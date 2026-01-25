মাঠ ব্যবহারের অনুমতি না-দিয়ে CPIM-কে সুবিধে করে দিল প্রশাসন ? কী বললেন সেলিম

মাঠ ব্যবহারের অনুমতি না-দিয়ে CPIM-কে সুবিধে করে দিল প্রশাসন ? কী বললেন সেলিম
সবকিছু ছাপিয়ে রবিবার মালদার রাজনীতিতে মুখ্য আলোচনায় সেলিমের কংগ্রেস সমালোচনা এবং আসন্ন নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রাসঙ্গিকতা ৷
Published : January 25, 2026 at 3:03 PM IST
মালদা, 25 জানুয়ারি: প্রশাসনের তথাকথিত বাধাতেই কি এবার উতরে গেল সিপিআইএম ? লাল পার্টির তরফে বারংবার অভিযোগ করা হয়েছে, প্রশাসনের বাধায় তারা জনসভা করার জন্য মালদা শহরের বৃন্দাবনি ময়দান পায়নি ৷ জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষার দোহাই দিয়ে সভা করার জন্য তাদের মাঠ দিতে অস্বীকার করে মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষও ৷ যে কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান খোদ জেলাশাসক ৷ শনিবারের সভায় দলের রাজ্য সম্পাদক, রাজ্যের প্রথম সারির নেতৃত্ব থেকে জেলা নেতৃত্বও এনিয়ে প্রকাশ্যে বিষোদগার করেন প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশে ৷ কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশ থেকে সাধারণ মানুষজনও বলছেন, বৃন্দাবনি ময়দান কিংবা মালদা কলেজ ময়দানের জায়গায় শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি মোড়ে এই সভা হওয়ায় আখেরে লাভ হয়েছে সিপিআইএম-এরই ৷
কারণ, সেক্ষেত্রে মাঠ ভরত না ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়ে রবিবার মালদার রাজনীতিতে মুখ্য আলোচনায় সেলিমের কংগ্রেস সমালোচনা এবং আসন্ন নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রাসঙ্গিকতা ৷ সিপিআইএম-এর দাবি, গতকাল রথবাড়ি মোড়ের জনসভায় 10 থেকে 12 হাজার কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন ৷ সেই ভিড়ে ছিলেন সাধারণ মানুষজনও ৷ মানুষের ভিড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায় ৷ তবে এর জন্য মানুষকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের ৷ সভার জন্য প্রশাসন মাঠের ব্যবস্থা করে দিলে কাউকে কোনও দুর্ভোগ পোহাতে হত না ৷
রবিবার দলের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র ইটিভি ভারতকে জানান, "গতকাল রথবাড়ি মোড়ের সভায় 10 হাজারের বেশি মানুষের সমাগম হয়েছিল ৷ শুধু মোড়ের এলাকা নয়, পাশাপাশি ফ্লাই ওভার, মার্কেট-সহ বিভিন্ন কোনায় বহু মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন ৷ এর জন্য আমরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ আমাদের কাছে হিসাব রয়েছে, বৃন্দাবনি ময়দানে আট হাজার মানুষ ধরে ৷ তার সঙ্গে গ্যালারিতে বসতে পারে আরও পাঁচ হাজার মানুষ ৷ সব মিলিয়ে সেখানে 13 হাজার মানুষ উপস্থিত থাকতে পারেন ৷ কিন্তু প্রশ্নটা শুধু মাঠ ভরা কিংবা না-ভরা নয়, প্রশ্ন হল গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিসর থাকছে কি থাকছে না ৷ আমরা মাঠ চাইলাম ৷ সেই মাঠ না-দেওয়ার জন্য প্রশাসন যত রকম কৌশল অবলম্বন করল ৷ দেখতে হবে, গতকাল মানুষের মেজাজটা কী ছিল ৷ অনেক পুরনো মানুষ গতকালের সভায় অংশ নিয়েছেন ৷ মিটিং করেছেন, মিছিল করেছেন ৷ এটাই আমাদের প্রাপ্তি ৷"
