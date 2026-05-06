ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআই তদন্ত নয় কেন ! রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি জয়ী চন্দ্রনাথের

ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআই তদন্ত নয় কেন ! রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি জয়ী চন্দ্রনাথের
Published : May 6, 2026 at 5:00 PM IST
বোলপুর, 6 মে: 2021 সালে হলে এবারও ভোট পরবর্তী হিংসায় সিবিআই তদন্ত নয় কেন ৷ এমনটাই প্রশ্ন তুললেন বোলপুরের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা ৷ বুধবার বোলপুরের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের বিদায়ী এই মন্ত্রী । তিনি বলেন, "যারা সরকারে এসেছে, সুষ্ঠ মতো প্রশাসন চালাক এটাই কাম্য ।"
তাঁর কথায়, "মানুষের রায়ে সরকারে এসেছেন, সুন্দরভাবে সরকার চালান কোনও অসুবিধা নেই ৷ কিন্তু, দিকে দিকে আমাদের কর্মীদের মারধর করছেন, হিংসা ছাড়াচ্ছেন ৷ এটা ঠিক নয় । নোংরামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে ৷ আমরা চাই এগুলো বন্ধ হোক । প্রশাসন ও বিজেপি নেতারা পরিস্থিতি সামাল দিক ।" তিনি আরও বলেন, "2021 সালে অভিযোগ করেছিল যে ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছে, তখন তদন্ত হয়েছিল ৷ এখন কেন তদন্ত নয় ৷ পুলিশ, সিবিআই তদন্ত করুক ।"
প্রসঙ্গত, 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাল হয়েছিল বাংলা ৷ শুরু হয়েছিল সিবিআই তদন্ত । পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল ঘটেছে । এই প্রথম বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার । মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র ৷ যদিও, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যে দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসা । রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া, দোকান ঘরে আগুন, মারধর, হুমকি, দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ উঠেছে ।
নানুরে ভোটের ফল প্রকাশ পরবর্তী হিংসায় খুন হয়েছেন তৃণমূল কর্মী ৷ যদিও, হিংসা, তাণ্ডব রুখতে মাঠে নেমেছেন বিজেপির জয়ী বিধায়করা । নানুরে হিংসা রুখতে বিজেপির তরফে মাইকিং শুরু করেছে বিজেপি ৷ মাইকে প্রচার করে বলা হচ্ছে, 'ভারতীয় জনতা পার্টি শান্তিপ্রিয় দল ৷ কোনও রকম তাণ্ডব, হিংসায় লিপ্ত হওয়া যাবে না ।' সেই আবহে এদিন বিদায়ী মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ভোট পরবর্তী হিংসায় যথাযথ তদন্তের দানি জানালেন ৷
তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ বিজেপিকে বিশ্বাস করেছে ৷ তাদের ভোটে জয়লাভ করিয়েছে ৷ কিন্তু তারা বীরভূমের নানা জায়গায় যেভাবে অত্যাচার করছে তা কাম্য নয় ৷ বিজেপি যদি ভেবে থাকে সরকারে এসে যা ইচ্ছা করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ তৃণমূল এখনও শেষ হয়ে যায়নি ৷ আমরা 80টা আসন পেয়েছি ৷ আমরা বিরোধী দল হিসাবে বিধানসভায় থাকব ৷ তাই বিজেপির উদ্দেশে বলব, প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো শান্তির বাংলা প্রতিষ্ঠা করুন ৷ আমরা সহযোগিতা করব ৷ অশান্তি বরদাস্ত করব না ৷ আমরা রাস্তায় নামব ৷"