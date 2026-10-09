শুভেন্দুর আবদার রাখল জনতা ! নন্দীগ্রামে রেকর্ড ভাঙলেন হাসিরানি
Nandigram Bye Election 2026: বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুই আসনেই জিতেছিলেন শুভেন্দু । তিনি ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেওয়ায় এই উপনির্বাচন হয় ।
Published : October 9, 2026 at 4:52 PM IST
নন্দীগ্রাম, 9 অক্টোবর: নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে বিজেপির জয় শুধু ব্যবধানের নিরিখেই বড় নয়, অতীতের সব পরিসংখ্যানকেও ছাপিয়ে গেল । 15 রাউন্ডের গণনা শেষে 1 লক্ষ 22 হাজার 753 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ । ভোটগণনার শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলেছিলেন তিনি । শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবধান এমন জায়গায় পৌঁছল, যা নন্দীগ্রামের নির্বাচনী ইতিহাসে নতুন নজির তৈরি করল । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বেঁধে দেওয়া 'লক্ষভেদ'-এর লক্ষ্যও পূরণ হল এই জয়ে ।
প্রচারে গিয়ে নন্দীগ্রামবাসীর কাছে শুভেন্দুর আবদার ছিল, এবারের উপনির্বাচনে জয়ের ব্যবধান যেন 2016 সালের তাঁর জয়ের মার্জিনকে ছাপিয়ে যায় । সে বার নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে 81 হাজার 230 ভোটে জিতেছিলেন তিনি । উপনির্বাচনের গণনা এগোতেই সেই ব্যবধান পেরিয়ে যান হাসিরানি । 11 রাউন্ড শেষে তিনি এগিয়ে ছিলেন 90 হাজার 203 ভোটে । 15 রাউন্ডে ব্যবধান আরও বেড়ে দাঁড়ায় 1 লক্ষ 22 হাজার 753 । ফলে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দুর 9 হাজার 665 ভোটে জয়ের ব্যবধানও অনেক পিছনে পড়ে গেল ।
হাসিরানি রথের এই জয় রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা । শুভেন্দুর আপ্তসহায়কের মৃত্যুর পর নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করে । তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেসের মিলন প্রধান । অবাধ ভোট হলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে, ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে যান আইএসএফ প্রার্থী সবে মেরাজ আলি খান ।
গণনা শেষ হওয়ার আগেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন হাসিরানি । তাঁর বক্তব্য ছিল, প্রথম থেকেই দলের লক্ষ্য ছিল জয়ের ব্যবধান বাড়ানো । এক মাস ধরে কর্মীরা সেই লক্ষ্যেই পরিশ্রম করেছেন । সংখ্যালঘু ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার দাবিও করেন তিনি । তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উন্নয়নের বার্তা ভোটারদের একাংশের কাছে পৌঁছেছে ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুই আসনেই জিতেছিলেন শুভেন্দু । ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেওয়ায় এই উপনির্বাচন হয় । একই ভাবে, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর নওদা ও রেজিনগর- দুই কেন্দ্রেই জিতে রেজিনগর ছেড়ে দেন । ফলে দুই কেন্দ্রেই শুক্রবার উপনির্বাচনের ফল গণনা হয় ।
নন্দীগ্রামের এই ফলকে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তির প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরছে বিজেপি । তবে, ভোটের ফলের পাশাপাশি গণনাকেন্দ্রে ওঠা কারচুপির অভিযোগও রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে রইল । একদিকে বিপুল ব্যবধানে জয়, অন্যদিকে বিরোধী প্রার্থীর অভিযোগ, নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের ফল তাই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করল ।
একইসঙ্গে এবারের উপনির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের গতিপ্রকৃতিও রাজনৈতিক আলোচনায় উঠে এসেছে । কারণ, বিজেপির বিপুল জয়ের নেপথ্যে সংখ্যালঘু ভোটের একাংশও রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে, নির্দিষ্ট ভোটের পরিসংখ্যান বা বুথভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ ছাড়া সংখ্যালঘু ভোটের কতটা বিজেপির দিকে গিয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় । প্রসঙ্গত, এবারের উপ নির্বাচনে সংখ্যালঘুদেরও বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ফল প্রকাশের পর এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া, "দুই কেন্দ্রেই রাষ্ট্রবাদী শক্তি জয়ী হয়েছে ৷"