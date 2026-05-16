মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নামে হুমকি ই-মেল ! STF-এর জালে গার্ডেনরিচের যুবক
হুমকি ই-মেলে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করা হল কেন ? শুধুই কি আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা, নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য ?
Published : May 16, 2026 at 2:23 PM IST
কলকাতা ও পুরুলিয়া: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে প্রশাসনের অন্দরে বাড়ছে তৎপরতা । একদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম করে হুমকি ই-মেল ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল প্রশাসনিক মহলে । ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ অন্যদিকে পুরুলিয়ায় বেআইনি বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে । দুই ঘটনাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য পুলিশ । বিশেষ করে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর প্রশাসনের কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত মিলছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবানীপুর থানায় একটি চাঞ্চল্যকর ই-মেল আসে, যেখানে দাবি করা হয় একটি বোমা প্ল্যান্ট করা হয়েছে । ই-মেলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ থাকায় গোটা বিষয়টিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করে কলকাতা পুলিশ । সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং সাইবার বিশেষজ্ঞরা ।
তদন্তে নেমে ই-মেলের আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, গার্ডেনরিচ থানা এলাকা থেকেই পাঠানো হয়েছে ওই হুমকি বার্তা । এরপর দ্রুত অভিযান চালিয়ে হাসমিন ইকবাল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয় ।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল ভি সোলেমন নেশাকুমার বলেন, "এই ধরনের হুমকি বা আতঙ্ক ছড়ানোর ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে । তদন্ত চলছে । আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
লালবাজার সূত্রে খবর, প্রাথমিক জেরায় ধৃত ব্যক্তি দাবি করেছে, এক মহিলার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতির জেরেই প্রতিশোধস্পৃহা থেকে সে এই ই-মেল পাঠিয়েছিল । কিন্তু তদন্তকারীদের প্রশ্ন, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করা হল কেন ? শুধুই কি আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা, নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য ?
পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে । সেই কারণেই ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই তাঁর মোবাইল ফোন, ই-মেল অ্যাকাউন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া কার্যকলাপ এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে ।
ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর । একই সঙ্গে, সাইবার মাধ্যমে ভুয়ো হুমকি বা আতঙ্ক তৈরির ঘটনাকে ভবিষ্যতে আরও কঠোরভাবে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ ।
অন্যদিকে পুরুলিয়ায় বেআইনি বালি পাচারের ঘটনায় এবার পুলিশের জালেই ধরা পড়লেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার । ধৃতের নাম শাহাজান আনসারি । তাঁর বাড়ি পুরুলিয়া মফ্ফসল থানার পালঞ্জা এলাকায় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্র্যাক্টরে করে বেআইনি ভাবে বালি পাচারের অভিযোগে শুক্রবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁর ব্যবহৃত ট্র্যাক্টরটিও । শনিবার তাঁকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
তদন্তকারীদের দাবি, এই প্রথম নয় । এর আগেও ওই একই গাড়িতে করে বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছিল । সেই সময় অভিযুক্তকে জরিমানা করার পাশাপাশি ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ডও করা হয়েছিল । কিন্তু ফের একই অভিযোগ সামনে আসায় এবার সরাসরি গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে ।
পুলিশের দাবি, ধৃতের গাড়ি থেকে প্রায় 100 ঘনফুট বালি উদ্ধার হয়েছে । জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জর্জ অ্যালেন জন বলেন, "আগেও ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠেছিল । পুনরায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।"
উল্লেখ্য, পুরুলিয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই বালি পাচারকে কেন্দ্র করে সক্রিয় রয়েছে একাধিক চক্র । মাঝেমধ্যেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হলেও এবার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জড়িয়ে পড়ায় প্রশাসনিক মহলেও তৈরি হয়েছে অস্বস্তি ।