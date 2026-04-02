বিজেপির নমিনেশনে বুলডোজার ! সুকান্তর টিপ্পনি, 'ডিজেও ছিল, তালে তালে তৃণমূলও নাচবে'
মিছিল ঢাক-ঢোল, মুখোশ শিল্পীদের নাচ আর ডিজের তালে এগোতে থাকে বুনিয়াদপুর বিডিও অফিসের দিকে । সবকিছুর মধ্যে বাড়তি নজর কাড়ে মিছিলে আনা দুটি বুলডোজার ৷
Published : April 2, 2026 at 9:38 PM IST
বংশীহারী, 2 এপ্রিল: নমিনেশন ঘিরে শক্তিপ্রদর্শন, আর তার মধ্যেই 'বুলডোজার'কে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক ! দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে বৃহস্পতিবার এমনই ছবি ধরা পড়ল । গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দফতরে হরিরামপুর ও কুশমন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার ও তাপস রায় এদিন মনোনয়ন জমা দিতে আসেন । তার আগে বুনিয়াদপুরে বিশাল মিছিল করে বিজেপি নেতৃত্ব ।
মিছিলে পা মেলান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক । সরাইহাট থেকে শুরু হওয়া মিছিল ঢাক-ঢোল, মুখোশ শিল্পীদের নাচ আর ডিজের তালে এগোতে থাকে বুনিয়াদপুর বিডিও অফিসের দিকে । তবে সবকিছুর মধ্যে বাড়তি নজর কাড়ে মিছিলে আনা দু’টি বুলডোজার ৷ যা দেখতে ভিড় করেন প্রচুর কৌতূহলী মানুষ ৷ মনোনয়ন পর্বে বুলডোজার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও ।
পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মিছিলটি বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ডে আটকে দেওয়া হয় । পরে পাঁচজন প্রতিনিধিকে নিয়ে মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছে নমিনেশন জমা দেন হরিরামপুর ও কুশমন্ডি বিধানসভার দুই বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার ও তাপস রায়। নমিনেশন জমা দেওয়ার পর জেতার পক্ষে আশাবাদী দুই বিজেপি প্রার্থীই।
তবে বুলডোজার প্রসঙ্গে কুশমন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ আর হরিরামপুরের প্রার্থী দেবব্রত মজুমদারের সাবধানী প্রতিক্রিয়া, "কর্মী-সমর্থকরা কীভাবে আসবেন, সেটা তাঁদের বিষয় । এ ব্যাপারে আমার কী বা বলার থাকতে পারে!"
অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "বুলডোজার এনে বিজেপি দেখাতে চাইছে, অন্য রাজ্যের মতো বাংলার মানুষকেও দমন পীড়ন করবে । কিন্তু বাংলার মানুষ ওদের চরিত্র ভালো করেই জানেন ৷ ফলে এখানে বাংলা বিরোধীদের কোনও জায়গা হবে না ৷"
তবে এই বিতর্কে নিজস্ব ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । তাঁর কথায়, "কর্মীরাই বুলডোজার এনেছেন । পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে এই বুলডোজার ।" এখানেই না থেমে সুকান্তর দাবি, "শুধু দক্ষিণ দিনাজপুর কেন, আগামিদিনে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই বুলডোজার চলবে ।" পাশাপাশি খানিক রসিকতার সুরে যোগ করেন, "আমাদের প্রার্থী একটু দুষ্টু, তাই দু’টো বুলডোজার ছিল । ডিজে-র তালে তালে তৃণমূলও নাচবে ।"
