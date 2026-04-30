ভোট মিটতেই ভাঙড়ে চাষের জমি থেকে উদ্ধার তাজা বোমা

বৃহস্পতিবার সকালে ভাঙড়ের ভোগালি-1 অঞ্চল থেকে উদ্ধার হয় তাজা বোমাগুলি৷ তদন্ত করছে পুলিশ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 4:02 PM IST

ভাঙড় (দক্ষিণ 24 পরগনা), 30 এপ্রিল: ভোটের দিন ভাঙড় ও হিংসা কার্যত সমার্থক হয়ে গিয়েছিল৷ বুধবার অবশ্য চিত্রটা ভিন্ন ছিল৷ আপাত শান্তভাবেই ভোট হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার এই বিধানসভা এলাকায়৷ কিন্তু নির্বাচনের রাত পোহাতে না পোহাতেই তাজা বোমা উদ্ধার হল ভাঙড়ে৷

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় 2 নম্বর ব্লকের ভোগালি 1 নম্বর অঞ্চলের আলাকুলিয়া এলাকায় চাষের জমি থেকে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার হয়৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ৷ যদিও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে আলাকুলিয়া এলাকার একটি সবজি চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে কয়েকজন কৃষকের নজরে আসে সন্দেহজনক দু’টি ব্যাগ। প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও পরে কাছ থেকে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। ব্যাগ দু’টির ভেতরে গোলাকার কিছু বস্তু দেখতে পান তাঁরা, যা দেখে বোমা বলে অনুমান করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি জানানো হয় উত্তর কাশীপুর থানায়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। এলাকাটি ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। পরে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাগ দু’টি পরীক্ষা করে পুলিশ মোট সাতটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বোমাগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে সেগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে যেহেতু ঘটনাস্থলটি একটি চাষের জমি, যেখানে প্রতিদিন বহু মানুষ কাজ করতে যান, তাই বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুল মোল্লা, যিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি বলেন, “আমরা জমিতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ দেখি দু’টি ব্যাগ পড়ে আছে। সন্দেহ হওয়ায় কাছে গিয়ে দেখি ভেতরে বোমার মতো কিছু রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশে খবর দিই। পুলিশ এসে সেগুলো নিয়ে যায়।”

ঘটনার পর থেকেই এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল। কে বা কারা এই বোমাগুলি সেখানে রেখে গিয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ভোট-পরবর্তী অশান্তির জেরে এই বোমাগুলি মজুত করে রাখা হয়েছিল। তবে এর পিছনে কোনও বড় চক্রান্ত রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং সন্দেহভাজনদের খোঁজে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ। পাশাপাশি স্থানীয়দেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভাঙড় এলাকা বরাবরই রাজনৈতিক দিক থেকে স্পর্শকাতর হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখানে অতীতে একাধিকবার অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। ভোট পর্ব শেষ হওয়ার পরও এই ধরনের বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা সেই উত্তেজনাকেই আরও উস্কে দিচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

যদিও প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ভয়ের কোনও কারণ নেই। দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একদিকে যেমন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, সময়মতো বোমাগুলি উদ্ধার না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

সব মিলিয়ে, ভোট পরবর্তী সময়ে ভাঙড়ে এই বোমা উদ্ধারের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এখন দেখার, তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কত দ্রুত চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে পুলিশ। কলকাতা পুলিশের ডিসি-2 মানবচন্দ্র দাস বলেন, ‘‘অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছিল। দ্বিতীয় দফা নির্বাচন শেষ হলেও আমাদের এই অভিযান চলছিল৷ আমরা বৃহস্পতিবার ভাঙড় এলাকা থেকে বেশ কিছু তাজা বোমা উদ্ধার করি এবং সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এলাকায় রুট মার্চ চলানো হচ্ছে।’’

