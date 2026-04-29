গলসিতে ভোট-উৎসব! তৃণমূল দিচ্ছে মুড়ি-চপ, আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে বিজেপি

পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা এলাকার ঘটনা৷ এটা কি ভোটারদের প্রভাবিত করার ঘটনা নয়, উঠছে প্রশ্ন৷

FOOD DISTRIBUTION IN GALSI
গলসিতে তৃণমূল দিচ্ছে মুড়ি-চপ, আইসক্রিম খাওয়াচ্ছে বিজেপি (নিজস্ব ছবি)
Published : April 29, 2026 at 1:24 PM IST

গলসি (পূর্ব বর্ধমান), 29 এপ্রিল: উৎসব আছে৷ খাওয়া দাওয়া থাকবে না? বাংলার পার্বণে রকমারি খাবারই প্রধান উপকরণ৷ তাই মাঝ বৈশাখের ভোট পার্বণেও জায়গা পেয়েছে মুড়ি, চপ, শশা, কাঁচালঙ্কা, মায় আইসক্রিম পর্যন্ত৷ কিন্তু উৎসবের আয়োজক কারা? ভোটাররা সে'কথা ক্যামেরার সামনে বলতে রাজি নন৷

বঙ্গ নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় এই ছবিই ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে৷ ভোটারদের জন্য তৃণমূলের তরফে আয়োজন করা হয়েছে মুড়ি, চপ, শশা, কাঁচালঙ্কার৷ অন্যদিকে, গরমের কথা মাথায় রেখে আজকের বিগ্রহ, জনতা জনার্দনের জন্য আইসক্রিমের ব্যবস্থা করেছে বিজেপি৷ সেই আইসক্রিমের রং গেরুয়া হলেও৷ ভোটদান করে চপ-মুড়ি চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরছেন মায়েরা৷ আর কাঁখের সন্তান আইসক্রিম খেতে ব্যস্ত৷

হাতে মুড়ির প্যাকেট নিয়ে ফিরছেন ভোটাররা (নিজস্ব ছবি)

গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের টাটোর বাঁধ৷ এই কেন্দ্রের ভোটারদের বেশিরভাগই দিনমজুর৷ প্রান্তিক এলাকা হিসাবে পরিচিত টাটোর বাঁধ৷ বুধবার সকালে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ থেকে মুড়ি বের করে চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরছিলেন মহিলা ভোটাররা৷ সবার ভোটদান শেষ৷ কে মুড়ি দিল? প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেললেন তাঁরা৷ মামনি পাতর নামে এক ভোটার বলে উঠলেন, "আমরা ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম৷ তখন আমাদের হাতে মুড়ি তুলে দিল৷ আমরা তা নিয়ে চলে এলাম৷ তবে কোন দল দিল, কেন দিল, সেসব আমরা বুঝতে পারলাম না৷ শুধু মুড়ি নয়, তার সঙ্গে চপ, শশা আর কাঁচালঙ্কাও দিয়েছে৷"

ভোটারের হাতে আইসক্রিম (নিজস্ব ছবি)

এই ছবি ধরা পড়েছে গলসি কেন্দ্রের বৃন্দাবনপুরের 264 নম্বর বুথে৷ অন্যান্য বুথগুলিতেও ভোটারদের জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি৷ তবে তৃণমূল-বিজেপির এই ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ মহিলারা যে খুশিতে ডগমগ, তার প্রমাণ মিলেছে৷ নির্বাচনের বাংলায় যেন নতুন আওয়াজ, ভোট যার যার, উৎসব সবার৷

হাতে মুড়ির প্যাকেট নিয়ে ফিরছেন ভোটাররা (নিজস্ব ছবি)

তবে এবারই প্রথম নয়৷ বাম আমলেও লাল পার্টির উদ্যোগে বুথে বুথে তৈরি হত মুড়ি-ঘুঘনির প্যাকেট৷ ভোটদান করার পর প্রাতঃরাশ সেরে বাড়ি ফিরতেন ভোটাররা৷ ইদানীং সোশাল মিডিয়ার ‘নজরদারি’তে এই ধরনের ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে৷ হইচইও পড়ে যায়৷ বাম আমলে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা সেভাবে হয়নি৷ কিন্তু বুধবার গলসি বিধানসভার এই ঘটনা সামনে আসতেই তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে৷

ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরছেন ভোটাররা (নিজস্ব ছবিনিজস্ব ছবি)

সেই আলোচনায় প্রশ্ন উঠছে যে এই ঘটনা কি ভোটারদের প্রভাবিত করা নয়? কোনও রাজনৈতিক দল ভোটারদের যাতে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে না পারে তার জন্য প্রথম থেকেই বিশেষ সতর্ক কমিশন৷ তার পরও এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটছে, উঠছে সেই প্রশ্নও৷

আরও পড়ুন -

  1. ডামি EVM-সহ বুথের 100 মিটারের মধ্যে বসে তৃণমূল কর্মীরা, ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ
  2. বীরভূম থেকে কেতুগ্রামে এসে ভোটে বাধা দিচ্ছে কাজল শেখের বাহিনী ! কমিশনে বিজেপি

