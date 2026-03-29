প্রার্থীকে প্রচারে বাধা ! ছিটানো হল গোবর জল, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি
বিজেপি প্রার্থী এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পরই সেখানে গোবর জল দিয়ে 'শুদ্ধ' করেন তৃণমূল কর্মীরা । এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে ।
Published : March 29, 2026 at 2:50 PM IST
কোচবিহার, 29 মার্চ: ভোটের মুখে ফের উত্তপ্ত কোচবিহার । দক্ষিণ কোচবিহার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসকে ঘিরে বিক্ষোভ, 'গো ব্যাক' স্লোগানে সরব তৃণমূল সমর্থকরা । শনিবার বিকেলে শহরের 3 নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় । ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি ।
বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে প্রার্থীকে ঘেরাও করে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে তৃণমূল । শনিবার রাতে কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসের দাবি, "আমি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে এলাকায় গিয়েছিলাম । কিন্তু তৃণমূল নেতাকর্মীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উসকে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে । এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ।" যদিও বিজেপির আনা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদলের স্থানীয় নেতারা ৷
ঘটনাস্থল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) নিয়ে ক্ষোভই এই বিক্ষোভের মূল কারণ । অভিযোগ, 237 নম্বর বুথে 99 জনের নাম বাদ গিয়েছে । বহু পরিবারের সদস্যদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা । তাঁদের একাংশের দাবি, "বেছে বেছে একটি সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । বিজেপির প্রভাবেই কমিশন এই কাজ করেছে ।"
এমন আবহে শনিবার বিকেলে বিজেপি কর্মী অজিত রায়ের বাড়িতে দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ । খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মায়া সাহার নেতৃত্বে কয়েকশো বাসিন্দা সেখানে জড়ো হন । শুরু হয় বিক্ষোভ, 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা । পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে । পরে কোনওমতে বিজেপি প্রার্থীকে সেখান থেকে বের করে আনা হয় । বের হওয়ার সময় দু'পক্ষের মধ্যে স্লোগান-পালটা স্লোগানে ফের উত্তেজনা ছড়ায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করা হয় ।
অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণ দের অভিযোগ, "রাজনৈতিক কারণেই আমাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । তার প্রতিবাদেই আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি ।" তৃণমূলের তরফে যদিও দাবি করা হয়েছে, এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ । ঘটনার পর আরও বিতর্ক দানা বাঁধে ৷ বিজেপি প্রার্থী এলাকা থেকে চলে যাওয়ার পরই সেখানে গোবর জল দিয়ে 'শুদ্ধ' করেন তৃণমূল কর্মীরা । এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে ।
সব মিলিয়ে ভোটের আগে কোচবিহারে উত্তেজনার পারদ চড়ল আরও একধাপ । প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালালেও, ভোটার তালিকা নিয়ে ক্ষোভ যে সহজে থামছে না, তা স্পষ্ট।
