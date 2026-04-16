ডাবল ইঞ্জিন সরকার আনুন, উত্তরপ্রদেশের মতো আমূল বদলে যাবে বাংলা: বারাবনিতে যোগী

ভারতের 'কালচারাল ক্যাপিটাল' এখন 'ক্রাইম ক্যাপিটাল'-এ পরিণত হয়েছে ৷ বারাবনিতে প্রচারে এসে দাবি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ৷

বারাবনিতে যোগী আদিত্যনাথ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 3:51 PM IST

আসানসোল, 16 এপ্রিল: উত্তরপ্রদেশে যেভাবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর আমূল পরিবর্তন হয়েছে, সেই ভাবে পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তনের পর সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে । বারাবনিতে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের সমর্থনে প্রচারে এসে এমনই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাবনি বিধানসভার আছড়া স্কুল ময়দানে সভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । এদিন যোগী আদিত্যনাথ বারবারই নিজের বক্তব্যে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে বাংলার তুলনা করেন ।

যোগী বলেন, "এই বাংলা এক সময় ভারতের 'কালচারাল ক্যাপিটাল' (সাংস্কৃতিক রাজধানী) হিসেবে পুরো দেশকে দিশা দেখাতো । প্রথমে কংগ্রেস, তারপর কমিউনিস্টরা এবং গত 15 বছর ধরে তৃণমূল এখানে পরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে । এখন একে 'কালচারাল ক্যাপিটাল' নয়, বরং ওরা একে 'ক্রাইম ক্যাপিটাল' (অপরাধের রাজধানী) বানিয়ে আপনাদের সামনে পরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে।"

আছড়া স্কুল ময়দানে সভা যোগী আদিত্যনাথের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আগের বাংলা নিয়ে বলতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "মনে ক'রে দেখুন, স্বাধীনতার পর বাংলা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছিল । বাংলা সেই সময় দেশের অর্থনীতির 'গ্রোথ ইঞ্জিন' ছিল । সেই সময় বাংলা ভারতের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতো । শিল্প-কারখানা ছিল । এক অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে বাংলার দাপট ছিল । কিন্তু প্রথমে কংগ্রেস, তারপর বামপন্থীরা এবং 15 বছরে তৃণমূল একে দুর্নীতি, ভয় এবং অরাজকতার কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে । একসময় চাল ও মাছ উৎপাদনে বাংলা সেরা ছিল । ​আজ চালের উৎপাদন কমছে, মাছ উৎপাদন কমেছে । এখানকার সম্পদের ওপর মাফিয়ারা আধিপত্য বিস্তার করছে । যুবকদের জন্য চাকরি ও কর্মসংস্থান নেই । কৃষক অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ সে তার ফসলের সঠিক দাম পাচ্ছে না । উত্তরপ্রদেশে আলুর দাম 15 থেকে 16 টাকা কিলো পাওয়া যাচ্ছে, আর বাংলায় মাত্র এক থেকে দেড় টাকা ।এতটাই পার্থক্য !"

ডাবল ইঞ্জিন সরকার আনার আহ্বান যোগীর (নিজস্ব চিত্র)

​মানুষকে ভয় জয় করার আহ্বান জানিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "আপনারা চিন্তা করবেন না । টিএমসির গুন্ডারা কী বলছে তাতে ভীত হবেন না । দেখুন, উত্তরপ্রদেশে কত পরিবর্তন হয়েছে । সেখানে এখন কোনও রাস্তায় কেউ নমাজ পড়তে পারে না । সেখানে সমস্ত উৎসব শান্তির্পূণভাবে পালন করা হয় । কোনও অরাজকতা নেই, কোনও গুন্ডাগিরি নেই । প্রত্যেক মা-বোনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি আছে ।"

বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের সমর্থনে প্রচারে যোগী (নিজস্ব চিত্র)

​জনগনের উদ্দেশে যোগী আরও বলেন, "এই সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গ্যারান্টি কেবল বিজেপি-ই দিতে পারে । বাংলায় বিজেপির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার নিয়ে আসুন । সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে । প্রধানমন্ত্রী মোদিজির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বুলেটের গতিতে কাজ করবে ।"

আসানসোলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

