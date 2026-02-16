'শাসকদলের সাংসদ বলেই পুলিশের এত তৎপরতা?' মহুয়ার FIR ঘিরে প্রশ্ন হাইকোর্টের

'শাসকদলের সাংসদ বলেই পুলিশের এত তৎপরতা?' মহুয়ার FIR ঘিরে প্রশ্ন হাইকোর্টের
প্রশ্ন উঠছে, আইনের চোখে সকলেই সমান, না কি পরিচয়ের ভিত্তিতেই বদলে যায় প্রশাসনের গতি?
Published : February 16, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: এক্স হ্যান্ডেলে আপত্তিকর ও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টের অভিযোগ ঘিরে দায়ের হওয়া এফআইআরকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার দ্রুত পদক্ষেপ কতটা আইনসম্মত, তা জানতে চাইলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত । শুনানির সময় তাঁর সরাসরি প্রশ্ন, "শাসকদলের সাংসদ বলেই কি এত সক্রিয়তা দেখানো হল?"
আদালতে মামলাকারী ঋষি বাগড়ির আইনজীবীর দাবি, গত 7 ফেব্রুয়ারি ভোর 3টা 25 মিনিটে ই-মেলের মাধ্যমে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর একটি অভিযোগ গ্রহণ করে কোতোয়ালি থানা । অভিযোগে বলা হয়, এক্স হ্যান্ডেলে ঋষি বাগড়ি সাংসদের কিছু ছবি ও পোস্ট শেয়ার করেছেন, যা ‘অসম্মানজনক’, ‘অবমাননাকর’ এবং ‘যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ’। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ 2023 সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 336(4)/340(2)/352/356/61(2)/75/78/79 ধারায় এফআইআর দায়ের করে।
কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে প্রক্রিয়া নিয়েই । আবেদনকারীর পক্ষের দাবি, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের হলে 72 ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগকারীকে থানায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে এফআইআরে স্বাক্ষর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তিনদিন পরেও অভিযোগপত্রে অভিযোগকারীর কোনও স্বাক্ষর নেই । তা হলে কীভাবে এফআইআর গ্রহণ করা হল ? আরও অভিযোগ, অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পরদিনই পুলিশ নয়ডায় অভিযুক্তের বাড়িতে পৌঁছে যায়, যা আইনবহির্ভূত এবং অস্বাভাবিক তৎপরতার নিদর্শন ।
ঋষি বাগড়ি আদালতে জানান, তিনি এখনও কোনও আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেননি । কিন্তু গ্রেফতারের আশঙ্কায় অবিলম্বে এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, “কেবল কিছু স্ক্রিনশট ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ভিত্তিতে পুলিশ এত দ্রুত পদক্ষেপ করল কেন? সাধারণ অভিযোগকারীর ক্ষেত্রে কি একই রকম তৎপরতা দেখা যায় ?”
শুনানিতে বিচারপতি রাজ্যের কাছে এ বিষয়ে স্পষ্ট জবাব চান । তবে রাজ্যের আইনজীবী সময় প্রার্থনা করেন । আদালত আগামী 19 ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে । ততদিন পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ।
মামলাটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, আইনের চোখে সকলেই সমান, নাকি পরিচয়ের ভিত্তিতেই বদলে যায় প্রশাসনের গতি ?