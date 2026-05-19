তৃণমূলের জমানাতেও চলেছিল বুলডোজার, ফলতার সেই ঘটনার নেপথ্যেও জাহাঙ্গির !
একুশের ভোটের পর চলেছিল বুলডোজার, প্রতিবাদের পালটা মারধর ! এক ভুক্তভোগীর মুখে ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : May 19, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 19 মে: রাজ্যে মিটেছে বিধানসভা নির্বাচনের পর্ব ৷ ফলতা বিধানসভা ছাড়া রাজ্যের 293 আসনের নির্বাচনের পর ফলপ্রকাশ হয়েছে ৷ যে ফলাফলে তৃণমূলের সরকারকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করে রাজ্যের মসনদে বসেছে বিজেপি ৷ তবে, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিতেই 'বুলডোজার রাজনীতি'র অভিযোগ উঠেছে ৷ বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলতে ব্যবহার হচ্ছে বুলডোজারের ৷
আবার, দিকে-দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বেআইনি পার্টি অফিস ও নির্মাণগুলি বুলডোজার দিয়ে ভাঙার ছবি উঠে এসেছে ৷ যার বিরোধিতা করেছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল ৷ অভিযোগ করা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যের বুলডোজার নীতি বাংলায় লাগু করছে নতুন বিজেপি সরকার ৷ কিন্তু অতীত বলছে, এই বুলডোজারের রাজনীতি রাজ্যে নতুন নয় ৷ অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল সরকারের সময়ও রাজ্যে দেখা গিয়েছিল বুলডোজার রাজনীতি ৷ তা-ও আবার দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় ৷
সেই ফলতা বিধানসভা, যেখানে আগামী 21 মে সবক’টি বুথে পুনর্নির্বাচন রয়েছে ৷ আর অভিযোগের তির ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগকারী, ডায়মন্ডহারবার মহকুমার ফলতার বাসিন্দা প্রীতম মণ্ডল ৷ তাঁর অভিযোগ, 2021 সালে তৃণমূল তৃতীয়বার সরকার গঠনের পর, তাঁদের বাড়ি ও এলাকায় চলেছিল বুলডোজার ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে সেই ঘটনার কথা জানিয়েছেন প্রীতম মণ্ডল নিজে ৷ তবে, বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর তৃণমূল সরকারের পতন হতেই মুখ খুলেছেন তিনি ৷
প্রীতম বলছেন, "আমার বাড়ি ফলতা থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ৷ 2020 সালে তৃণমূল পরিচালিত আমাদের পঞ্চায়েত একটি গ্রামীণ পিচ রাস্তা মেরামত করেছিল ৷ কিন্তু, 2021 সালে তৃতীয়বার সরকারে আসার পর, সেই রাস্তাই বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ৷ তার সঙ্গে আমাদের বাড়ি ও বাগানের অধিকাংশ জায়গায় বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় ৷ আমাদের মতো প্রায় 50 থেকে 60 পরিবারের জমি জোর করে দখল করে নেওয়া হয়েছে ৷"
জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখানেই শেষ নয় ৷ ফলতার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, জমিদখল করতে এসে বাড়ির মহিলাদের উপরেও আক্রমণ করা হয়েছিল ৷ তিনি বলেন, "আমার বাড়ির মহিলাদের গায়েও হাত তুলেছিল জাহাঙ্গির খানের লোকেরা ৷ জাহাঙ্গির ও তাঁর গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচার আমরা সহ্য করেছি ৷"
2021 সালের ওই ঘটনার পর প্রীতম মণ্ডল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় তিনি জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে জমি দখল ও মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে একটি জিডি বা জেনারেল ডায়রি করেছিলেন ৷ সেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর জমি বলপূর্বক দখল করে নেওয়া হচ্ছে ৷
যদিও, এই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন প্রীতম মণ্ডল ৷ তবে, প্রীতম মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে ইটিভি ভারত এই বিষয়ে যোগাযোগ করেছিল ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের সঙ্গে ৷ এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ডায়মন্ডহারবারে জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "ওই ব্যক্তিকে জিডি-র কপি নিয়ে থানায় আসতে হবে ৷ অবশ্যই আমরা গোটা বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখব ৷"
উল্লেখ্য, আগামী 21 মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচন ৷ তবে, সেই নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন ফলতার সেলফ-মেড 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খান ৷ জানালেন, তিনি ওইদিনের নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন ৷ আর কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ফলতার জন্য ঘোষণা করা বিশেষ প্যাকেজ ৷ তাই আর তিনি নির্বাচনে লড়বেন না ৷ তবে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ না-থাকায় ইভিএম-এ তৃণমূলের প্রতীকে তাঁর নাম থাকবে ৷ সেক্ষেত্রে ভোটাররা তাঁকে ভোট দিলে, তা গণনাও হবে ৷