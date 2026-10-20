যাদবপুরের বাম বুকস্টলে বিপুল সাড়া ! একদিনেই বিকোল 3 লক্ষ টাকার বই, মোট বিক্রি 11 লাখের
Left Book stall in Jadavpur: সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত এমন সাড়া পাওয়াকে মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন ।
Published : October 20, 2026 at 8:16 AM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: রাজনৈতিক উত্তাপ, বিতর্ক আর বাধার আবহের মধ্যেই যাদবপুরে সিপিএমের বুকস্টল ঘিরে মানুষের আগ্রহ তুঙ্গে । বই বিক্রির পরিসংখ্যান সামনে এনে নতুন করে আলোচনায় বামেদের এই উদ্যোগ । বুকস্টল থেকে একদিনেই প্রায় তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে । আর মোট বিক্রির অঙ্ক ইতিমধ্যেই 11 লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে । এই পরিসংখ্যান দেখে উচ্ছ্বসিত বাম শিবির ।
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত এমন সাড়া পাওয়াকে মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন । তাঁর মতে, "মানুষ ঘুরে দাঁড়ালে যেভাবে ইতিহাস তৈরি হয়, এটা তেমনই !" একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আরও দু’দিন বুকস্টলে থাকবেন তাঁরা । মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বইয়ের প্রতি আগ্রহকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি । তাঁর আহ্বান, "আপনাদের অপেক্ষায় !"
যাদবপুরের এইটবি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এই বুকস্টলকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে । বুকস্টল ভাঙার চেষ্টা এবং সেখানে পুলিশি হস্তক্ষেপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বাম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে । সেই আবহে বুকস্টলে মানুষের ভিড় এবং বই বিক্রির এই পরিসংখ্যান বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে ।
বামেদের কাছে বইয়ের স্টল শুধু বই কেনাবেচার জায়গা নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিকল্প চিন্তা চর্চার একটি পরিসর । আর সেই জায়গায় মানুষের সাড়া পাওয়াকে সংগঠনের কর্মীরা উৎসাহের চোখে দেখছেন । একদিকে রাজনৈতিক সংঘাত, অন্যদিকে বই কিনতে মানুষের আগ্রহ - এই দুইয়ের সমান্তরাল ছবিই এখন যাদবপুরের বুকস্টলকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে ।
একদিনে তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রি এবং মোট বিক্রি 11 লক্ষ টাকা ছাড়ানোর দাবি ঘিরে বাম শিবিরের বার্তা - বাধা বা বিতর্কের মধ্যেও বইয়ের প্রতি আগ্রহকে ধরে রাখতে চায় তারা ।
আরও দু’দিন বুকস্টলে থাকার ঘোষণায় এখন নজর, আগামী দিনগুলিতে যাদবপুরে বইপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের সাড়া কতটা বজায় থাকে । সুদীপ সেনগুপ্তের কথায়, মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোই ইতিহাস তৈরি করে । যাদবপুরের বুকস্টল সেই বার্তাকেই সামনে আনতে চাইছে ৷
উল্লেখ্য, পুজোর মধ্যেই গত শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুরের এইটবি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে সিপিএমের বুকস্টল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা। এরপর স্টল ঘিরে তাঁরা মানববন্ধন গড়ে তোলেন । ঘটনাস্থলে যান সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী । মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও । বুকস্টল সরানোর নির্দেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাম নেতৃত্ব ।