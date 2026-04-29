গলসিতে ভোট-উৎসব! তৃণমূল দিচ্ছে মুড়ি-চপ, আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে বিজেপি

গলসিতে ভোট-উৎসব! তৃণমূল দিচ্ছে মুড়ি-চপ, আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে বিজেপি
পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা এলাকার ঘটনা৷ এটা কি ভোটারদের প্রভাবিত করার ঘটনা নয়, উঠছে প্রশ্ন৷
Published : April 29, 2026 at 1:24 PM IST
গলসি (পূর্ব বর্ধমান), 29 এপ্রিল: উৎসব আছে৷ খাওয়া দাওয়া থাকবে না? বাংলার পার্বণে রকমারি খাবারই প্রধান উপকরণ৷ তাই মাঝ বৈশাখের ভোট পার্বণেও জায়গা পেয়েছে মুড়ি, চপ, শশা, কাঁচালঙ্কা, মায় আইসক্রিম পর্যন্ত৷ কিন্তু উৎসবের আয়োজক কারা? ভোটাররা সে'কথা ক্যামেরার সামনে বলতে রাজি নন৷
বঙ্গ নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় এই ছবিই ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে৷ ভোটারদের জন্য তৃণমূলের তরফে আয়োজন করা হয়েছে মুড়ি, চপ, শশা, কাঁচালঙ্কার৷ অন্যদিকে, গরমের কথা মাথায় রেখে আজকের বিগ্রহ, জনতা জনার্দনের জন্য আইসক্রিমের ব্যবস্থা করেছে বিজেপি৷ সেই আইসক্রিমের রং গেরুয়া হলেও৷ ভোটদান করে চপ-মুড়ি চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরছেন মায়েরা৷ আর কাঁখের সন্তান আইসক্রিম খেতে ব্যস্ত৷
গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের টাটোর বাঁধ৷ এই কেন্দ্রের ভোটারদের বেশিরভাগই দিনমজুর৷ প্রান্তিক এলাকা হিসাবে পরিচিত টাটোর বাঁধ৷ বুধবার সকালে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ থেকে মুড়ি বের করে চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরছিলেন মহিলা ভোটাররা৷ সবার ভোটদান শেষ৷ কে মুড়ি দিল? প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেললেন তাঁরা৷ মামনি পাতর নামে এক ভোটার বলে উঠলেন, "আমরা ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম৷ তখন আমাদের হাতে মুড়ি তুলে দিল৷ আমরা তা নিয়ে চলে এলাম৷ তবে কোন দল দিল, কেন দিল, সেসব আমরা বুঝতে পারলাম না৷ শুধু মুড়ি নয়, তার সঙ্গে চপ, শশা আর কাঁচালঙ্কাও দিয়েছে৷"
এই ছবি ধরা পড়েছে গলসি কেন্দ্রের বৃন্দাবনপুরের 264 নম্বর বুথে৷ অন্যান্য বুথগুলিতেও ভোটারদের জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি৷ তবে তৃণমূল-বিজেপির এই ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ মহিলারা যে খুশিতে ডগমগ, তার প্রমাণ মিলেছে৷ নির্বাচনের বাংলায় যেন নতুন আওয়াজ, ভোট যার যার, উৎসব সবার৷
তবে এবারই প্রথম নয়৷ বাম আমলেও লাল পার্টির উদ্যোগে বুথে বুথে তৈরি হত মুড়ি-ঘুঘনির প্যাকেট৷ ভোটদান করার পর প্রাতঃরাশ সেরে বাড়ি ফিরতেন ভোটাররা৷ ইদানীং সোশাল মিডিয়ার ‘নজরদারি’তে এই ধরনের ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে৷ হইচইও পড়ে যায়৷ বাম আমলে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা সেভাবে হয়নি৷ কিন্তু বুধবার গলসি বিধানসভার এই ঘটনা সামনে আসতেই তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে৷
সেই আলোচনায় প্রশ্ন উঠছে যে এই ঘটনা কি ভোটারদের প্রভাবিত করা নয়? কোনও রাজনৈতিক দল ভোটারদের যাতে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে না পারে তার জন্য প্রথম থেকেই বিশেষ সতর্ক কমিশন৷ তার পরও এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটছে, উঠছে সেই প্রশ্নও৷