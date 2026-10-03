কংগ্রেস সাইনবোর্ড হলে নন্দীগ্রামে এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? শুভঙ্করের নিশানায় শুভেন্দু

কংগ্রেস সাইনবোর্ড হলে নন্দীগ্রামে এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? শুভঙ্করের নিশানায় শুভেন্দু
Congress campaigns for Nandigram bye election: 6 অক্টোবর নন্দীগ্রামে ভোট, 4 অক্টোবর শেষ হবে প্রচার ।
Published : October 3, 2026 at 7:28 PM IST
নন্দীগ্রাম, 3 অক্টোবর: উপনির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক উত্তাপ ততই বাড়ছে । শেষ দফার প্রচারে এবার রাস্তায় নেমে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিল কংগ্রেস । শুক্রবার হরিপুর থেকে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের সমর্থনে পদযাত্রা হয় । প্রার্থী নিজে যেমন মিছিলে ছিলেন, তেমনই উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ দলের স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা ।
পদযাত্রাকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় । রাস্তার দু'পাশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা, স্থানীয় সমস্যা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য শোনা এবং দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার, সব মিলিয়ে শেষলগ্নের প্রচারে জনসংযোগেই জোর দেয় কংগ্রেস । অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তির পর মিলনও ফের সক্রিয়ভাবে প্রচারে নেমেছেন । 6 অক্টোবর নন্দীগ্রামে ভোট, 4 অক্টোবর শেষ হবে প্রচার ।
পদযাত্রা শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা নন্দীগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ শুভঙ্করের কথায়, "আপনারাই বলেন, কংগ্রেস নাকি সাইনবোর্ড পার্টি, তাহলে এত ভয় পাচ্ছেন কেন ?" আর নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের দাবি, "নন্দীগ্রামে অবাধ ভোট হলে আমার জয় 100 শতাংশ নিশ্চিত ৷"
নন্দীগ্রামের উন্নয়ন নিয়েও সরব হন মিলন । তাঁর দাবি, এখনও এলাকার বহু জায়গায় উন্নয়নের কাজ অসম্পূর্ণ । রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল-সহ একাধিক মৌলিক পরিষেবা নিয়ে মানুষের সমস্যা রয়েছে বলেই দাবি করেন তিনি । তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় পরিকাঠামো এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাকে সামনে রেখে নির্বাচনী লড়াইয়ের বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।
পানীয় জল নিয়েও অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস প্রার্থী । তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামের এমন বহু এলাকা রয়েছে যেখানে এখনও মানুষকে জল পাওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয় । পাশাপাশি সাধারণ কলেজ, কারিগরি শিক্ষা, নার্সিং এবং আইটিআইয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচারে তুলে ধরেছেন তিনি । নির্বাচিত হলে বিধানসভায় এলাকার এই সমস্যাগুলিই তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মিলন ।
চন্দ্রনাথ রথের প্রসঙ্গও এ দিনের বক্তব্যে উঠে আসে । তাঁর পরিবার এবং বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথকে ঘিরে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন মিলন । তবে তাঁর প্রচারের মূল সুর ছিল স্থানীয় মানুষের সমস্যা এবং নন্দীগ্রামের উন্নয়ন । ভোটারদের সামনে এলাকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস ।
উল্লেখযোগ্য ভাবে, জেলমুক্তির পর নন্দীগ্রামে মিলনের প্রচার নতুন গতি পেয়েছে । 2007 সালের আন্দোলন-পর্ব-সহ ছ'টি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয় । 20 অক্টোবর পর্যন্ত সেই জামিন বহাল থাকবে এবং 21 অক্টোবর তাঁকে সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে । জামিনের শর্ত মেনেই নির্বাচনী প্রচারে ফিরেছেন তিনি ।