সিপিআইএম-এর গতকালের সভা নিয়ে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, "নির্বাচন আসছে ৷ এখন সিপিআইএম, কংগ্রেস, বিজেপির কর্মসূচি হবে ৷ গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনও দল সভা করতেই পারে ৷ আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি ৷ আমাদের দেখনদারির কিছু নেই ৷ ওদের সেই প্রয়োজন রয়েছে ৷ গতকাল মানুষ যেভাবে দুর্ভোগে পড়েছেন সেটা সবাই দেখেছেন ৷ অনেকদিন আগেই প্রশাসনের তরফে সর্বদলীয় বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বৃন্দাবনি ময়দান এবং ডিএসএ ময়দানে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি করা যাবে না ৷ সেই বৈঠকে সিপিআইএমও ছিল ৷ এবার সিপিআইএম প্রথম থেকেই এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেছে ৷ ওরা রথবাড়িতেই সভা করার যোগ্য ৷ সেখানে কত মানুষ ধরতে পারে প্রত্যেকে জানেন ৷ আমরা যদি পৌরসভার একটি ওয়ার্ডের সভা সেখানে করি তবে একই ভিড় হবে ৷"
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, "জিও ট্যাগিং-এ ফেললে দেখা যাবে, গতকাল সিপিআইএম-এর সভায় এক হাজারের বেশি মানুষ হয়নি ৷ এই লোকজন নিয়ে বৃন্দাবনি ময়দান বা মালদা কলেজ মাঠে সভা করলে মাঠের একটা কোনাও ভরত না ৷ আর পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা দখল করে মিটিং-মিছিল করা তাদের সংস্কৃতিতেই ছিল ৷ সেই সংস্কৃতি তারা এখনও ভুলতে পারেনি ৷ নির্বাচনি প্রচারে প্রচুর মানুষ দেখাতেই ওরা রথবাড়ি মোড়ে সভা করেছে ৷ চারদিকে ওদের জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে, নোটার চেয়ে কম ভোট পাচ্ছে ৷ আড়াই-তিন ঘণ্টা মানুষকে দুর্ভোগে ফেলার পর ওরা কীভাবে মানুষের সঙ্গে থাকতে পারে ?"
এদিকে গতকাল সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রকাশ্য মঞ্চে যে ভাষায় কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তাতে রাজনৈতিক মহলের একাংশ থেকে সাধারণ মানুষজন অনুমান করছেন, বাম-কংগ্রেসের মধুচন্দ্রিমায় ইতি পড়েছে ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও আসন্ন নির্বাচনে একলা চলো নীতিকেই দলের অন্দরে প্রাধান্য দিয়েছেন ৷ শুধু তাই নয়, জেলা কংগ্রেসের সিংহভাগ নেতা-নেত্রী ছাব্বিশের নির্বাচনে একলা চলার পক্ষে জোর সওয়াল করছেন ৷ এই অবস্থায় জেলা কংগ্রেস কী পদক্ষেপ করে, সেদিকে তাকিয়ে সবাই ৷
সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র অবশ্য বলছেন, "গতকাল মহম্মদ সেলিম বলেছেন, নির্বাচন আসন্ন ৷ এখন অহেতুক দেরি করার কোনও মানে হয় না ৷ মানুষ দ্রুত সিদ্ধান্ত চাইছে ৷ আমরা যে ফ্রন্ট নিয়ে লড়ব তাতে থাকবে কি থাকবে না সেটা কংগ্রেসকেই ঠিক করতে হবে ৷ কিন্তু ওদের জেলা নেতৃত্ব বলছে, রাজ্য বলবে ৷ রাজ্য বলছে, দিল্লি বলবে ৷ এভাবে তো চলতে পারে না ৷ আমরা বহুদিন ধরেই তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী সমস্ত অসম্প্রদায়িক দলকে একজোট করার চেষ্টা করছি ৷ তার মধ্যে কংগ্রেসও রয়েছে ৷ কংগ্রেস এখন কী করবে, সেটা ওদেরই ঠিক করতে হবে ৷"
এনিয়ে জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি মোত্তাকিন আলম বলেন, "এই মুহূর্তে আমরা নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি ৷ দলীয় স্তরে মহম্মদ সেলিমের মন্তব্য খতিয়ে দেখে এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"