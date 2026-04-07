'গরিব কল্যাণ রোজগার' নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ কি কংগ্রেস তুণীরের ব্রহ্মাস্ত্র ?

ভোটে মালদায় কংগ্রেসের প্রচারে বড় হাতিয়ার 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান যোজনা' ৷ মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে করা মামলায় কংগ্রেসের জয় ৷

মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান যোজনা' নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে খুশি কংগ্রেস ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 7, 2026 at 9:10 PM IST

মালদা, 7 এপ্রিল: নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসের তুণীরে নতুন অস্ত্রের জোগান দিল কলকাতা হাইকোর্ট ! তেমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের একটি নির্দেশে উৎফুল্ল হাত শিবির ৷ যেখানে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, মালদা জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্রুত কেন্দ্রের 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান যোজনা'র অধীনে নিয়ে আসতে হবে ৷ সবচেয়ে বড় কথা, প্রধান বিচারপতির সামনে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল আগামী ছ’সপ্তাহের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা জানিয়েছেন ৷

2021 সালে হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা রুজু করেছিলেন জেলা কংগ্রেসের দুই নেতা মাসুদ আলম এবং মোস্তাক আলম ৷ মাসুদ এবার ইংরেজবাজার কেন্দ্রে হাত প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ অন্যদিকে, মোস্তাক হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেস প্রার্থী ৷ জেলার রাজনৈতিক মহল বলছে, হাইকোর্টের নির্দেশ নিশ্চিতভাবে নির্বাচনী প্রচারে নিয়ে আসতে চলেছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা ৷ সেক্ষেত্রে এই জেলার লাখ সাতেক পরিযায়ী শ্রমিক ইভিএম-এ কী রায় দেন, তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করতে পারে ৷

মঙ্গলবার ইটিভি ভারতকে মাসুদ আলম বলেন, "মালদাবাসী জানে, লকডাউনের সময় ইশা খান চৌধুরী এবং মোস্তাক আলমের নেতৃত্বে জেলার যে পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েন, তাঁদের সমস্ত ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে আনতেও সাহায্য করা হয়েছে ৷ তাঁরা তিন মাস বাইরে আটকে ছিলেন ৷ তাঁদের পরিবার জেলাতেই থেকে গিয়েছিল ৷ দুই জায়গাতেই ধার-বাকির বোঝা নিয়ে তাঁদের দিন কাটাতে হয়েছিল ৷ তাঁদের কর্মসংস্থান হারিয়ে যায় ৷ তাঁদের এই ফিনান্সিয়াল গ্যাপের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান যোজনা' চালু করে ৷ শর্ত ছিল, যে জেলায় অন্তত 25 হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফিরে এসেছে, সেই জেলা এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হবে ৷ সেই সময় আমরা জেলাশাসকের কাছে আরটিআই করে ঘরে ফিরে আসা শ্রমিকদের সংখ্যা জানতে চাই ৷ মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরে চিঠি পাঠিয়ে বিষয়টি জানাই ৷ কিন্তু, কোথাও থেকে সদর্থক উত্তর পাইনি আমরা ৷"

মাসুদ বলেন, "এই জেলার 25 হাজারের অনেক বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এলাকায় ফিরে এলেও, মালদা জেলাকে কেন্দ্রের এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৷ লক্ষ-লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে যখন বঞ্চনা করা হচ্ছে, তখন আমি আর মোস্তাক আলম বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করি ৷ আমরা চেয়েছিলাম, এই জেলার গরিব পরিযায়ী শ্রমিকদেরও ওই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হোক ৷"

ইংরেজবাজার কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মাসুদ আলম (মাঝে) ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)

কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগে তিনি বলেন, "একাধিক শুনানির পর রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল এই মামলায় সহযোগিতা না-করায়, হাইকোর্টের বিচারপতি আমাদের নির্দেশ দেন, আমরা যেন প্রমাণ করি এই জেলার অন্তত 25 হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফিরে এসেছে ৷ আমরা চার রকম নথি-সহ 29 হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের ঘরে ফিরে আসার তথ্য আদালতে জমা দিই ৷ এই নথিগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রমিকদের বাইরে থাকার প্রমাণ, ঘরে ফেরার ট্রেনের টিকিট, জেলায় ফেরার পর তাঁর চিকিৎসার কাগজ ও আধার কার্ড ৷ 10 হাজার পাতার বেশি নথি আদালতে পেশ করে আমরা প্রমাণ করেছিলাম, মালদা জেলা কেন্দ্রের ওই প্রকল্পের সুবিধে পাওয়ার অধিকারী ৷ সেদিনই হাইকোর্ট মালদা জেলাকে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয় ৷"

মাসুদের বক্তব্য, "আদালতের নির্দেশের পরেও বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার মালদা জেলাকে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত করেনি ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই শ্রমিকদের জন্য কোনও দুঃখপ্রকাশ করেননি ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরে আদালতের দরজায় ঘুরতে থাকি ৷ অবশেষে গতকাল এই মামলার ষষ্ঠ শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রের এই যোজনায় মালদা জেলা এনলিস্টেড ৷ বর্তমানে রাজ্য সরকারের কর্মতীর্থ পোর্টাল অনুযায়ী মালদা জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা চার লাখ 80 হাজারের বেশি ৷ আমাদের সামনে বিচারপতি অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেন ৷ অ্যাডভোকেট জেনারেল পরিষ্কার জানিয়েছেন, যদি কেন্দ্রীয় সরকার এনলিস্টেড করে, তাঁরা ম্যান পাওয়ার দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ দেবেন ৷"

মাসুদের দাবি, "কেন্দ্রীয় এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হলেই জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা কেন্দ্রের 22টি দফতরের অধীনে তাঁদের এলাকাতেই কাজ পাবেন ৷ নিজেদের বাড়িতে থেকে কাজ করবেন তাঁরা ৷ পরিবারের সঙ্গেই থাকতে পারবেন সবাই ৷ সন্তান-সন্ততিদের পরিচর্যা করতে পারবেন ৷ তাঁরাও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইপিএস হতে পারবে ৷ পেটের দায়ে বাবা-মা কাজের জন্য ভিনরাজ্যে থাকায়, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ গতকাল অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ছ’সপ্তাহ সময় চেয়েছেন ৷ কোর্টকে তিনি জানিয়েছেন, আগামী ছ’সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা আদালতকে হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দেবেন, মালদা জেলায় তাঁরা এই যোজনা চালু করবেন ৷"

ইংরেজবাজার কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী বলেছেন, তাঁরা নিজেদের এই সাফল্যের বিষয়টি ভোট প্রচারে মানুষের সামনে তুলে ধরবেন ৷ তিনি বলেন, "এই কেন্দ্রের শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে যে সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে, সেখানকার বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক ৷ জেলার 146টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই আমাদের দল ভোট প্রচারে বিষয়টি তুলে ধরবে ৷ কেন্দ্র এবং রাজ্য আদালতকে মান্যতা দেয়নি বলে ছ’বছরেও জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের সুবিধে থেকে বঞ্চিত ৷ গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যেভাবে এই ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে ধরেছেন তাতে আমরা আশাবাদি, খুব তাড়াতাড়ি জেলার বঞ্চিত পরিযায়ী শ্রমিকরা সুখের মুখ দেখবেন ৷"

