঙ্গ ৷ তবে নির্বাচনের পর দুধ আর জল আলাদা হয়ে যাবে ৷"

