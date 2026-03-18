ETV Bharat / politics

টানা চারবার প্রার্থী হয়ে মমতা-অভিষেকের কাছে কৃতজ্ঞ ব্রাত্য়, প্রচার শুরু শশী-কুণালের

দমদমে টানা চারবার তৃণমূলের প্রার্থী হলেন ব্রাত্য বসু৷ শ্যামপুকুরও শশী পাঁজাকে টানা চারবার প্রার্থী করল তৃণমূল৷ বেলেঘাটায় এবার প্রথম ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন কুণাল ঘোষ৷

মমতা-অভিষেকের কাছে কৃতজ্ঞ ব্রাত্য়, প্রচার শুরু শশী-কুণালের
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 মার্চ: দমদমে এবারও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ এই নিয়ে টানা চতুর্থবার ওই কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করা হল৷ আগের তিনবার জিতেছেন তিনি৷ চতুর্থবারও তাঁর উপর দল আস্থা রাখায় ব্রাত্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি৷

পাশাপাশি ব্রাত্য বসু উল্লেখ করেছেন, তিনি দমদম তথা রাজ্যের মানুষের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। তিনি নিজে থেকে কখনও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে টিকিট বা কোনও পদের জন্য তদ্বির করেননি। দল তাঁর কাজের মূল্যায়ন করেই তাঁকে পুনরায় দমদম কেন্দ্র থেকে মানুষের সেবা করার এই গুরুদায়িত্ব দিয়েছে। সেই কারণে আজীবন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন৷

দেওয়াল লিখন কুণাল ঘোষের (নিজস্ব ছবি)

একই সঙ্গে প্রার্থী তালিকা তৈরি নিয়ে নাম না-করে বিজেপি ও সিপিআইএম-কে কটাক্ষ করেছেন তিনি৷ ব্রাত্য়র কথায়, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা তৈরি করার পদ্ধতি দেশের অন্যান্য অনেক দলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা দিল্লির কোনও বন্ধ ঘরে, নাগপুরের সদর দফতরে বা কেরালায় বসে ঠিক হয় না।

তাঁর কথায়, বরং কলকাতার বুকেই দলের দুই প্রজন্মের শীর্ষ নেতা (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) একসঙ্গে বসে যোগ্যতার ভিত্তিতে এই তালিকা চূড়ান্ত করেন। একে দলের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বাংলার নিজস্ব রাজনৈতিক স্বকীয়তার অন্যতম বড় প্রতীক বলে মনে করেন ব্রাত্য বসু। তাঁর মতে, তৃণমূল তৃণমূলস্তর থেকেই উঠে আসা একটি দল, আর সেই কারণেই মানুষের সঙ্গে তাদের নাড়ির টান এত গভীর।

ব্রাত্য বসু (নিজস্ব ছবি)

তাই, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষ ও বিশেষ করে বঙ্গবাসীদের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর এবং আশীর্বাদ করার আহ্বান জানান ব্রাত্য বসু। জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি তোপ দাগেন, দেশে বর্তমানে যে ফ্যাসিবাদী, স্বৈরাচারী ও পুঁজিবাদের মদতপুষ্ট রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই যোগ্য রাজনৈতিক জবাব দিতে পারেন।

এছাড়া তৃণমূল নেত্রী সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিতে এমন এক সর্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। চিকিৎসক, অধ্যাপক, স্থপতি, অভিনেতা, শিল্পী থেকে শুরু করে আইনজীবীরাও আজ নির্দ্বিধায় তৃণমূলের ছাতার তলায় এসে মানুষের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রচারে শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

শুধু মমতা নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ব্রাত্যর বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে কেবল একটি গতানুগতিক রাজনৈতিক দল হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী গণসংগঠনে পরিণত হয়েছে। তিনি জানান, দলে এখন নবীন ও প্রবীণ নেতৃত্বের এক অভূতপূর্ব এবং ভারসাম্যপূর্ণ মেলবন্ধন ঘটেছে। পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পুরসভা এবং বুথস্তরের প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি জনপ্রতিনিধি ও নিচুতলার কর্মীকে এক সুতোয় বেঁধে এই বিশাল সংগঠন তৈরি হয়েছে অভিষেকের জন্যই৷

ব্রাত্যর মতোই পরপর চারবার তৃণমূলের হয়ে বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নামছেন শশী পাঁজা৷ এবারও তাঁকে শ্যামপুকুর থেকে প্রার্থী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার তাঁর নাম ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তার পরই বুধবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে পড়েন শশী পাঁজা৷ সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, “আমি আমার এলাকার মধ্যেই থাকি এবং সেখানেই প্রচার চালাচ্ছি। মানুষের কাছে পৌঁছানোর সেরা উপায় হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানো।”

প্রচারে শশী পাঁজা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে এবার প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন কুণাল ঘোষ৷ তাঁকে বেলাঘাটা আসনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল৷ তিনিও বুধবার সকালে প্রচার শুরু করেন৷ দেওয়াল লিখনেও সামিল হন৷ কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় আমার ওপর যে আস্থা রেখেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বেলেঘাটা আমার কাছে নতুন নয়। আমি একজন দলীয় কর্মী হিসেবে এসেছি।’’

TAGGED:

BRATYA BASU
SHASHI PANJA
KUNAL GHOSH
MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.