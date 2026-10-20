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যাদবপুরের বাম বুকস্টলে বিপুল সাড়া ! একদিনেই বিকোল 3 লক্ষ টাকার বই, মোট বিক্রি 11 লাখের

Left Book stall in Jadavpur: সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত এমন সাড়া পাওয়াকে মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন ।

Left Book stall in Jadavpur
যাদবপুরের বাম বুকস্টলে বিপুল সাড়া ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2026 at 8:16 AM IST

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কলকাতা, 20 অক্টোবর: রাজনৈতিক উত্তাপ, বিতর্ক আর বাধার আবহের মধ্যেই যাদবপুরে সিপিএমের বুকস্টল ঘিরে মানুষের আগ্রহ তুঙ্গে । বই বিক্রির পরিসংখ্যান সামনে এনে নতুন করে আলোচনায় বামেদের এই উদ্যোগ । বুকস্টল থেকে একদিনেই প্রায় তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । আর মোট বিক্রির অঙ্ক ইতিমধ্যেই 11 লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে । এই পরিসংখ্যান দেখে উচ্ছ্বসিত বাম শিবির ।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত এমন সাড়া পাওয়াকে মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন । তাঁর মতে, "মানুষ ঘুরে দাঁড়ালে যেভাবে ইতিহাস তৈরি হয়, এটা তেমনই !" একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আরও দু’দিন বুকস্টলে থাকবেন তাঁরা । মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বইয়ের প্রতি আগ্রহকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি । তাঁর আহ্বান, "আপনাদের অপেক্ষায় !"

Left Book stall in Jadavpur
এই বুকস্টল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল (ইটিভি ভারত)

যাদবপুরের এইটবি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এই বুকস্টলকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে । বুকস্টল ভাঙার চেষ্টা এবং সেখানে পুলিশি হস্তক্ষেপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বাম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে । সেই আবহে বুকস্টলে মানুষের ভিড় এবং বই বিক্রির এই পরিসংখ্যান বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে ।

বামেদের কাছে বইয়ের স্টল শুধু বই কেনাবেচার জায়গা নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিকল্প চিন্তা চর্চার একটি পরিসর । আর সেই জায়গায় মানুষের সাড়া পাওয়াকে সংগঠনের কর্মীরা উৎসাহের চোখে দেখছেন । একদিকে রাজনৈতিক সংঘাত, অন্যদিকে বই কিনতে মানুষের আগ্রহ - এই দুইয়ের সমান্তরাল ছবিই এখন যাদবপুরের বুকস্টলকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে ।

একদিনে তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রি এবং মোট বিক্রি 11 লক্ষ টাকা ছাড়ানোর দাবি ঘিরে বাম শিবিরের বার্তা - বাধা বা বিতর্কের মধ্যেও বইয়ের প্রতি আগ্রহকে ধরে রাখতে চায় তারা ।

আরও দু’দিন বুকস্টলে থাকার ঘোষণায় এখন নজর, আগামী দিনগুলিতে যাদবপুরে বইপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের সাড়া কতটা বজায় থাকে । সুদীপ সেনগুপ্তের কথায়, মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোই ইতিহাস তৈরি করে । যাদবপুরের বুকস্টল সেই বার্তাকেই সামনে আনতে চাইছে ৷

উল্লেখ্য, পুজোর মধ্যেই গত শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুরের এইটবি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে সিপিএমের বুকস্টল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা। এরপর স্টল ঘিরে তাঁরা মানববন্ধন গড়ে তোলেন । ঘটনাস্থলে যান সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী । মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও । বুকস্টল সরানোর নির্দেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাম নেতৃত্ব ।

TAGGED:

BOOKS SOLD
DURGA PUJA 2026
বাম বুকস্টল
সিপিআইএম
LEFT BOOK STALL IN JADAVPUR

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