স্বস্তিতে শুভেন্দু, প্রার্থী পদ খারিজের আবেদন টিকল না হাইকোর্টে
গত 3 এপ্রিল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং পরে মেদিনীপুরে সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন বলে মামলাকারীর অভিযোগ ৷
Published : April 27, 2026 at 2:17 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থী পদ খারিজের দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারার উল্লেখ করতে না-পারায় মামলাকারীর আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলেই জানিয়ে দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।
মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, বিরোধী দলনেতা একজন রাজনৈতিক ভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি । তাঁর যে কোনও বক্তব্য জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, একথা জানা সত্ত্বেও গত 3 এপ্রিল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং পরে মেদিনীপুরে সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন ।
আদালতে মামলাকারী দাবি করেছিলেন, ওই সভায় শুভেন্দুর বক্তব্য ছিল, "ধর্মনিরপেক্ষতা নিপাত যাক, নাস্তিকতা নিপাত যাক" এবং "আমি হিন্দুদের এমএলএ, হিন্দুরাই আমাকে নির্বাচিত করেছে" ! এই ধরনের মন্তব্য নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী বলে দাবি করা হয় । সেই সূত্রেই তাঁর প্রার্থী পদ বাতিলের আর্জি জানানো হয়েছিল আদালতে ।
বুধবার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেন মামলাকারীর আইনজীবীর কাছে সরাসরি জানতে চান, সংবিধানের কোন ধারায় এই আবেদন করা হয়েছে ? এবং আদালত কোন আইনি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে ? কিন্তু সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি মামলাকারীর আইনজীবী ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, শুধুমাত্র অভিযোগ তুললেই হবে না, তার পক্ষে স্পষ্ট আইনি ভিত্তি দেখাতে হবে । সেই অভাবেই এই জনস্বার্থ মামলা টেকেনি বলে জানায় বেঞ্চ । ফলে শুরুতেই ধাক্কা খেল প্রার্থীপদ খারিজের দাবি ।
মামলাকারীর তরফে দাবি করা হয়েছিল, বিরোধী দলনেতার ওই মন্তব্য জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পরিপন্থী । কিন্তু আইনি ভিত্তি স্পষ্ট না হওয়ায় সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি আদালত । এরপরই মামলাকারীর আবেদন (বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থীপদ খারিজের) বাতিল করে আদালত ৷
প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি একসঙ্গে দুটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করছেন ৷ ইতিমধ্যে প্রথম দফায় নন্দীগ্রামে ভোট সম্পন্ন হয়েছে ৷ 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ভবানীপুরে ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দুকে প্রার্থী করেছে পদ্ম শিবির ৷ আদালত প্রার্থী পদ খারিজের আবেদন বাতিল করায় ভোটের আগে আপাতত স্বস্তিতে বিরোধী দলনেতা ।
