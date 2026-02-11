ETV Bharat / politics

হিরণের আগাম জামিন মঞ্জুর কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা পুলিশের কাছে হিরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়৷ পালটা আগাম জামিনের আবেদন করেন হিরণ৷ সেই আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট৷

HIRAN CHATTERJEE
হিরণ চট্টোপাধ্যায়-হৃতিকা গিরি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 11, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: বিজেপি বিধায়ক হিরণ্ময় (হিরণ) চট্টোপাধ্যায়ের আগাম জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত৷ আদালত হিরণকে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে৷

গত জানুয়ারিতে হিরণের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসে৷ জানা যায় যে হৃতিকা গিরি নামে এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন৷ এই নিয়ে হইচই পড়ে যায় সর্বত্র৷ প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না-দিয়েই দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অভিযোগ ওঠে হিরণের বিরুদ্ধে৷ এই নিয়ে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হন হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়৷

পুলিশের কাছে করা অভিযোগে অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, হিরণ চট্টোপাধ্যায় 2021 সাল থেকে খড়গপুর সদরের বিধায়ক। একই সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হিসাবে তিনি খড়গপুর পুরসভার 33 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। অভিনেতা হিসাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী। একই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী।

পুলিশের কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে হিরণের বিরুদ্ধে৷ গত 21 জানুয়ারি অভিযোগ জমা পড়ে৷ হিরণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি জমা পড়েছিল পুলিশের কাছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল স্ত্রীর উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশের তরফে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয় হিরণের বিরুদ্ধে৷

এর পরই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন হিরণ৷ সেই মামলারই শুনানি বুধবার হয় কলকাতা হাইকোর্টে৷ সেখানে হিরণের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত৷ হিরণকে তদন্তে সহযোগিতা করার এবং প্রতি 15 দিনে একবার দেখা করতে হবে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে, এদিন কলকাতা হাইকোর্ট এমনই নির্দেশ দিয়েছে৷

উল্লেখ্য, হিরণের দ্বিতীয় বিয়ের পর ইটিভি ভারত-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, "25 বছরের সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। ... এক সাধারণ, গরিব ঘরের ছেলে হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলাম, সততার সঙ্গে। হিরণ কারোর কাছে স্বীকার করত না যে ওর বউ, বাচ্চা আছে। আমাকে বলত ওকে নাকি ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলতে বারণ করা হয়েছে। তা হলে নাকি কাজ পাওয়া যায় না। দাম কমে যায়। আমিও বিশ্বাস করতাম।’’

ওই সাক্ষাৎকারে অনিন্দিতা আরও বলেছিলেন, ‘‘এতদিন হিরণ আর আমাদের মেয়ের সম্মানার্থে কিছুই বলছিলাম না। চুপ ছিলাম। মুখ খুলিনি। এবার আমাকে মুখ খোলার রাস্তা হিরণ নিজেই করে দিল। লোকে এখন আমাকেই বলছে আমি কেন 2022 সাল থেকে সবটা জেনেও এতদিন মুখ খুলিনি।’’

হিরণকে অবশ্য প্রকাশ্যে সেভাবে মুখ খুলতে দেখা যায়নি৷ তবে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন হৃতিকা গিরি৷ তিনি লেখেন, ‘‘আমার বয়সের যে হিসেব অনিন্দিতা দিচ্ছেন, তা ভুল। অনিন্দিতাকে ডিভোর্সের লিগাল নোটিস পাঠানো হয়েছে। এই বিয়ে আমরা অনেক আগেই করেছি। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে থাকি। সেটা অনিন্দিতা জানত। আমার সব অ্যাকাউন্ট পাবলিক ছিল। কোনওকিছুই লুকনো ছিল না। এত বছর তিনি কোথায় ছিলেন? কেন কোনও প্রশ্ন তোলেননি তিনি?’’

আরও পড়ুন -

  1. হিরণ কন্যাকে ফোনে ব্ল্যাকমেল রীতিকার ! জবাব অনিন্দিতার
  2. আমরা পাঁচ বছর আগেই বিয়ে করেছি- নীরবতা ভাঙলেন হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী রীতিকা
  3. 'হিরণ কাউকে বলত না ওর বউ আর মেয়ে আছে, তা হলে নাকি'- অনিন্দিতা

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
ANTICIPATORY BAIL
BJP
হিরণ
HIRAN CHATTERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.