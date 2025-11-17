'প্যানিক রি-অ্যাকশন', কল্যাণদাকে FIR-এর ভয় দেখিয়ে বিপদ ডাকছেন রাজ্যপাল: কুণাল

'প্যানিক রি-অ্যাকশন', কল্যাণদাকে FIR-এর ভয় দেখিয়ে বিপদ ডাকছেন রাজ্যপাল: কুণাল
কল্যাণের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি ৷ রাজভবনে ঢোকা সব গাড়িতে তল্লাশি হয় না, বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ ৷
Published : November 17, 2025 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এফআইআর-এর ভয় দেখিয়ে বিপদ ডাকছেন রাজ্যপাল ! রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বম্ব ও ডগ স্কোয়াডকে দিয়ে তল্লাশি অভিযান প্রসঙ্গে এমনটাই মন্তব্য করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ কটাক্ষের সুরেই বললেন, "কল্যাণদাকে চেনেননি এখনও ৷"
উল্লেখ্য, রাজভবন থেকে বিজেপিকে অস্ত্র পাচার করার অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং কল্যাণের মধ্যে এই চাপানউতোর এদিন চরমে পৌঁছায় ৷ সোমবার রাজভবনে বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড ও সিআরপিএফ দিয়ে খানাতল্লাশি চলে ৷ মূলত, বেআইনি অস্ত্র লুকিয়ে রাখার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই তল্লাশির ব্যবস্থা করেন রাজ্যপাল ৷
সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও অস্ত্র না-পাওয়া গেলে কল্যাণের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন ৷ সিভি আনন্দ বোসের সেই হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতেই কুণাল বলেন, "কল্যাণদাকে এফআইআর-এর ভয় দেখিয়ে বিপদ ডাকছেন ৷ উনি তাহলে এখন কল্যাণদাকে চেনেন না ৷" কিসের বিপদ, তা অবশ্য খোলসা করেননি তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ৷
আর রাজভবনে তল্লাশি সম্পর্কে কুণাল বলেন, "কল্যাণদা একটা অভিযোগ করেছেন ৷ উনি শুধু একজন সাংসদ বা সিনিয়র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন ৷ উনি আইনজীবীও ৷ তিনি যখন কোনও অভিযোগ করেছেন, তাহলে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ৷ কিন্তু, কল্যাণদার বক্তব্যের পর রাজভবনের কাজকর্ম দেখে প্যানিক রি-অ্যাকশন ধরা পড়ছে ৷"
কুণালের বক্তব্য, "রাজ্যপাল চাইলে যুক্তি দিয়ে সাংসদের বক্তব্য খণ্ডন করতে পারতেন ৷ কিন্তু, তিনি উল্টে পুরো ব্যাপারটায় প্যানিক করে ফেলছেন ৷ তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া গেল কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন ৷" তবে এই তল্লাশিকে একপ্রকার সাজানো বলে কটাক্ষ করেছেন কুণাল ৷ এই প্রসঙ্গে রাজভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷
কুণাল বলেন, "সিআরপিএফ ডেকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ সিআরপিএফ তো বিজেপির ঘরের ৷ কিছু যদি থাকে, তা তো সাজিয়ে রাখা হবে না ৷ আগে সরিয়ে ফেলা হয়নি, তার কী গ্যারান্টি আছে ? আর রাজভবনের নিরাপত্তা যে একেবারেই নিশ্ছিদ্র, তা তো নয় ৷"
কলকাতা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজভবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, "রাজ্যপাল ঠিকই বলেছেন, রাজভবনের নিরাপত্তা কলকাতা পুলিশের আওতায় ৷ কিন্তু, রাজ্যপালের দফতর থেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশের সেই অফিসারের কাছে এমন নির্দেশ আসে, যেখানে অনেক গাড়িকে বিনা তল্লাশিতে ঢুকতে দিতে বলা হয় ৷ আবার অনেকে আসেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে ৷ তাঁদের গাড়ি কীভাবে গেটে থাকা পুলিশ তল্লাশি করবে ?"
উল্লেখ্য, 2019 লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকার ও শাসকদলের সংঘাত লেগেই রয়েছে ৷ জগদীপ ধনকড়ের সময় থেকে চালু হওয়া সেই দ্বন্দ্ব সিভি আনন্দ বোসের সময়েও জারি রয়েছে ৷ কিন্তু, রাজভবনের ভিতর থেকে অস্ত্র সরবরাহের মতো অভিযোগ আগে ওঠেনি ৷ এমনকি, রাজভবনে তল্লাশিও চালানো হয়নি ৷ তবে, কল্যাণের এই অভিযোগ ও তার পাল্টা রাজ্যপালের পদক্ষেপ এই সংঘাতকে সুদূরপ্রসারি করতে পারে ৷