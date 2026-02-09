SIR স্ক্রুটিনির সময়সীমা বৃদ্ধি: মুখ্যমন্ত্রীর জয় দেখছে তৃণমূল, 'সুপ্রিম' থাপ্পড় বলছে বামেরা

SIR স্ক্রুটিনির সময়সীমা বৃদ্ধি: মুখ্যমন্ত্রীর জয় দেখছে তৃণমূল, 'সুপ্রিম' থাপ্পড় বলছে বামেরা
মুস্তারি বানুর জয়ের কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ বামেদের ৷ ত্রুটিপূর্ণ এসআইআর প্রক্রিয়া বুঝেই সময় বৃদ্ধি সুপ্রিম কোর্টের, দাবি কংগ্রেসের ৷
Published : February 9, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর-এর স্ক্রুটিনির সময়সীমা একসপ্তাহের জন্য বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আর এই রায়কে নিজেদের নৈতিক জয় বলে দাবি করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷ দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় বলে উল্লেখ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ৷ যদিও, তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রধান মামলাকারী মুস্তারি বানুর জয়কে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে বামেরা ৷
এ দিন সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি পরিকল্পনা করে রাজ্যের বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন এত অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা প্রায় অসম্ভব ৷ কিন্তু, বিজেপি কমিশনকে ব্যবহার করে তাড়াহুড়োতে তালিকা চূড়ান্ত করতে চাইছিল ৷ সুপ্রিম কোর্ট সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হল এবং চক্রান্তকারীদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া গেল ।"
মাইক্রো অবজারভারদের নাম বাদ দেওয়া বা স্ক্রুটিনির কাজে ক্ষমতা খর্ব করার প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, "নিয়মানুযায়ী ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বা সংযুক্ত করার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে শুধুমাত্র ইআরও বা এই রাজ্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের ৷ মাইক্রো অবজারভাররা আইন বহির্ভূতভাবে এই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করছেন । সুপ্রিম কোর্ট এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মাইক্রো অবজারভাররা ভোটার তালিকায় নাম কাটার কাজ করতে পারবেন না ।"
যদিও, তৃণমূল মুখপাত্রের এই দাবি মানতে নারাজ সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "মুস্তারি বানু গ্রাম বাংলার মেয়ে ৷ তাঁকে স্যালুট জানাই । মুস্তারি বানু বনাম নির্বাচন কমিশন মামলায় খানিকটা সুরাহা মানুষ । স্ক্রুটিনির জন্য 7 দিন সময় বাড়ানো হয়েছে । কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার সুপ্রিম কোর্টে থাপ্পড় খেলেন । বাংলার মেয়ে মুস্তারি বানু দু’মাস আগে মামলা করলেন । সেই মামলায় শেষের দিকে এসে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী । একটিবারের জন্য তিনি মুস্তারি বানুর সঙ্গে দেখা করলেন না । বরং সাড়ে আট হাজার কর্মী না-দিয়ে বাংলার মানুষকে হেনস্তা করতে সুবিধা করলেন । সেই দিলেন কর্মচারী । 7 তারিখে তালিকা পাঠালেন । সুপ্রিম কোর্ট বলেছে শুধু সংখ্যা পাঠালে হবে না । থাপ্পড় কষিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল কালকের মধ্যে নাম পাঠাতে । এটা যদি উনি আগে করতেন, তাহলে বাংলার মানুষকে এত হেনস্তা হতে হতো না । সে যাই হোক, নির্ভুল ভোটার তালিকা চাই ।"
কংগ্রেস মুখপাত্র সুমন রায় চৌধুরী বলেন, "মহামান্য আদালতকে ধন্যবাদ জানাই আরও সাতটা দিন বাড়ানোর জন্য । সদর্থক পদক্ষেপ । আমরা প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, এই এসআইআর প্রক্রিয়াটা ভুলে ভরা, ত্রুটিপূর্ণ । মহামান্য আদালত বুঝতে পেরেছে যে, এই এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য সাধারণ মানুষের উপর মানসিক ও দৈহিক চাপ বেড়েছে । এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশন । কেন্দ্রীয় সরকারের যদি ন্যূনতম নিরপেক্ষতা থাকতো তাহলে সাধারণ মানুষকে এত হয়রানির মধ্যে পড়তে হতো না। "
আর বিজেপি আবার এই সময়সীমা বৃদ্ধির নির্দেশ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করতে সাহায্য করবে বলে দাবি করছে ৷ বিজেপির রাহুল সিনহার মতে, "ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ হয়, তার জন্যই বাড়তি সময়ের প্রয়োজন ছিল । এই বাড়তি সময়ের মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে যদি একটি স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরি হয়, তবে তা গণতন্ত্রের পক্ষেই মঙ্গল । তৃণমূল ভয় পাচ্ছে কারণ স্বচ্ছ তালিকা তৈরি হলে তাদের 'ভোট ব্যাংক' রাজনীতিতে বড় ধাক্কা লাগবে ।"
আদালতের নতুন নির্দেশে জানানো হয়েছে, 14 ফেব্রুয়ারির বদলে 21 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৷ এই বাড়তি সাতদিন সময়কে কমিশন কীভাবে ব্যবহার করে এবং রাজনৈতিক দলগুলি স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়ায় কতটা সক্রিয় থাকে, তার ওপর নির্ভর করছে আগামীর পরিস্থিতি ।