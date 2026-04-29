ভোট মিটলেই বুলডোজার চলবে ! গলসিতে হুঁশিয়ারি বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্রের

ভোট মিটলেই বুলডোজার চলবে ! গলসিতে হুঁশিয়ারি বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্রের
Published : April 29, 2026 at 9:21 AM IST
গলসি, 29 এপ্রিল: পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটের লাইনে উপচে পড়া ভিড় । আর সেই আবহেই ভোট দিয়ে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র, "ভোট শেষ হলেই বুলডোজার চলবে ।"
বুধবার সকাল সকাল নিজের খাসতালুক উচ্চ গ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের বুথে ভোট দেন রাজু পাত্র । চারটি বুথেই তখন লম্বা লাইন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটারদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো । সেই দৃশ্য দেখেই আত্মবিশ্বাসী সুরে বিজেপি প্রার্থী বুথ থেকে বেরিয়ে বলেন, "এমন ভোট আমি জীবনে দেখিনি । নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে । মানুষের এই অংশগ্রহণই প্রমাণ করছে, বাংলায় পরিবর্তন আসছে ।"
এরপরই বুলডোজার প্রসঙ্গ মনে করান রাজু ৷ প্রসঙ্গত, এই 'বুলডোজার' ইস্যু নতুন নয় । মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনে বুলডোজারে চড়ে হাজির হয়ে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন তিনি । সেই নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি । কিন্তু ভোটের দিনেও সেই অবস্থান থেকে একচুলও সরলেন না রাজু পাত্র । বরং আরও আক্রমণাত্মক সুরে জানালেন, "মানুষ বদল চায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ চায় । সেই কারণেই বুলডোজারের কথা বলছি ।"
কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, "কথার কথা বলছি না ৷ ভোটের পর অবশ্যই বুলডোজার চলবে । তবে কোনও নিরীহ মানুষের ওপর নয় । মুসলিম, খ্রিস্টান বা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয় । বুলডোজার চলবে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে, যারা তৃণমূলের নামে লুটপাট করেছে তাদের বিরুদ্ধে ।"
ভোটের লাইনে দাঁড়ানো মানুষের মুখের হাসি এবং উৎসাহকেই নিজের জয়ের বার্তা হিসেবে দেখছেন তিনি । তাঁর দাবি, "রাজ্যজুড়ে এখন পরিবর্তনের হাওয়া । গলসির মানুষও সেই পরিবর্তনের পক্ষেই ভোট দিচ্ছেন । বিজেপি সরকার গঠন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ।”
নিজের জয় নিয়েও 100 শতাংশ নিশ্চিত রাজু পাত্র । তাঁর কথায়, "এই ভোট শুধু সরকার বদলের নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভোট । আর সেই লড়াইয়ে জিততেই আমরা মাঠে নেমেছি ।"
পালটা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অলক কুমার মাজি কটাক্ষের সুরে বলেন, "যে জিনিস বাজারে খুব বেশি বিক্রি হয় তার বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, আর যে জিনিস বিক্রি হয় না তার বড় বড় বিজ্ঞাপন দিতে হয় । বিজেপির সেই দশা হয়েছে । এসআইআর এর নামে মানুষকে যে হয়রানি শিকার হতে হয়েছে, নোট বন্দি, আধার কার্ড সমস্ত কিছুতেই মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে । তার জবাব মানুষ ভোট বাক্সে দেবে।"
